bűncselekménydrogkutató intézetcsomag

Ha ilyen csomagot rendelt futárszolgálattal, súlyos árat fizethet érte

A külföldről érkező csomagok útján történő szállítás technikailag a kábítószer-kereskedelem megvalósulásának egyik módja lehet, ha a feladó szándékosan a szer forgalmazására használja a postai vagy a futárszolgálatot – közölte Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, a drogkereskedelem alapvető büntetési tétele általában 2–8 év szabadságvesztés, de ez súlyosabb minősítési körülmények esetén 5–10 évre emelkedhet.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 10. 12. 5:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A modern logisztika hálózata napjainkban minden korábbinál gyorsabbá és olcsóbbá tette az áruk mozgását, ugyanakkor új lehetőségeket kínál a szervezett bűnözésnek. Az elmúlt napokban ismét egy olyan ügy került a nyilvánosság elé, amely jól szemlélteti ezt a kettősséget: egy külföldről érkező csomagot Németországban bevizsgáltak és lefoglaltak, majd a vizsgálat nyomán magyar hatóságok fogták el a gyanúsítottakat Pécsen – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember felidézte: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda beszámolója szerint 

a 40 éves férfi 2022 októbere óta próbált több mint négy kiló amfetamint megrendelni csomagküldő szolgálaton keresztül, a küldeményt azonban Németországban ellenőrizték és lefoglalták, az ügyet pedig a magyar hatóságok vették át. 

A nyomozás során kiderült továbbá, hogy a férfi később itthoni eladótól szerzett be szert, akit két vásárlójával együtt a rendőrség lekapcsolt és gyanúsítottként hallgatott ki.

Ha ez van a futár által kihozott csomagban, abból a megrendelőnek és a kereskedőnek is komoly gondja lehet (Fotó: Pexels)

 

A csomagküldő szolgálatok elterjedése nemcsak lehetőség, kockázat is

Az eset – bár konkrét bűncselekményhez kapcsolódik – rávilágít néhány fontos jelenségre: egyrészt arra, hogy a határokon átnyúló logisztikai láncok hogyan képesek kiszolgálni a tiltott piacokat, másrészt arra, hogy a nemzetközi együttműködés és a technológiai ellenőrzések képesek időnként megzavarni ezeket a csatornákat. A csomagküldő szolgáltatások térnyerése, az online piacterek elterjedése és a pénzügyi forgalom digitalizációja mind új lehetőségeket hozott, ugyanakkor új kihívásokat is a hatóságoknak, mert az ő feladatuk követni a transznacionális mozgásokat és azonosítani a kockázatos tranzakciókat.

A konkrét pécsi ügy több szempontból is tanulságos. Először is: a gyanúsított eredetileg külföldről célzottan feladott csomaggal próbálkozott, aminek nem kellett volna az unión belül különleges átvizsgáláson átesnie. Azonban a német hatóságok is felfigyeltek rá, ami azt jelenti, hogy 

a dílerek nem lehetnek teljes biztonságban akkor sem, ha a küldeményüknek nem kell vámhatárokat átlépnie.

Másodszor: a lefoglalás után sem hátrált meg a drogkereskedő, más forrásból folytatta beszerzést, ami rámutat, hogy a kereslet redukálása nélkül a kínálat átrendeződése csak részben csökkenti a forgalmat. A magyar nyomozás ezért nemcsak a konkrét külföldi küldemény megállítására, hanem a hazai forgalom feltérképezésére is kiterjedt, végül a Delta segítségével több helyszínen tartottak kutatást és fogtak el szereplőket.

 

Cél a teljes kereskedelmi lánc feltárása

A futár- és postai szolgáltatók többféleképpen próbálnak elejét venni a hasonló bűncselekményeknek; adatvezérelt kockázatelemzést alkalmaznak a feladók és címzettek profiljainak értékelésére, röntgen- és egyéb fizikai szűrési módszereket üzemeltetnek a nagy forgalmú elosztóközpontokban, és együttműködnek a hatóságokkal a gyanús küldemények kezelése érdekében. Ha ezek az intézkedések hatékonyak és arányosak, akkor jelentősen csökkenthetik a visszaélések kockázatát. Ugyanakkor az esetek többségében, így a mostani ügy tanulsága szerint is, az egyik ponton történő lebukást követően a bűnözői hálózatok gyorsan alkalmazkodnak, és más beszállítói csatornákat keresnek, helyi beszerzéseket indítanak, vagy a csomagküldés egyéb módozatait próbálják ki. Ezért 

a hatósági fellépésként nem elég a csomag lefoglalása: a teljes ellátási láncot, a pénzmozgásokat és a kapcsolódó szereplőket is fel kell tárni.

– vonta le a következtetés Téglásy Kristóf.

 

Meg kell figyelni a postai forgalmat, de a magánszféra sérelme nélkül

A stratégiai igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy etikai és adatvédelmi szempontból az ellenőrzési mechanizmusok alkalmazása finom egyensúlyt követel. A postai forgalom megfigyelése, a küldő- és címzettadatok elemzése jogszerű keretek között történhet csak, különben a magánszféra sérelme komoly jogi és társadalmi konfliktusokat okozhat. Az ilyen adatkezelésnek transzparens szabályokon, független felügyeleten és arányossági elveken kell alapulnia:

a cél a bűnözés visszaszorítása, nem pedig a polgárok tömeges megfigyelése.

Ugyanakkor a mostani eset is azt mutatja, hogy a célzott ellenőrzések — különösen ha információcserével és műszaki eszközökkel kombinálják őket — hatásosak lehetnek a veszélyes küldemények kiszűrésében. A pécsi eset tehát egyszerre példa a nemzetközi együttműködés hatékonyságára és a hazai kihívásokra. A hatósági gyakorlat, a vállalati kockázatkezelés és a társadalmi prevenció összjátékára van szükség ahhoz, hogy az ilyen esetek száma csökkenjen: technológia, jogi keretek és emberi együttműködés együttesen adhatnak választ a csomagok útján történő tiltott forgalom kihívásaira – érvelt a szakember.

Arra is kitért, hogy az alapbűncselekmény, azaz a kábítószer-kereskedelem alapvető büntetési tétele általában 2–8 év szabadságvesztés, de ez súlyosabb minősítési körülmények – például bűnszövetség, jelentős mennyiség, hivatalos személy kihasználása – esetén 5–10 évre emelkedhet. A kábítószer birtoklására és más, kapcsolódó tényállásokra külön szabályok vonatkoznak. 

A külföldről érkező csomagok útján történő szállítás technikailag a kábítószer-kereskedelem megvalósulásának egyik módja lehet, ha a feladó szándékosan a szer forgalmazására használja a postai vagy a futárszolgálatot.

Ilyen esetekben a hatóság a lefoglalt anyag alapján tudja megállapítani a bűncselekmény valószínűségét és a résztvevők felelősségét. A 2025-ös jogi változások – amelyek magukkal hozták a birtoklás és bizonyos minősített esetek büntetési tételeinek emelését, illetve szigorúbb minősítését – hatással lehetnek azokra az ügyekre is, ahol csomagküldés útján próbálnak meg szert eljuttatni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu