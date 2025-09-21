Kozma Lajos: Nem lehet a józsefvárosiakat ostobának nézni + videó

– Boldog vagyok, hogy ezzel a csapattal nyerni tudtunk, nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett ebben a kampányban – mondta a Magyar Nemzetnek Kozma Lajos, miután a Fidesz–KDNP jelöltjeként magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi időközi választáson Józsefváros 9-es körzetében.

Kozma Lajos és a győztes csapat (Fotó: Facebook)

– Bebizonyítottuk, hogy nem lehet se minket, se a józsefvárosi szavazókat ostobának nézni.

Azt gondolták, hogy hazugságokkal meg lehet vezetni az embereket.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, és felkészültem a munkára – jelentette ki az új képviselő.

Mint ismert, Kozma Lajos ellenfele nőverési botrányba keveredett, a kampány alatt ezt a baloldal végig tagadta. Ráadásul a kormánypárti jelölt egy olyan körzetben nyert, ahol a drog mindennapos probléma. Ezzel lesz dolga a Fidesz–KDNP frakciójának, mert Pikó Andrásék nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint

Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, míg vetélytársai közül Balázs Andrásra (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419-en, a független Simon Györgyre 54-en voksoltak

a vasárnapi időközi választáson. A választókerület 4604 választópolgára közül 998 élt a szavazati jogával, heten érvénytelen szavazatot adtak le.