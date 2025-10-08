JózsefvárosbanFideszTéglásy KristófjózsefvárosikampányKozma Lajosvizsgálatdrogteszt

Még sosem történt ilyen, ezért nyerhetett a Fidesz Józsefvárosban

Rendhagyó eszközzel, drogteszt elvégzésével állíthatta maga mellé a józsefvárosi választókat Kozma Lajos, a Fidesz győztes jelöltje a közelmúltban lezajlott időközi önkormányzati választáson – vélekedett Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Szerinte az időközi választás arról is szólt, hogy a közélet mennyire képes kezelni a droghasználat és a közbiztonság kérdését. Téglásy Kristóf szerint Kozma Lajos a vizsgálat önkéntes vállalásával és annak negatív eredményével azt üzente, hogy a drogprobléma nem bagatellizálható, hanem radikális választ igényel.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 10. 08. 18:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az döntött a közelmúltban lezajlott józsefvárosi választáson, hogy ki vállalta a drogtesztet és ki nem, továbbá hogy ki beszélt erősen és radikálisan a drogok visszaszorításáról, valamint hogy ki mutatta be a drogellenes fordulat programját – vélekedett Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Szerinte a közösség azt üzen­te: elegük lett a káoszból, a látható problémákból, és olyan képviselőt akartak, aki nemcsak elméletben beszél, hanem tesz is. 

Az időközi választás több szempontból rendhagyó volt, mivel nem csupán arról szólt, hogy ki képviselje a kerület egyik körzetét az önkormányzatban, hanem arról is, hogy a közélet mennyire képes kezelni egy évek óta feszülő problémát: a droghasználat és a közbiztonság kérdését.

Miközben országos szinten éles politikai viták zajlanak a legkülönbözőbb témákban, Józsefvárosban a vasárnapi időközi választáson egyetlen ügy vált meghatározóvá: a drog. A választás eredménye világosan megmutatta, hogy a kerület lakói mindennapi tapasztalataik alapján döntöttek, ami elsősorban a közterületek állapotáról, a szerhasználók jelenlétéről, valamint a politikusok hitelességéről szólt – vélekedett a stratégiai igazgató.

Józsefvárosban a drogkérdés központi problémának bizonyult (Fotó: 123RF)

Felidézte: az elmúlt években Józsefváros neve újra egyre gyakrabban forrt össze a droghasználat problémájával. Volt időszak, amikor sikerült a kábítószerektől nagyjából megtisztítani a kerületet, de ez 2019 óta fokozatosan romlott, mára pedig újra a legrosszabb időket idézi. A kerület utcáin, terein és lépcsőházaiban sok lakó nap mint nap szembesül azzal, hogy az ott élők vagy átutazók közül sokan nyíltan fogyasztanak tiltott szereket. Ez nem pusztán erkölcsi vagy ideológiai kérdés, hanem nagyon is hétköznapi tapasztalat. 

A kosz, a tűk, a félelem, a közterek értéktelenedése mind hozzájárul, hogy a lakók egyre kevésbé érzik biztonságban magukat. 

A drog így vált egyszerre közbiztonsági, egészségügyi és társadalmi problémává – mutatott rá.

 

A képviselőjelölt drogtesztje döntő szerepet játszhatott

Téglásy Kristóf kiemelte: a kampány során volt egy fordulópont. A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos drogtesztet ajánlott minden indulónak. Ez elsőre szokatlannak, sőt provokatívnak tűnt, ám gyorsan kiderült, hogy politikai szimbólummá vált: aki hajlandó volt elvégeztetni a tesztet, az demonstrálta saját tisztaságát és elhatárolódását a drogtól, aki viszont nem, arra könnyen ráesett a gyanú árnyéka.

Kozma maga vállalta a vizsgálatot, és negatív eredményt mutatott fel, ezzel pedig erősítette azt az üzenetet, hogy a drogprobléma nem bagatellizálható, hanem radikális választ igényel.

A másik oldal ezzel szemben nehezen találta a megfelelő stratégiát. Ez talán nem is csoda, hiszen a regnáló polgármester, aki a kerületi kábítószerhelyzetről egyeztető fórum elnökévé az ismert drogpárti aktivistát, Sárosi Pétert nevezte ki, kifejezetten kiáll a drogliberalizáció mellett.

A drogkérdés tehát egyszerre vált politikai fegyverré és valós közösségi kihívássá. Az is figyelemre méltó, hogy a kampány során más, szintén fontos ügyek – lakhatás, közlekedés, közterek állapota – háttérbe szorultak. Ez önmagában is sokat elárul arról, hogy a drog milyen óriási problémát jelent a józsefvárosi polgároknak. 

A közösség tehát a legközvetlenebb személyes élményei alapján hozta meg döntését, és ebben a realitásban a drog volt a mindent elsöprő téma. 

Az is kiderült, hogy aki mellébeszél vagy relativizálja a problémát, az hamar elveszíti a bizalmat. A józsefvárosiak szerint, mint ahogy a magyar társadalom elsöprő többsége szerint is, a zéró tolerancia nemcsak szükséges, hanem elengedhetetlen a nyugodt, biztonságos, élhető lakókörnyezet megteremtése érdekében – értékelt a DKI stratégiai igazgatója.

Borítókép: Kozma Lajos, Józsefváros új önkormányzati képviselője Orbán Viktorral (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu