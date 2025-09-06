Ferencz OrsolyajózsefvárosNemzeti Közszolgálai Egyetem

Ferencz Orsolya: a Diószegi utcai lakók jó minőségű vagy új bérlakást kapnak a kormánytól + videó

Most, hogy időközi választások lesznek Józsefvárosban, és látva azt, hogy a kormány nélkülük is megoldja az érintett józsefvárosi emberek lakáshelyzetét, Pikó András hirtelen megtalálta a hiányzó cserelakásokat és a kormánytól kapott milliárdokat. Azokat, amelyeknek még a létezését is letagadta – jelentette ki Ferencz Orsolya (Fidesz) országgyűlési képviselő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítése miatt kiürítendő bérlakások ügye a kampány témája lett. A Diószegi utca fejlesztése és rehabilitálása azért is fontos, mert az utcát ellepte a drog, ami a lakók életét megkeseríti.

Nagy Orsolya
2025. 09. 06. 12:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Kiderült, hogy Jámbor András és Pikó András évek óta folyamatosan megtévesztették a Diószegi utca lakóit vagy most nem mondanak igazat nekik. Mindkét lehetőség szomorú és felháborító, hiszen sokszor nehéz sorsú emberek kiszolgáltatottságát akarják politikai haszonra váltani – jelentette ki Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalára feltöltött videójában. A politikus arra reagált, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) bővítése kapcsán az állam több lepusztult bérházat kisajátított. Ismert:

a romos házakat lebontják, a lakók pedig jobb körülmények közé kerülnek. 

Pikó András, a VIII. kerület baloldali polgármesterének egy éve volt arra, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de nem tette. Ezért az állam magára vállalta ezt a feladatot is. 

– Ezek a csak szavakban, szociálisan érzékeny baloldali politikusok. A valóság az, hogy először maga Pikó András akarta kiköltöztetni a lakókat az otthonaikból egy ingatlanüzlet reményében.

 A kormány folytatja a Diószegi utca és a környéke fejlesztését. Pikó azonban nem akart a lakóknak cserelakást biztosítani, pedig több milliárd forintot kap az államtól az ingatlanokért cserébe. 

Csakhogy Pikó Andrásék ezt a pénzt nem a Diószegi utcai emberekre akarták elkölteni – hívta fel a figyelmet Ferencz Orsolya. Hozzátette: megelégelve a baloldali önkormányzat hazudozását, a kormányhoz fordultak, és megállapodtak arról, hogy minden érintett Diószegi utcai lakó jó minőségű, új vagy teljes körűen felújított bérlakást kap a kormánytól.

– A lakóknak biztosított kormányzati segítségtől Jámbor és Pikó megijedtek, hiszen az események rávilágítottak a baloldal állításainak a valótlanságára. 

Most, hogy időközi választások lesznek Józsefvárosban, és látva azt, hogy a kormány nélkülük is megoldja az érintett józsefvárosi emberek lakáshelyzetét, Pikó András hirtelen megtalálta a hiányzó cserelakásokat és a kormánytól kapott milliárdokat. Azokat, amelyeknek még a létezését is letagadta. A józsefvárosiak tudják, hogy a baloldalban nem bízhatnak meg – nyomatékosított a kormánypárti politikus.

 

A Diószegi utcát és környékét ismét ellepte a drog 

Még a fideszes városvezetés idején bővítették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és újították fel teljes körűen az Orczy parkot. Ez a környéket biztonságosabbá tette, visszaszorult a bűnözés és a kábítószerrel kapcsolatos tevékenységek. 

A helyiek egy biztonságosabb és szebb környezetet kaptak, ez az állapot 2019 után, a baloldal színre lépésével újra elkezdett leromlani. 

Az új beruházás új esélyt adhat arra, hogy megindulhasson egy tisztulási folyamat, ám most súlyos a droghelyzet Józsefvárosban. A napokban a Kálvária téren tartott sajtótájékoztatón Ferencz Orsolya kihangsúlyozta: az itt élők nap mint nap találkoznak ezzel a problémával. Felidézte, hogy 13 éven keresztül dolgozott önkormányzati képviselőként, ezen belül 2014 és 2019 között vezette a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, amelyet akkor új alapokra helyeztek. Egészségügyi, bűnmegelőzési és prevenciós munkacsoportok munkájának köszönhetően jelentősen csökkent a kábítószer jelenléte. 

Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő, Horváth László kormánybiztos (jobbra) és Kozma Lajos képviselőjelölt (Forrás: Facebook)

A kormánypárti politikus arról is szólt: Pikó Andrásék vezetésével egy más típusú szemlélet jelent meg Józsefvárosban és a drogok liberalizálására terelődött a hangsúly és a drogbetegek valódi rehabilitációja helyett az olyan aktivistáknak adnak terepet, mint például Sárosi Péter. A drogliberalizációt támogató Sárosi megfelelőnek tartja a tűcsereprogramot, ami Józsefvárosban korábban súlyos állapotokat idézett elő, több száz tű hevert a parkokban, a játszótereken, amit az önkormányzatnak kellett begyűjtenie. 

Most ugyan tűcsereprogram nem működik, de a felhígított közterületi szabályok miatt a kerület parkjaiban, utcáin így is megjelent a drogszemét, az ellátatlan és kezeletlen drogbetegek problémája pedig ellehetetleníti az itt lakók életét.

Horváth László, a kábítószer felszámolásáéért felelős kormánybiztos a helyszínen  arról beszélt, hogy nem először jár a kerületben. Az elmúlt hónapokban többször is szembesült azzal a szomorú helyzettel, amit ebben a kerületben a drogkereskedelem, -terjesztés és -fogyasztás előidézett. Mint mondta: sokan panaszkodnak arra, hogy este nem mernek lemenni az utcára.


Józsefvárosban két időközi választást  tartanak idén ősszel, szeptember 21-én a 9-es körzet képviselőjét választják meg a lakók. Nagy a tét: a helyiek  arról is dönthetnek, hogy melyik jelölt tudja biztosítani számukra a megfelelő biztonságot. Kozma Lajos személyében egy olyan jelöltet állított a Fidesz–KDNP, aki a leghatározottabban fellép a probléma ellen. Sőt teszttel is bizonyította, hogy ő nem él hasonló szerekkel. Kozma Lajos szerint Józsefváros egy jó kerület, de az utóbbi időben drogügyben sajnos mélyrepülésben van. Társasházkezelőként és lakóként minden nap szembesül ezzel a problémával. Beszivárognak a házakba, ott a közös helyiségekben életvitelszerűen élnek, drogot árusítanak és kontrollálatlanul szennyezik be a köztereket is. A jelölt közösségi oldalára is feltöltött egy kamerafelvételt arról, hogy az általa kezelt társas házakban nap, mint nap hogyan küzd a drog ellen. 

Borítókép: Ferencz Orsolya (Fotó: Hírnyolc/Baranyai Attila)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.