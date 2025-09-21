Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

Kozma LajosKocsis MátéjózsefvárosVIII. kerületidőközi választás

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A győztes Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, ez a leadott voksok több mint fele.

2025. 09. 21. 20:31
2025. 09. 21. 20:31
52:42-re megnyertük a józsefvárosi időközi választást! – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, miután a mai időközi választást a VIII. kerületben Kozma Lajos, a kormánypárti jelölt nyerte.

Szép volt, Kozma Lajos!

– közölte a Fidesz frakcióvezetője.

Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a győztes 518 érvényes szavazatot kapott,

míg vetélytársai közül Balázs Andrásra (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419-en, a független Simon Györgyre 54-en voksoltak.

A választókerület 4604 választópolgára közül 998 élt a szavazati jogával, heten érvénytelen szavazatot adtak le.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben a Fidesz–KDNP színeiben megválasztott, időközben függetlenné vált képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vált a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

Borítókép: Kozma Lajos és csapata (Forrás: Facebook)


