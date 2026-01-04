horgászatbalatoni horgászatharcsahorgászat

Megjelent a rendelet, ami minden horgászt érint

Fontos bejelentések érkeztek a magyar horgászoknak, amelyek sokakat érintenek: nem emelkednek az okmányárak 2026-ban, miközben az online ügyintézés és a versenyhorgászat szabályai is új szintre lépnek.

2026. 01. 04. 9:02
illusztráció Fotó: Meskó Zoltán Forrás: MTI
Fontos bejelentések érkeztek a magyar horgászoknak, amelyek sokakat érintenek. A horgászrendelet egyik legfontosabb üzenete, hogy 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Erről Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgászszövetség elnöke beszélt. A döntés értelmében változatlan marad az állami horgászjegy ára, a fogási napló díja, valamint az alhaszonbérleti vizeken a területi jegyek ára is.

20201030 Bokod A Bokodi-tó, a “lebegő falu” vagy “úszó horgászfalu” címkéket magára gyűjtő kis horgásztó. Cölöpökön álló színes horgászház-csoport alkot a hozzájuk vezető girbe-gurba stéghálózattal. Fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld
Fotó: Németh András Péter

A bejelentés különösen fontos annak fényében, hogy Magyarországot „az egymillió horgász hazájaként ” jellemezte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Kiemelte:

 a horgászközösség aktív szerepet vállal a természetes vizek védelmében, miközben a kereskedelmi célú halászat megszűnése és a vízterületek Mohosz-kezelésbe kerülése közös eredmény.

A 2026-os horgászrendelet gyakorlati könnyítéseket is hoz. Január elsejétől az egyesületi tagság, valamint minden szükséges horgászokmány online, akár otthonról is megújítható azoknál az egyesületeknél, amelyek csatlakoztak a Mohosz új rendszeréhez. A már meglévő horgászkártya és a digitális applikáció tovább gyorsítja az adminisztrációt, csökkentve a személyes ügyintézés szükségességét.

A további változásokról a Sonline.hu oldalon tájékozódhat.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)
 

