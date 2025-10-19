RedditendarknetesdrogkereskedelemSnapchatplatform

Kiderült valami a Snapchatről és a Redditről, ami miatt nagyon vigyázni kell velük

Rengeteg drogkereskedelemmel kapcsolatot tevékenységet talált egy észak-európai országokat vizsgáló tanulmány a Redditen és a Snapchat-en – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a Reddit speciális témájú fórumainak böngészésekor az tapasztalható, hogy a drogok rendkívül széles skáláját hirdetik, különösen a Snapchat-kereskedők által kínált választékhoz képest. A kutatók azt is kiderítették, hogy a Meta-platformokon és a TikTokon viszont nincs jelentős hozzáférés a drogkereskedelemhez.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 10. 19. 6:17
A darknetes, vagyis az internet sötét oldalán található piacok bizalmi rendszereket építenek ki a hatékony működésükért, ezért a titkosításra támaszkodnak és a kábítószer-kereskedelem nyilvánosabb digitális útvonalai mellett működnek – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI), hivatkozva egy 2022-es elemzésre, amelyben főleg Dániát, Norvégiát, Svédországot és Németországot vizsgálták. Mint a szakmai szervezet felidézte, az online drogkereskedelem tanulmányozása a darknetes piacok megjelenése óta történik, amelyeken keresztül mind a drogok eladása, mind a vásárlás lehetővé vált a lebukás közvetlen veszélye nélkül, bár a kábítószer-kereskedelem megjelent a clearneten, azaz a nyilvános interneten is, ahol számos pszichoaktív anyagot értékesítettek.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

Biztonságosabb Facebook és TikTok, veszélyes Snapchat és Reddit

Az egyszerű keresések a potenciális vásárlókat „spice”, „legal high” vagy szintetikus kannabiszt árusító weboldalakra irányíthatják, azonban ezeknek a termékeknek a piaca egyes országokban részben eltűnt a jogszabályi változások miatt. A darknetes piacok felemelkedése a kábítószerpiacok egyre szigorúbb szabályozására adott válaszként, valamint az állami monopóliumra és regisztrációra adott reakcióként is értelmezhető. Az elemzés készítőinek a megállapításai a következők voltak a social media platformokkal kapcsolatban:

  • Nincs jelentős hozzáférés a drogkereskedelemhez a Meta-platformokon, a Facebookon és az Instagramon végzett keresésekben. 

Bár lehetnek korlátozott számú csoportok a Facebookon, az eredmények arra utalnak, hogy sikeresen bevezették a kábítószer-kereskedést kiszűrő fokozott moderálási protokollokat ezeken a felületeken.

  • A TikTok szintén szigorú, a drogokra találást megakadályozó moderálási gyakorlatot alkalmaz.
  • A Snapchat azonban könnyű és gyors hozzáférést biztosít számos aktív drogdílerhez az összes nagyobb dán városban. Hasonlóan könnyű az elérhetőség Norvégiában és Svédországban is, a német Snapchat-en azonban nem azonosították drogdílerek aktív tevékenységét.
  • Rengeteg dán és svéd kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet találtak a Reddit közösségi oldal fórumain. Itt a dílerek olyan fórumokat hoztak létre és irányítottak, amelyek kifejezetten kábítószer-értékesítésre szolgáltak. A fórumok nyílt piacként működnek, magas szintű versennyel és bizonyos fokú specializációval, mindenféle kábítószerrel a kínálatban, bár a német és norvég Reddit-fórumokon ez kevésbé volt jellemző.

 

Mi a különbség a Redditen és a Snapchaten történő drogforgalmazás között?

A két leghatásosabb social media platformnak tehát a Snapchat és a Reddit bizonyult, ugyanakkor fontos kiemelni a kettő közötti különbségeket. A Snapchat és a Reddit közötti piaci struktúra egyik központi különbsége az, hogy a felhasználók össze tudják hasonlítani a Redditen található kereskedők ajánlatait. Amint egy felhasználó talál egy subredditet (speciális témájú fórum vagy közösség), a potenciális vásárlók rengeteg ajánlat közül választhatnak. Ezek az „hirdetések” minőség, ár, különleges ajánlatok, szállítás és az elérhető termékek száma alapján versenyeznek.

A Snapchat inkább azokra a konkrét kereskedőkre korlátozódik, akik a felhasználói profilok hálózatához kapcsolódnak. A Reddit-piacok nyitott jellege rendkívül versenyképes környezetet teremt, ahol a vásárlót nem korlátozzák a hálózatukban lévő kereskedők termékeire vagy áraira, hanem ugyanazon a helyen böngészhet különböző kereskedők bejegyzései és ajánlatai között. 

A subredditek böngészésekor felfedezhető, hogy a hirdetett drogok skálája rendkívül széles, különösen a Snapchat-kereskedők által kínált választékhoz képest. 

A Reddit piacok bazárszerű szerkezete hatékonnyá teszi a drogárusítóknak, hogy ugyanazon a platformon hirdethessenek. Ez egy vevői piac, ahol a vásárlók választhatnak az eladók között, és figyelmen kívül hagyhatják az olyan drogok hirdetéseit, amelyek iránt nem érdeklődnek.

 

Influenszernek látszó drogkereskedők

Emellett a tanulmány szerzői azt is kiemelték, hogy 

a kereskedők gyakran „influenszer-szerű” profilt építenek, bizalmat keltenek, és diszkrét módon reklámozzák a termékeiket. A vásárlók sokszor privát üzenetben lépnek velük kapcsolatba, és a tranzakciók leginkább kriptovalutával vagy készpénzes találkozóval zárulnak.

A leggyakrabban kínált szerek közé tartozik a kannabisz, a kokain, az MDMA, a ketamin, valamint az új pszichoaktív szerek. A vizuális tartalmakban pedig gyakran jelennek meg ezek a drogok szimbólumokkal vagy szlenggel kódolva. A közösségi média tehát nemcsak a drogkereskedelem új csatornája, hanem egyre inkább normalizálja és vizuálisan vonzóvá teszi a droghasználatot, ami különösen aggasztó a fiatalok mentális egészsége és biztonsága szempontjából – mutatott rá a DKI.

Borítókép: a Reddit logója

