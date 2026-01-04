Evangeline LillyLostbaleset

Agykárosodást szenvedett a Lost színésznője, Evangeline Lilly

Evangeline Lillyt tavaly szállították súlyos fejsérüléssel kórházba. Az orvosok még mindig találgatják, mi okozhatta a balesetet, a színésznő pedig az előtte álló kemény gyógyulási folyamat ellenére hálás, hogy túlélte és kicsit lelassította életét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 10:38
Fotó: VALERIE MACON / AFP
A 46 éves Evangeline Lilly a héten az Instagramon tudatta követőivel, hogy orvosai agykárosodást állapítottak meg nála egy tavalyi hawaii baleset után – szúrta ki az Index

Evangeline Lilly-re nehéz munka vár (Fotó: Getty Images)

Mint írják, 

a vizsgálatok szerint agya több területen csökkent kapacitással működik, Lilly szerint a felépülés hosszú folyamat lesz, 

de hálás, hogy él, és a balesetből megtanulta, le kell lassítania. 

Evangeline Lilly videóban számolt be az állapotáról

A leginkább a Lost című sorozat Kate-jeként ismert színésznő a baleset idején épp Hawaiin nyaralt, mikor a tengerparton rosszul lett, elvesztette az eszméletét, majd fejjel előre egy sziklára zuhant, ami zúzódásokat és vágásokat okozott az arcán.

Instagramra feltöltött videójában azt mondta:

Január 1-je, késő este van, 2026 első napja. Az új évet, a ló évét rossz hírekkel kezdem a fejsérülésemmel kapcsolatban… Sokan kérdeztétek, hogy vagyok, érdeklődtetek az agyi vizsgálatról… Megérkeztek az eredmények, kiderült, az agyam szinte minden területen a normálisnál gyengébb kapacitással működik.

Majd pontosította, hogy az agykárosodást a TBI (traumatikus agysérülés) és valószínűleg más faktorok okozták együtt. Azt mondta, nehéz munka vár még rá, de ezt nem bánja. Lilly szerint a sérülés figyelmeztette, hogy nyugodjon meg kicsit év végére, és ez a karácsonya lett így a legnyugodtabb azóta, hogy 2011-ben és 2015-ben megszülettek a fiai.

– Rendkívül hálás vagyok, és áldottnak érzem magam, hogy még egy napot, még egy évet játszhatok ezen a gyönyörű bolygón… Ezek tehát a legfrissebb hírek a fejsérülésemről. Köszönöm mindenkinek az érdeklődést 

– mondta a színésznő.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

