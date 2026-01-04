Megjelent a rendelet, ami minden horgászt érint

Fontos bejelentések érkeztek a magyar horgászoknak, amelyek sokakat érintenek. A horgászrendelet egyik legfontosabb üzenete, hogy 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Erről Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgászszövetség elnöke beszélt. A döntés értelmében változatlan marad az állami horgászjegy ára, a fogási napló díja, valamint az alhaszonbérleti vizeken a területi jegyek ára is.

Fotó: Németh András Péter

A bejelentés különösen fontos annak fényében, hogy Magyarországot „az egymillió horgász hazájaként ” jellemezte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Kiemelte:

a horgászközösség aktív szerepet vállal a természetes vizek védelmében, miközben a kereskedelmi célú halászat megszűnése és a vízterületek Mohosz-kezelésbe kerülése közös eredmény.

A 2026-os horgászrendelet gyakorlati könnyítéseket is hoz. Január elsejétől az egyesületi tagság, valamint minden szükséges horgászokmány online, akár otthonról is megújítható azoknál az egyesületeknél, amelyek csatlakoztak a Mohosz új rendszeréhez. A már meglévő horgászkártya és a digitális applikáció tovább gyorsítja az adminisztrációt, csökkentve a személyes ügyintézés szükségességét.

A további változásokról a Sonline.hu oldalon tájékozódhat.