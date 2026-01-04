Nevet kap az emberek segítségében bízó balatoni hattyú

Van egy hattyú a Balatonnál, amely már másodszor bizonyította: élni akar. A Tollas Barát Madármentés által ápolt, C48A jelű hattyú súlyos sérülés után térhetett vissza természetes élőhelyére, Fonyód térségébe, közvetlenül karácsony előtt.

Forrás: Tollas Barát Madármentés

A tojó bütykös hattyú már 2023-ban is bekerült a Tollas Barát Madármentés gondozásába, akkor rendkívül legyengült állapotban. Ezúttal súlyos ízületi gyulladással érkezett, alig tudott mozogni, és szervezete annyira legyengült, hogy még a vedlés is elmaradt nála – írja a Sonline.hu.

Különlegessé teszi a történetet, hogy a C48A mindkét alkalommal emberek közelében mászott partra, amikor bajba került. Mintha pontosan tudná, hogy ott segítséget kap.

Kovács Klára, a madármentők önkéntese mesélt arról, miért is volt annyira problémás a madár állapota. Mint mondta, a gyógykezelés ugyan sikeres volt, ám a hattyú nem vedlett le időben, ami komoly gondot jelent.

A hattyúk évente egyszer, nyáron cserélik le egyszerre az evezőtollaikat. Ez az időszak röpképtelenséggel jár, ezért nem mindegy, mikor történik.

A C48A esetében a vedlés csak novemberben kezdődött, így a szakembereknek meg kellett várniuk, míg új tollazata teljesen kifejlődik. Csak 100 százalékos tollazattal engedhető vissza egy hattyú télen a Balatonra – különben nem tudna táplálékot keresni vagy fagymentes területekre repülni.



A hattyút a mentők évek óta egyszerűen C48A-ként emlegetik – a gyűrűszáma alapján így különböztetik meg a többi madártól, így nevet keresnek számára.

A Tollas Barát Madármentés önkéntesei nyitottak a javaslatokra: ha bárkinek van egy jó ötlete, szívesen fogadják.

Egy kikötés van csupán: lánynév legyen, hiszen tojóról van szó.

Borítókép: a hős hattyú (Fotó: Tollas Barát Madármentés)