Józsefvárosi Fidesz: Pikó András lebukott, hogy hazudott a Diószegi utcaiaknak

„A Józsefvárosi Fidesz felháborítónak tartja, hogy Pikó András a Diószegi utcaiak hergelésén kívül egy évig nem tett semmit a lakhatásuk rendezése érdekében. Hiába kértük, hogy oldja meg az NKE-fejlesztésében érintett bérlők lakhatását, nem tette meg. Egy éven keresztül azt mondta, az önkormányzatnak nincs a Diószegi utcaiak számára bérlakása” – áll a helyi szervezet közleményben. Mint írták:

Pikó a saját politikai érdekei mentén dróton rángatta az érintett lakosokat. Tüntetéseket szervezett, fórumokon hergelte őket a kormány ellen ahelyett, hogy megfelelő cserelakást ajánlott volna fel nekik.

Most azonban lebukott. A körzetben tartandó időközi választáshoz közeledve kitalálta, hogy mégiscsak van elegendő önkormányzati bérlakás Józsefvárosban. Ezzel bebizonyosodott, hogy Pikó András nem a józsefvárosiak, csak a saját politikai érdekeinek a pártján áll – hangsúlyozták. Arról is szóltak: ráadásul azokat a cserelakásokat, amiket most felajánl az érintett bérlőknek, abból a pénzből újítja fel, amit a kormánytól kapott az egyetemi beruházásban érintett épületekért.

Most már mindenki tisztán láthatja, hogy

Pikó Andrásnak nem a lakosok, csak a politikai karrierje a fontos

– zárta a közleményét a Józsefvárosi Fidesz.

Mint lapunk beszámolt róla, a VIII. kerületben egymás után rögtön két időközi választást is tartanak, mert két képviselői hely megüresedett, így a 8-as és a 9-es körzetnek új képviselőt választ a lakosság. Az utóbbi választást szeptember 21-én tartják, a körzetbe beleesik a Diószegi utcában lévő kisajátított épület egy része is. Így nem meglepő, hogy Pikó András baloldali polgármester a fiókból előkapta a témát.

Mint a Magyar Nemzet megírta: a kisajátított épületekben romos, életveszélyes állapotú bérlakásokról van szó, amelyek már megértek a bontásra. Az önkormányzatnak egy éve volt, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de egyetlen lakó sem kapott cserelakást. Pikóék csak az időt húzták.

„Letárgyaltuk, a kormány pedig azon dolgozik, hogy minden lakó új vagy újszerű lakást kapjon. Olyat, amelyet ti Pikó Andrással egyetlen kerületi rászorulónak sem tudtatok és soha nem is akartatok biztosítani. Nyilván elment a pénz a mikroparkokra meg az álcivil szervezetekre, amelyek szinte ingyen kapnak helyiségeket. Szégyen, amit műveltek, hamar meg is lesz a böjtje. A Diószegi utcai emberek pontosan látják, mi történik, és nem bíznak bennetek, mert számtalanszor becsaptátok őket is” – hangsúlyozta Vörös Tamás, a Fidesz helyi önkormányzati képviselője a korábban írt nyílt levelében.

Borítókép: Pikó András (Fotó: MTI/Illyés Tibor)