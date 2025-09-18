Sára Botond: Olyan képviselő kell, aki tudja érvényesíteni a lakók érdekeit az önkormányzattal szemben

– Valójában itt semmi előrelépés nem történt az elmúlt hat évben – mondta a Magyar Nemzetnek Sára Botond fővárosi főispán, Józsefváros korábbi polgármestere. Sára Botond legutóbb szűk másfél évvel ezelőtt adott kerületi témában interjút lapunknak. A kormánypárti politikus megállapította, a tavalyi önkormányzati választás óta, ahol ő polgármesterjelölt volt, nemhogy javult volna közbiztonság, egyre kritikusabb állapotok utalják a közterületeket és társasházakat.
– A bérházakban egyre rosszabb állapotokkal szembesültem, a korábbi nagy ígérgetések ellenére nemhogy nem történt semmi, egyre panaszosabbak a lakók. Elképesztő a helyzet, vizes, penészes, abszolút egészségre ártalmas lakásokban élnek az emberek. Pikóék nagy bérlakás-ígérete egy lufi volt. A 2019-es és a 2024-es kampányban ment a hangulatkeltés, a baloldali jelöltek az érzelmekre mentek.
Mostanra egyértelműen látszik az, hogy az ígéretek mögött semmilyen teljesítmény nem található
– osztotta meg tapasztalatait Sára Botond.
Most vasárnap, a 9. körzetben időközi választást tartanak, Pikó András és csapata újra elővette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítésével kapcsolatos állam által kisajátított bérházak ügyét. Ismert: A Diószegi Sámuel és a Dugonics utcákban több romos, szinte lakhatatlan, életveszélyes bérházat vett át az állam, amiért az önkormányzat pénzbeli kárpótlást kap. Első körben a hulladékudvar telkéért és egy iskolaépületért fizettek ki a Pikó András vezette Józsefvárosi Önkormányzatnak 2,7 milliárd forintot. A megállapodás szerint ebből az összegből kellett volna Pikó Andrásnak elindítania a cserelakások biztosítását az ott élők számára.
Egy év elteltével az állam megelégelte a helyhatóság semmittevését, majd a lakók elhelyezésének a feladatát magára vállalta.
Ekkor jött a csavar, a most vasárnap esedékes időközi választás kampányában Pikó András és csapata azzal érkezett a Diószegi utcaiak számára tartott lakossági fórumra, hogy 25 lakást felújítanak és hamarosan megkezdik a cserelakások biztosítását.