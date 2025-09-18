Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

sára botondjózsefvárosKozma Lajos

Sára Botond: Olyan képviselő kell, aki tudja érvényesíteni a lakók érdekeit az önkormányzattal szemben

Hanyatló közbiztonság, szerhasználók, akik ellepték a társasházak közös helyiségeit, a bérlakások vizesek és penészesek, az önkormányzat még a legkisebb állagmegóvást sem hajtja végre. A lakók elkeseredettek – erről számolt be lapunknak Sára Botond (Fidesz), fővárosi főispán, Józsefváros korábbi polgármestere. Az egykori városvezető helyi lakókkal találkozott és úgy látja, a kerület rossz irányba halad. Sára Botond azt mondja: Kozma Lajost ajánlja a vasárnapi időközi képviselő választáson, ugyanis ő az a jelölt, aki képes a lakók érdekeit képviselni az önkormányzattal szemben, ellenben Pikó András jelöltje nem a lakókat szolgálná ki, hanem a jelenlegi hatalmat.

Nagy Orsolya
2025. 09. 18. 11:31
Fotó: Vanyi Akos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Valójában itt semmi előrelépés nem történt az elmúlt hat évben – mondta a Magyar Nemzetnek Sára Botond fővárosi főispán, Józsefváros korábbi polgármestere. Sára Botond legutóbb szűk másfél évvel ezelőtt adott kerületi témában interjút lapunknak. A kormánypárti politikus megállapította, a tavalyi önkormányzati választás óta, ahol ő polgármesterjelölt volt, nemhogy javult volna közbiztonság, egyre kritikusabb állapotok utalják a közterületeket és társasházakat.

Sára Botond egykori polgármester Józsefvárosban Fotó: Vanyi Akos/Facebook

– A bérházakban egyre rosszabb állapotokkal szembesültem, a korábbi nagy ígérgetések ellenére nemhogy nem történt semmi, egyre panaszosabbak a lakók. Elképesztő a helyzet, vizes, penészes, abszolút egészségre ártalmas lakásokban élnek az emberek. Pikóék nagy bérlakás-ígérete egy lufi volt. A 2019-es és a 2024-es kampányban ment a hangulatkeltés, a baloldali jelöltek az érzelmekre mentek.

 Mostanra egyértelműen látszik az, hogy az ígéretek mögött semmilyen teljesítmény nem található 

– osztotta meg tapasztalatait Sára Botond. 

Most vasárnap, a 9. körzetben időközi választást tartanak, Pikó András és csapata újra elővette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítésével kapcsolatos állam által kisajátított bérházak ügyét. Ismert: A Diószegi Sámuel és a Dugonics utcákban több romos, szinte lakhatatlan, életveszélyes bérházat vett át az állam, amiért az önkormányzat pénzbeli kárpótlást kap. Első körben a hulladékudvar telkéért és egy iskolaépületért fizettek ki a Pikó András vezette Józsefvárosi Önkormányzatnak 2,7 milliárd forintot. A megállapodás szerint ebből az összegből kellett volna Pikó Andrásnak elindítania a cserelakások biztosítását az ott élők számára. 

Egy év elteltével az állam megelégelte a helyhatóság semmittevését, majd a lakók elhelyezésének a feladatát magára vállalta.

Ekkor jött a csavar, a most vasárnap esedékes időközi választás kampányában Pikó András és csapata azzal érkezett a Diószegi utcaiak számára tartott lakossági fórumra, hogy 25 lakást felújítanak és hamarosan megkezdik a cserelakások biztosítását.

A Diószegi utcai lakosok helyzetét sem oldották meg

– Az állami fejlesztéssel érintett épületekben lévő lakások kiürítése sem zökkenőmentes, folyamatosan a kormány ellen hangolják az embereket. Pikóék részéről nem az a kérdés, hogy mi fog az ott élő emberekkel történni, mennyi időn belül oldódik meg a sorsuk. Azt hangoztatják, hogy a kormány biztosan ki fogja rakni őket az utcára. Miközben ez nincs így, hiszen törvényben garantálták és fogadták el azt, hogy milyen folyamatok mentén és milyen feltételekkel fognak gondoskodni az emberekről. Egy éve volt az önkormányzatnak arra, hogy valamilyen módon az ott élők sorsát rendezze. Erre előzetesen az állam 2,7 milliárd forintot biztosított. 

Egészen mostanáig, két héttel az önkormányzati választás előttig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel a baloldali önkormányzat

 – hívta fel a figyelmet Sára Botond. A egykori polgármester hozzátette: Pikóék a kampányhajrában előálltak azzal, hogy csak ők tudják megoldani az ott élők elhelyezését.

Pikóék kampánya tények helyett megint egy érzelmekre hajló ígérgetésbe csapott át. 

Azt gondolom, egy idő után az embereket nem lehet becsapni és ostobának nézni 

– hangsúlyozta Sára Botond, aki nemcsak az állami kisajátításban részt vevő bérházakba látogatott el, hanem Józsefváros több házába is betért.

Csak kampányban fontosak az önkormányzatnak a lakók

– Az ott élők érdekében végzett érdemi, hatékony feladatellátás nincs az önkormányzat részéről. Ez a városrész, az Orczynegyed kifejezetten magára van hagyva az önkormányzat vezetése részéről. Ahogy megérkeztem, az első benyomásom az volt: itt semmi nem történt, sőt egyre rosszabb a helyzet. Még az elégséges szinten tartás sem történik meg, folyamatos züllés és romlás tapasztalható – folytatta Sára Botond, aki ellátogatott egy családhoz, ahol 20 négyzetméteren, öten élnek egy önkormányzati bérlakásban.

