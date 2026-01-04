hattyúmadármentésTollas Barát Madármentés

Nevet kap az emberek segítségében bízó balatoni hattyú

A szárnyas meglepő élniakarásról tett tanúbizonyságot.

Forrás: sonline.hu2026. 01. 04. 9:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Van egy hattyú a Balatonnál, amely már másodszor bizonyította: élni akar. A Tollas Barát Madármentés által ápolt, C48A jelű hattyú súlyos sérülés után térhetett vissza természetes élőhelyére, Fonyód térségébe, közvetlenül karácsony előtt.

Forrás: Tollas Barát Madármentés

A tojó bütykös hattyú már 2023-ban is bekerült a Tollas Barát Madármentés gondozásába, akkor rendkívül legyengült állapotban. Ezúttal súlyos ízületi gyulladással érkezett, alig tudott mozogni, és szervezete annyira legyengült, hogy még a vedlés is elmaradt nála – írja a Sonline.hu.

Különlegessé teszi a történetet, hogy a C48A mindkét alkalommal emberek közelében mászott partra, amikor bajba került. Mintha pontosan tudná, hogy ott segítséget kap. 

Kovács Klára, a madármentők önkéntese mesélt arról, miért is volt annyira problémás a madár állapota. Mint mondta, a gyógykezelés ugyan sikeres volt, ám a hattyú nem vedlett le időben, ami komoly gondot jelent. 

A hattyúk évente egyszer, nyáron cserélik le egyszerre az evezőtollaikat. Ez az időszak röpképtelenséggel jár, ezért nem mindegy, mikor történik. 

A C48A esetében a vedlés csak novemberben kezdődött, így a szakembereknek meg kellett várniuk, míg új tollazata teljesen kifejlődik. Csak 100 százalékos tollazattal engedhető vissza egy hattyú télen a Balatonra – különben nem tudna táplálékot keresni vagy fagymentes területekre repülni.


A hattyút a mentők évek óta egyszerűen C48A-ként emlegetik – a gyűrűszáma alapján így különböztetik meg a többi madártól, így nevet keresnek számára. 

A Tollas Barát Madármentés önkéntesei nyitottak a javaslatokra: ha bárkinek van egy jó ötlete, szívesen fogadják. 

Egy kikötés van csupán: lánynév legyen, hiszen tojóról van szó.

A hattyú teljes történetét a sonline.hu oldalon olvashatja el.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: a hős hattyú (Fotó: Tollas Barát Madármentés)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu