Sára Botond: Olyan képviselő kell, aki tudja érvényesíteni a lakók érdekeit az önkormányzattal szemben

A Diószegi utcai lakosok helyzetét sem oldották meg

– Az állami fejlesztéssel érintett épületekben lévő lakások kiürítése sem zökkenőmentes, folyamatosan a kormány ellen hangolják az embereket. Pikóék részéről nem az a kérdés, hogy mi fog az ott élő emberekkel történni, mennyi időn belül oldódik meg a sorsuk. Azt hangoztatják, hogy a kormány biztosan ki fogja rakni őket az utcára. Miközben ez nincs így, hiszen törvényben garantálták és fogadták el azt, hogy milyen folyamatok mentén és milyen feltételekkel fognak gondoskodni az emberekről. Egy éve volt az önkormányzatnak arra, hogy valamilyen módon az ott élők sorsát rendezze. Erre előzetesen az állam 2,7 milliárd forintot biztosított.

Egészen mostanáig, két héttel az önkormányzati választás előttig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel a baloldali önkormányzat

– hívta fel a figyelmet Sára Botond. A egykori polgármester hozzátette: Pikóék a kampányhajrában előálltak azzal, hogy csak ők tudják megoldani az ott élők elhelyezését.

Pikóék kampánya tények helyett megint egy érzelmekre hajló ígérgetésbe csapott át.

Azt gondolom, egy idő után az embereket nem lehet becsapni és ostobának nézni

– hangsúlyozta Sára Botond, aki nemcsak az állami kisajátításban részt vevő bérházakba látogatott el, hanem Józsefváros több házába is betért.

Csak kampányban fontosak az önkormányzatnak a lakók

– Az ott élők érdekében végzett érdemi, hatékony feladatellátás nincs az önkormányzat részéről. Ez a városrész, az Orczynegyed kifejezetten magára van hagyva az önkormányzat vezetése részéről. Ahogy megérkeztem, az első benyomásom az volt: itt semmi nem történt, sőt egyre rosszabb a helyzet. Még az elégséges szinten tartás sem történik meg, folyamatos züllés és romlás tapasztalható – folytatta Sára Botond, aki ellátogatott egy családhoz, ahol 20 négyzetméteren, öten élnek egy önkormányzati bérlakásban.

Rendkívül rossz állapotban vannak a bérlakások Fotó: Vanyi Akos

– Nem elég, hogy egy egészségtelen, penészes lakásban élnek, már alapvető dolgokban sem segít nekik az önkormányzat. Szomorú és dühítő az, hogy hat évvel ezelőtt itt sok minden elhangzott a kampányban. Pikóék szerint volt ezer üres lakás, lesz nagy bérlakásprogram, közben most az látszik: rosszabb állapotban van a bérlakásállomány, mint a mi időnkben. Ezen kívül nem emlékszem más konkrét kampányígéretre a baloldal részéről, ezt sem sikerült betartaniuk. Hat évvel később, ahogyan látjuk: még mindig ugyanazokat a lózungokat mondják – húzta alá Józsefváros korábbi polgármestere, aki Kocsis Máté polgármester mellett is egy évtizeden át részt vett a kerület fejlesztésében és biztonságosabbá tételében. Sára Botond szerint a kampányban nem az eredmények számítottak, hanem, hogy ki tud jobban az érzelmekre hatni.