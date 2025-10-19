Kiderült valami a Snapchatről és a Redditről, ami miatt nagyon vigyázni kell velük

A darknetes, vagyis az internet sötét oldalán található piacok bizalmi rendszereket építenek ki a hatékony működésükért, ezért a titkosításra támaszkodnak és a kábítószer-kereskedelem nyilvánosabb digitális útvonalai mellett működnek – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI), hivatkozva egy 2022-es elemzésre, amelyben főleg Dániát, Norvégiát, Svédországot és Németországot vizsgálták. Mint a szakmai szervezet felidézte, az online drogkereskedelem tanulmányozása a darknetes piacok megjelenése óta történik, amelyeken keresztül mind a drogok eladása, mind a vásárlás lehetővé vált a lebukás közvetlen veszélye nélkül, bár a kábítószer-kereskedelem megjelent a clearneten, azaz a nyilvános interneten is, ahol számos pszichoaktív anyagot értékesítettek.
Biztonságosabb Facebook és TikTok, veszélyes Snapchat és Reddit
Az egyszerű keresések a potenciális vásárlókat „spice”, „legal high” vagy szintetikus kannabiszt árusító weboldalakra irányíthatják, azonban ezeknek a termékeknek a piaca egyes országokban részben eltűnt a jogszabályi változások miatt. A darknetes piacok felemelkedése a kábítószerpiacok egyre szigorúbb szabályozására adott válaszként, valamint az állami monopóliumra és regisztrációra adott reakcióként is értelmezhető. Az elemzés készítőinek a megállapításai a következők voltak a social media platformokkal kapcsolatban:
- Nincs jelentős hozzáférés a drogkereskedelemhez a Meta-platformokon, a Facebookon és az Instagramon végzett keresésekben.
Bár lehetnek korlátozott számú csoportok a Facebookon, az eredmények arra utalnak, hogy sikeresen bevezették a kábítószer-kereskedést kiszűrő fokozott moderálási protokollokat ezeken a felületeken.
- A TikTok szintén szigorú, a drogokra találást megakadályozó moderálási gyakorlatot alkalmaz.
- A Snapchat azonban könnyű és gyors hozzáférést biztosít számos aktív drogdílerhez az összes nagyobb dán városban. Hasonlóan könnyű az elérhetőség Norvégiában és Svédországban is, a német Snapchat-en azonban nem azonosították drogdílerek aktív tevékenységét.
- Rengeteg dán és svéd kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet találtak a Reddit közösségi oldal fórumain. Itt a dílerek olyan fórumokat hoztak létre és irányítottak, amelyek kifejezetten kábítószer-értékesítésre szolgáltak. A fórumok nyílt piacként működnek, magas szintű versennyel és bizonyos fokú specializációval, mindenféle kábítószerrel a kínálatban, bár a német és norvég Reddit-fórumokon ez kevésbé volt jellemző.