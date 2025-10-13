Ezért rohangál egyre több mentálisan zavart ember az utcán

Van egy jelenség, amely csendben, lassan, de biztosan szivárog be az európai közélet repedésein: az „új cannabis”, amelynek laborban nemesített, „szuperpotens” változatai mára messze túlszárnyalták mindazt, amit a 60-as, 70-es évek Woodstock-korszakának marihuánája jelentett – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember ismertette: a Financial Times figyelmeztető cikke szerint a modern fajták THC-tartalma már többszöröse a múlt századi füveknek – olyan szintű pszichoaktív hatással, amelyet az akkori hippinemzedék még el sem tudott volna képzelni.

Téglásy Kristóf szerint az új „szuperpotens” cannabis veszélyesebb, mint a marihuána korábbi változata (Fotó: Bach Máté)

Veszélyesebb lett a cannabis

A nyugati társadalom reakciója azonban mintha még mindig ugyanabban a naiv romantikában élne, amely a cannabist ártalmatlan természetes szerként, a béke és a szabadság jelképének láttatja. A valóság ezzel szemben egyre nyugtalanítóbb:

a modern cannabis nem csupán erősebb, hanem kiszámíthatatlanabb, függőséget és pszichózist okozó kábítószer.

A „Woodstock pot” és a mai, 25-30 százalékos THC-tartalmú hibrid gyakorlatilag két külön drog. Miközben a társadalom hajlamos a régi, enyhébb tapasztalatok alapján ítélni, a mostani generáció már egy másik, veszélyesebb kémiai valósággal találkozik – mutatott rá a DKI stratégiai igazgatója.

Úgy vélte, a holland „coffee shop” modell, a német legalizáció vagy a spanyol klubrendszer mind azt a hitet tükrözik, hogy a problémát legalizálással lehet kezelni. Ám a valóságban ezek az intézkedések inkább társadalmi normalizálódáshoz vezettek:

a fiatalok egyre természetesebbnek látják a használatot, a mentális zavarok száma pedig nő.

Az állam, amely egykor tiltott, ma már hallgatólagosan jóváhagy, és ezzel új morális irányt szab: ha mindenki csinálja, akkor talán nem is baj. A DKI már többször bizonyította, hogy ezek a kezdeményezések, ahol bevezették, mindenhol megbuktak. A kábítószer – legyen legális vagy sem – nem pusztán egyéni döntés kérdése. Hatásai a közösség szövetét roncsolják: a családok biztonságát, a munkakultúrát, az iskolai teljesítményt, a közösségi felelősségérzetet. Az állam és a társadalom pedig egyszerre válik cinkossá, amikor a „felvilágosult engedékenységet” választja a nevelés, a rend és az önuralom erényei helyett – szögezte le Téglásy Kristóf.