Kerkez lehet Slot változtatásainak egyik legnagyobb nyertese, Szoboszlait is érintheti

Vasárnap délután a Fulham otthonában folytatja bajnoki szereplését a Liverpool. Arne Slot több helyen is változtathat a kezdőcsapaton a Leeds United elleni gól nélküli döntetlen után, és ennek Kerkez Milos is örülhet, aki jó eséllyel visszatérhet a kezdőcsapatba.

2026. 01. 04. 9:41
A magyar válogatott balhátvéd visszakerülhet a kezdőcsapatba Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
Nem kezdte jól az évet a Liverpool, amely Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban, Kerkez Milost csereként bevetve 0-0-s döntetlent játszott a Leeds Uniteddel, az újonc így két meccsen négy pontot vett el a címvédőtől. A Vörösöknek így megszakadt a három bajnokit számláló győzelmi sorozata, ráadásul feljegyezhettük az Arne Slot-éra első gól nélküli mérkőzését.

Kerkez Milos mellett Szoboszlai Dominik is bizalamt kaphat
Kerkez Milos mellett Szoboszlai Dominik is bizalmat kaphat (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

A Liverpool a csalódást keltő eredmény után négy nappal ismét pályára lép, a Craven Cottage-en a Fulham vendége lesz, de ezután sem lesz hosszú a pihenő, csütörtökön már jön a listavezető Arsenal elleni rangadó az Emirates Stadionban.

Kerkez Milos ismét a kezdőcsapatban?

A zsúfolt menetrend, no meg persze az ingadozó teljesítmények miatt Slot várhatóan változtat a Leeds ellen látott kezdőcsapatán, és ennek az angol média szerint Kerkez Milos lehet az egyik nagy nyertese. A magyar válogatott balhátvéd a 66. percben lépett pályára csereként az új esztendő első napján, most azonban jó eséllyel már az első sípszótól kezdve ott lesz a pályán Andy Roberson kárára. A skót mellett Curtis Jones és Jeremie Frimpong maradhat ki, az angol helyett Alexis Mac Allister kezdhet, míg a hollandot honfitársa, Cody Gakpo válthatja – utóbbi változtatás minden bizonnyal azt jelentené, hogy Wirtz menne be középre, Gakpo elfoglalná a helyét a bal szélen, míg Szoboszlai a jobb oldalon tűnne fel.

A Liverpool várható kezdőcsapata a Fulham otthonában: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.

Ezt persze boríthatja Wirtz állapota, a Szoboszlaival összevesző német sérülés miatt a héten csak egyszer edzett csapattal, és ha végül nem lesz olyan állapotban, hogy vállalja a játékot, akkor a magyar válogatott csapatkapitánya kezdhetne középen, Frimpong pedig a jobb szélen.

Ami a többi sérültet illeti, Slot már korábban elmondta, hogy Endo Vataru továbbra is bokagondokkal küzd, Joe Gomez viszont az izomsérülését követően visszatérhet a keretbe. Alexander Isakra és Giovanni Leonira továbbra is hosszú időn keresztül nem számíthatnak, míg Mohamed Szalah az Afrika-kupán való részvétel miatt nem bevethető.

PREMIER LEAGUE, 20. FORDULÓ

Szombaton játszották:

Vasárnap:

  • Leeds United–Manchester United, 13.30 (tv: Spíler1)
  • Everton–Brentford, 16.00
  • Fulham–Liverpool, 16.00 (Tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Crystal Palace, 16.00
  • Tottenham Hotspur–Sunderland, 16.00
  • Manchester City–Chelsea, 18.30 (tv: Spíler1)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

