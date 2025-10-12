Ha ilyen csomagot rendelt futárszolgálattal, súlyos árat fizethet érte

A modern logisztika hálózata napjainkban minden korábbinál gyorsabbá és olcsóbbá tette az áruk mozgását, ugyanakkor új lehetőségeket kínál a szervezett bűnözésnek. Az elmúlt napokban ismét egy olyan ügy került a nyilvánosság elé, amely jól szemlélteti ezt a kettősséget: egy külföldről érkező csomagot Németországban bevizsgáltak és lefoglaltak, majd a vizsgálat nyomán magyar hatóságok fogták el a gyanúsítottakat Pécsen – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember felidézte: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda beszámolója szerint

a 40 éves férfi 2022 októbere óta próbált több mint négy kiló amfetamint megrendelni csomagküldő szolgálaton keresztül, a küldeményt azonban Németországban ellenőrizték és lefoglalták, az ügyet pedig a magyar hatóságok vették át.

A nyomozás során kiderült továbbá, hogy a férfi később itthoni eladótól szerzett be szert, akit két vásárlójával együtt a rendőrség lekapcsolt és gyanúsítottként hallgatott ki.

Ha ez van a futár által kihozott csomagban, abból a megrendelőnek és a kereskedőnek is komoly gondja lehet (Fotó: Pexels)

A csomagküldő szolgálatok elterjedése nemcsak lehetőség, kockázat is

Az eset – bár konkrét bűncselekményhez kapcsolódik – rávilágít néhány fontos jelenségre: egyrészt arra, hogy a határokon átnyúló logisztikai láncok hogyan képesek kiszolgálni a tiltott piacokat, másrészt arra, hogy a nemzetközi együttműködés és a technológiai ellenőrzések képesek időnként megzavarni ezeket a csatornákat. A csomagküldő szolgáltatások térnyerése, az online piacterek elterjedése és a pénzügyi forgalom digitalizációja mind új lehetőségeket hozott, ugyanakkor új kihívásokat is a hatóságoknak, mert az ő feladatuk követni a transznacionális mozgásokat és azonosítani a kockázatos tranzakciókat.

A konkrét pécsi ügy több szempontból is tanulságos. Először is: a gyanúsított eredetileg külföldről célzottan feladott csomaggal próbálkozott, aminek nem kellett volna az unión belül különleges átvizsgáláson átesnie. Azonban a német hatóságok is felfigyeltek rá, ami azt jelenti, hogy

a dílerek nem lehetnek teljes biztonságban akkor sem, ha a küldeményüknek nem kell vámhatárokat átlépnie.

Másodszor: a lefoglalás után sem hátrált meg a drogkereskedő, más forrásból folytatta beszerzést, ami rámutat, hogy a kereslet redukálása nélkül a kínálat átrendeződése csak részben csökkenti a forgalmat. A magyar nyomozás ezért nemcsak a konkrét külföldi küldemény megállítására, hanem a hazai forgalom feltérképezésére is kiterjedt, végül a Delta segítségével több helyszínen tartottak kutatást és fogtak el szereplőket.