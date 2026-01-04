Agykárosodást szenvedett a Lost színésznője, Evangeline Lilly

A 46 éves Evangeline Lilly a héten az Instagramon tudatta követőivel, hogy orvosai agykárosodást állapítottak meg nála egy tavalyi hawaii baleset után – szúrta ki az Index.

Evangeline Lilly-re nehéz munka vár (Fotó: Getty Images)

Mint írják,

a vizsgálatok szerint agya több területen csökkent kapacitással működik, Lilly szerint a felépülés hosszú folyamat lesz,

de hálás, hogy él, és a balesetből megtanulta, le kell lassítania.

Evangeline Lilly videóban számolt be az állapotáról

A leginkább a Lost című sorozat Kate-jeként ismert színésznő a baleset idején épp Hawaiin nyaralt, mikor a tengerparton rosszul lett, elvesztette az eszméletét, majd fejjel előre egy sziklára zuhant, ami zúzódásokat és vágásokat okozott az arcán.

Instagramra feltöltött videójában azt mondta:

Január 1-je, késő este van, 2026 első napja. Az új évet, a ló évét rossz hírekkel kezdem a fejsérülésemmel kapcsolatban… Sokan kérdeztétek, hogy vagyok, érdeklődtetek az agyi vizsgálatról… Megérkeztek az eredmények, kiderült, az agyam szinte minden területen a normálisnál gyengébb kapacitással működik.

Majd pontosította, hogy az agykárosodást a TBI (traumatikus agysérülés) és valószínűleg más faktorok okozták együtt. Azt mondta, nehéz munka vár még rá, de ezt nem bánja. Lilly szerint a sérülés figyelmeztette, hogy nyugodjon meg kicsit év végére, és ez a karácsonya lett így a legnyugodtabb azóta, hogy 2011-ben és 2015-ben megszülettek a fiai.

– Rendkívül hálás vagyok, és áldottnak érzem magam, hogy még egy napot, még egy évet játszhatok ezen a gyönyörű bolygón… Ezek tehát a legfrissebb hírek a fejsérülésemről. Köszönöm mindenkinek az érdeklődést

– mondta a színésznő.