Kerülje ezeket a szereket, hiába kecsegtetnek a teljesítmény fokozásával

Számos kockázatot rejt az okosdrogok használata, melyek eredeti célja a koncentráció, a memória vagy a tanulási képesség javítása. Nincsenek klinikai bizonyítékok a szerek hatásosságáról és biztonságos használatáról, ha egészséges emberek fogyasztják őket. A különböző szerek együttes használata veszélyes lehet, mivel az interakciók hatása kiszámíthatatlan, és súlyos következményekkel járhat.

2025. 10. 20. 5:29
Az okosdrogok („smart drugs”), más néven nootropikumok célja, hogy javítsák a koncentrációt, memóriát, tanulási képességet vagy éberséget, különösen stresszes vagy szellemi megterheléssel járó helyzetekben – ismertette a Drogkutató Intézet (DKI). Bár sokan biztonságos és hatékony megoldásként tekintenek rájuk, használatuk számos kockázatot rejt, különösen egészséges emberek esetében. A nootropikumok különböző típusainak eltérő hatásmechanizmusuk és mellékhatás-profiljuk van, így körültekintő alkalmazást igényelnek.

Sokan használják mentális fokozónak az okosdrogokat – képünk illusztráció (Forrás: Facebook)

 

Az okosdrogok fajtái

Egy 2022-es publikációban a szerzők négy fő kategóriába sorolják a nootropikumokat:

  1. Klasszikus nootropikumok (például piracetam)
  2. Agyi anyagcserét serkentő szerek (például vinpocetin)
  3. Kolinerg szerek (például alfa-GPC, citikolin)
  4. Növényi kivonatok (például Panax ginseng, Ginkgo biloba, guarana)

A klasszikus nootropikumokat eredetileg neurológiai betegségek kezelésére fejlesztették ki, de ma már

egészséges emberek is használják memóriájuk és tanulási képességeik javítására.

Az agyi anyagcserét serkentő szerek javíthatják az agyi vérkeringést és oxigénellátást, ezáltal fokozva a koncentrációt. Főként idősebb felnőttek körében alkalmazzák a kognitív hanyatlás lassítására, de fiatalabbak is használják a mentális frissesség fokozására.

A kolinerg szerek kulcsfontosságúak a tanulás és memória szempontjából, és gyakran kombinálják ezeket más nootropikumokkal. A növényi kivonatok természetes stimulánsok, amelyek antioxidáns hatásuk mellett segítenek a mentális éberség fenntartásában. Széles körben elérhetők étrend-kiegészítőként, gyakran használják őket fáradtság, szellemi kimerültség és stressz ellen.

 

Milyen betegségekre használják az okosdrogokat?

A nootropikumok ajánlottak korai agykárosodás esetén, amely memóriazavarral, szellemi visszamaradottsággal és a tudat minőségi romlásával jelentkezik. Ezt az állapotot akut pszichoorganikus szindrómának (POS) nevezik. Általában visszafordítható, de egyes esetekben demenciát is kiválthat. Az akut POS mögöttes okai közé tartozik az agysérülés, fertőzés, stroke vagy mérgezés (alkohol, központi antikolinerg hatású gyógyszerek, illetve szén-monoxid). További alkalmazási területnek számítanak a kognitív funkciók krónikus zavarai, mint például a szellemi visszamaradottság vagy a memóriazavarok. Ezekben az esetekben viszonylag gyakran alkalmaznak nootropikumokat, azonban hatásosságuk – különösen súlyosabb demencia esetén – megkérdőjelezhető. Úgy tűnik, hogy inkább enyhe kognitív zavarokkal küzdő betegek esetében hatásosak, illetve az úgynevezett jóindulatú időskori feledékenységnél, amikor az agyműködés lassulása már tapasztalható, de demencia még nem alakult ki.

A nootropikumok egyéb indikációi közé sorolható a fáradtság vagy kimerültség okozta memóriazavarok, illetve gyerekeknél a minimális agyi diszfunkciós szindróma. Számos nootropikumot regisztráltak kognitív teljesítményjavítóként Alzheimer, skizofrénia, és demencia esetén.

 

Alkalmazás egészséges embereknél

Az okosdrogok különösen az egyetemi hallgatók figyelmét keltik fel, mivel körükben a szereknek az a képessége terjedt el, hogy fokozzák az intelligenciát, javítják a memóriát és a kognitív funkciókat. A legtöbb nootropikum természetes eredetű, ezért a hallgatók étrend-kiegészítőként vagy recept nélkül kapható gyógyszerként szerezhetik be. Sok más gyógyszerhez hasonlóan, a nootropikumok is egyre könnyebben elérhetők az interneten, ugyanakkor

aggodalomra adhat okot, ha egészséges emberek fogyasztanak nootropikumokat, mert nincsenek klinikai bizonyítékok a biztonságos használatukról, illetve arról, hogy mennyire hatásosak, továbbá a társadalmi következményeikről sem, különösen hosszú távú használat esetén.

Ezenfelül egyes nootropikumok csökkentheti más vegyületek gyógyszerészeti hatását. Az ilyen gyógynövényekből általában nagyobb adagokra van szükség a kívánt hatás eléréséhez, ezért gyakran alkalmaznak növényi kivonatokat. Szintén problémát jelenthet a tárolás, az esetleges hamisítás, valamint az eredetiség ellenőrzése. A szintetikus vegyületek előnyei közé tartozik a gyógyszerészeti tisztaság, a hatás specifikussága, valamint a kémiai szerkezet módosításával elérhető hatásfokozás lehetősége. Ezek általában kisebb adagokban is hatásosak, ugyanakkor nagyobb túladagolási kockázatot jelenthetnek.

 

Potenciálisan súlyos következmények

A nootropikumok hatása jelentős egyéni eltéréseket mutathat, és nem minden felhasználó tapasztal számottevő javulást a kognitív teljesítményében. Bár sokan remélik, hogy ezek az anyagok segítenek a koncentráció, memória vagy tanulási képességek fokozásában,ez korántsem garantált minden esetben. Alkalmazásánál gyakori mellékhatások léphetnek fel, mint például fejfájás, álmatlanság, szorongás, emésztési zavarok, vérnyomás-ingadozás, és hosszú távon akár neurotoxicitás is kialakulhat.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a különböző szerek együttes használata veszélyes lehet, mivel az interakciók hatása kiszámíthatatlan, és súlyos következményekkel járhat.

Ezentúl sok nootropikumot nem vizsgáltak kellő mélységben egészséges embereken, így a hosszú távú biztonságos használat nem garantált. Gyakran hangsúlyozzák, hogy a mentális teljesítmény javításának elsődleges módjai nem farmakológiai jellegűek: az elegendő alvás, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott étrend alapvető fontosságúak.

Ezért a szakemberek azt ajánlják, hogy a felhasználók kizárólag orvosi konzultáció után, megfelelő dózisban és célzottan alkalmazzák a nootropikumokat. Különösen fontos az egyéni érzékenység figyelembevétele, főként a fiataloknál és az időseknél, akik fokozottan reagálhatnak ezekre a szerekre – mutatott rá a DKI.

Borítókép: illusztráció (Forrás: Pexels)