Rendkívül rossz állapotban vannak a bérlakások Fotó: Vanyi Akos

– Nem elég, hogy egy egészségtelen, penészes lakásban élnek, már alapvető dolgokban sem segít nekik az önkormányzat. Szomorú és dühítő az, hogy hat évvel ezelőtt itt sok minden elhangzott a kampányban. Pikóék szerint volt ezer üres lakás, lesz nagy bérlakásprogram, közben most az látszik: rosszabb állapotban van a bérlakásállomány, mint a mi időnkben. Ezen kívül nem emlékszem más konkrét kampányígéretre a baloldal részéről, ezt sem sikerült betartaniuk. Hat évvel később, ahogyan látjuk: még mindig ugyanazokat a lózungokat mondják – húzta alá Józsefváros korábbi polgármestere, aki Kocsis Máté polgármester mellett is egy évtizeden át részt vett a kerület fejlesztésében és biztonságosabbá tételében. Sára Botond szerint a kampányban nem az eredmények számítottak, hanem, hogy ki tud jobban az érzelmekre hatni.

– A tavalyi kampányban tapasztaltam azt, hogy sokan nem reálisan, hanem érzelmi érintettség miatt döntenek egy-egy jelölt mellett. A józsefvárosiak pontosan tudják, rossz a mostani irány. Azt is tudják, a mi vezetésünk alatt valóban fejlődött a kerület, mégis a Pikó-féle érzelmekre ható kommunikáció rabjai lettek. Igazából, 

már a tavalyi választáson előre lehetett tudni, Pikó győzelme esetén előrelépés nem lesz a kerületben, marad a droghelyzet, a romos bérházak és a folyamatosan romló közbiztonság. 

Mi mindig a munkát választottuk, ők pedig az emóciót és a gyűlöletkeltést a kormány ellen – mondta Sára Botond, aki Budapesten a legszorosabb eredményt érte el a polgármester választáson. Ami azt mutatja: 

Pikó András valójában nem egy népszerű polgármester és nagyon alacsony arányban tudta megtartani polgármesteri pozícióját. 

A hatalomból könnyebb választást nyerni, hiszen ahogyan a Pikó-kabinet is tette, a választás előtt tucatnyi szociális juttatást vezettek be. Ez elég volt ahhoz, hogy hajszállal is, de nyerni tudtak. Józsefváros volt az a kerület, ahol legtöbben váltást jósoltak, mert ebből a kerületből hallatszottak leginkább elégedetlen hangok.

Súlyos droghelyzet, romló közbiztonság

– Ahogy jártam a házakat, szinte mindenhol láttam a hajléktalanok és a szerhasználók elhagyott holmiját, maguk után hagyott szemetet. A társasházakba hajléktalanok költöztek be, sok helyre „hazajárnak”, és egyre növekszik a drogfogyasztók száma. A szerfogyasztók önkényesen betörnek a házakba, betelepednek, és ezzel a köztisztaság állapota is jelentősen romlik – beszélt tapasztalatairól a korábbi polgármester, aki szerint érdemi munka helyett a drogosok és hajléktalanok simogatása zajlik a kerületben, ahelyett hogy valódi megoldásokat találnának a szociálisan rossz helyzetben lévőknek is.

– Az önkormányzat nem gondoskodik megfelelően a drogosokról vagy éppen az utcán élő emberekről sem. Ez mindenki számára méltatlan, ezzel valamit kezdeni kéne, de láthatólag vagy nem tud, vagy nem is akar elég városvezetés. Egy látható: 

társadalmi összefeszülés van. A saját otthonaikban élőket zavarják az utcán, lépcsőházakban kialakult állapotok, miközben az utcán élőknek sem ezt a sorsot szánná senki 

– mutatott rá a fő problémára a fővárosi főispán, aki szerint nem mindegy, hogy az emberek kire szavaznak vasárnap, hiszen a jövőjükről kell dönteniük.

Kozma Lajos garantálja a valódi érdekképviseletet

– Amennyiben a jelenlegi városvezetés által támogatott jelöltet választanak a lakosok, akkor gyakorlatilag magára marad ez a városrész. Nyilván Pikó jelöltje be fog állni a sorba, még esély sem lesz arra, hogy az itt élő emberek képviseletében bárki felszólaljon az önkormányzattal szemben. 

Itt egy olyan emberre van szükség, aki nem kiszolgálja a helyi városvezetést, hanem olyanra, aki a lakók érdekeit képviseli 

– tette egyértelművé Sára Botond, aki Kozma Lajost, a Fidesz -KDNP jelöltjét már egy évtizede ismeri. A kormánypárti politikus még alpolgármester korában rendszeresen járta a társasházi közgyűléseket. Ott ismerte meg Kozma Lajost, és ott látta, hogy közös képviselőként, hogyan is képviseli a helyi lakók, társasházak érdekeit.

– Annak idején társasházi támogatási forrást és lehetőséget vittünk a társasházakba az önkormányzat részéről. Ott egy olyan együttműködés tudott kialakulni, amiben azt láttam, ő mindent megtesz az ott élőkért, végig csinálja a folyamatokat, meg tudja szerezni a rendelkezésre álló támogatást. Egy szorgalmas, nagy munkabírású, alázatos embernek ismertem meg.

Kozma Lajos a 9-es körzetnek kiváló képviselője lehet, képes jelezni a problémákat az önkormányzat felé. 

Nem fogja hagyni, hogy az önkormányzat elhallgassa az ott élők panaszait, ellenben egy Pikó-párti jelölt, csak akkor szólal fel, ha az egyetértésben van az önkormányzat terveivel – ajánlotta Kozma Lajost a lakók figyelmébe Sára Botond.

 

Borítókép: Sára Botond főispán és Kozma Lajos képviselőjelölt (Fotó: Ványi Ákos/Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu