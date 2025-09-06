Ferencz Orsolya: a Diószegi utcai lakók jó minőségű vagy új bérlakást kapnak a kormánytól + videó

– Kiderült, hogy Jámbor András és Pikó András évek óta folyamatosan megtévesztették a Diószegi utca lakóit vagy most nem mondanak igazat nekik. Mindkét lehetőség szomorú és felháborító, hiszen sokszor nehéz sorsú emberek kiszolgáltatottságát akarják politikai haszonra váltani – jelentette ki Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalára feltöltött videójában. A politikus arra reagált, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) bővítése kapcsán az állam több lepusztult bérházat kisajátított. Ismert:

a romos házakat lebontják, a lakók pedig jobb körülmények közé kerülnek.

Pikó András, a VIII. kerület baloldali polgármesterének egy éve volt arra, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de nem tette. Ezért az állam magára vállalta ezt a feladatot is.

– Ezek a csak szavakban, szociálisan érzékeny baloldali politikusok. A valóság az, hogy először maga Pikó András akarta kiköltöztetni a lakókat az otthonaikból egy ingatlanüzlet reményében.

A kormány folytatja a Diószegi utca és a környéke fejlesztését. Pikó azonban nem akart a lakóknak cserelakást biztosítani, pedig több milliárd forintot kap az államtól az ingatlanokért cserébe.

Csakhogy Pikó Andrásék ezt a pénzt nem a Diószegi utcai emberekre akarták elkölteni – hívta fel a figyelmet Ferencz Orsolya. Hozzátette: megelégelve a baloldali önkormányzat hazudozását, a kormányhoz fordultak, és megállapodtak arról, hogy minden érintett Diószegi utcai lakó jó minőségű, új vagy teljes körűen felújított bérlakást kap a kormánytól.

– A lakóknak biztosított kormányzati segítségtől Jámbor és Pikó megijedtek, hiszen az események rávilágítottak a baloldal állításainak a valótlanságára.