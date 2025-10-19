Kiderült valami a Snapchatről és a Redditről, ami miatt nagyon vigyázni kell velük

Mi a különbség a Redditen és a Snapchaten történő drogforgalmazás között?

A két leghatásosabb social media platformnak tehát a Snapchat és a Reddit bizonyult, ugyanakkor fontos kiemelni a kettő közötti különbségeket. A Snapchat és a Reddit közötti piaci struktúra egyik központi különbsége az, hogy a felhasználók össze tudják hasonlítani a Redditen található kereskedők ajánlatait. Amint egy felhasználó talál egy subredditet (speciális témájú fórum vagy közösség), a potenciális vásárlók rengeteg ajánlat közül választhatnak. Ezek az „hirdetések” minőség, ár, különleges ajánlatok, szállítás és az elérhető termékek száma alapján versenyeznek.

A Snapchat inkább azokra a konkrét kereskedőkre korlátozódik, akik a felhasználói profilok hálózatához kapcsolódnak. A Reddit-piacok nyitott jellege rendkívül versenyképes környezetet teremt, ahol a vásárlót nem korlátozzák a hálózatukban lévő kereskedők termékeire vagy áraira, hanem ugyanazon a helyen böngészhet különböző kereskedők bejegyzései és ajánlatai között.

A subredditek böngészésekor felfedezhető, hogy a hirdetett drogok skálája rendkívül széles, különösen a Snapchat-kereskedők által kínált választékhoz képest.

A Reddit piacok bazárszerű szerkezete hatékonnyá teszi a drogárusítóknak, hogy ugyanazon a platformon hirdethessenek. Ez egy vevői piac, ahol a vásárlók választhatnak az eladók között, és figyelmen kívül hagyhatják az olyan drogok hirdetéseit, amelyek iránt nem érdeklődnek.

Influenszernek látszó drogkereskedők

Emellett a tanulmány szerzői azt is kiemelték, hogy

a kereskedők gyakran „influenszer-szerű” profilt építenek, bizalmat keltenek, és diszkrét módon reklámozzák a termékeiket. A vásárlók sokszor privát üzenetben lépnek velük kapcsolatba, és a tranzakciók leginkább kriptovalutával vagy készpénzes találkozóval zárulnak.

A leggyakrabban kínált szerek közé tartozik a kannabisz, a kokain, az MDMA, a ketamin, valamint az új pszichoaktív szerek. A vizuális tartalmakban pedig gyakran jelennek meg ezek a drogok szimbólumokkal vagy szlenggel kódolva. A közösségi média tehát nemcsak a drogkereskedelem új csatornája, hanem egyre inkább normalizálja és vizuálisan vonzóvá teszi a droghasználatot, ami különösen aggasztó a fiatalok mentális egészsége és biztonsága szempontjából – mutatott rá a DKI.