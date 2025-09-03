józsefvárosNemzeti Közszogálati Egyetemidőközi választás

Józsefvárosi Fidesz: Pikó András lebukott, hogy hazudott a Diószegi utcaiaknak

Pikó András a saját politikai érdekei mentén dróton rángatta az érintett lakosokat – írja közleményében a Józsefvárosi Fidesz. A VIII. kerületi polgármester az egy évvel ezelőtti önkormányzati választás kampányában végig arról szónokolt, hogy nincs Józsefvárosban annyi üres, jó állapotú bérlakás, amiből cserelakást biztosíthatna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővülése miatti állami kisajátítás alá került otthonok lakóinak. Most, hogy újra választás van a kerületben, egyből lett erre fedezet, és azt ígéri: Józsefvárosban tartja a lakókat. A helyi Fidesz szerint ezzel bebizonyosodott, hogy Pikó András nem a józsefvárosiak, csak a saját politikai érdekeinek a pártján áll.

Nagy Orsolya
2025. 09. 03. 18:53
Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Józsefvárosi Fidesz felháborítónak tartja, hogy Pikó András a Diószegi utcaiak hergelésén kívül egy évig nem tett semmit a lakhatásuk rendezése érdekében. Hiába kértük, hogy oldja meg az NKE-fejlesztésében érintett bérlők lakhatását, nem tette meg. Egy éven keresztül azt mondta, az önkormányzatnak nincs a Diószegi utcaiak számára bérlakása” – áll a helyi szervezet közleményben. Mint írták: 

Pikó a saját politikai érdekei mentén dróton rángatta az érintett lakosokat. Tüntetéseket szervezett, fórumokon hergelte őket a kormány ellen ahelyett, hogy megfelelő cserelakást ajánlott volna fel nekik.

Most azonban lebukott. A körzetben tartandó időközi választáshoz közeledve kitalálta, hogy mégiscsak van elegendő önkormányzati bérlakás Józsefvárosban. Ezzel bebizonyosodott, hogy Pikó András nem a józsefvárosiak, csak a saját politikai érdekeinek a pártján áll – hangsúlyozták. Arról is szóltak: ráadásul azokat a cserelakásokat, amiket most felajánl az érintett bérlőknek, abból a pénzből újítja fel, amit a kormánytól kapott az egyetemi beruházásban érintett épületekért.

Most már mindenki tisztán láthatja, hogy 

Pikó Andrásnak nem a lakosok, csak a politikai karrierje a fontos 

– zárta a közleményét a Józsefvárosi Fidesz.

Mint lapunk beszámolt róla, a VIII. kerületben egymás után rögtön két időközi választást is tartanak, mert két képviselői hely megüresedett, így a 8-as és a 9-es körzetnek új képviselőt választ a lakosság. Az utóbbi választást szeptember 21-én tartják, a körzetbe beleesik a Diószegi utcában lévő kisajátított épület egy része is. Így nem meglepő, hogy Pikó András baloldali polgármester a fiókból előkapta a témát.

Mint a Magyar Nemzet megírta: a kisajátított épületekben romos, életveszélyes állapotú bérlakásokról van szó, amelyek már megértek a bontásra. Az önkormányzatnak egy éve volt, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de egyetlen lakó sem kapott cserelakást. Pikóék csak az időt húzták.

„Letárgyaltuk, a kormány pedig azon dolgozik, hogy minden lakó új vagy újszerű lakást kapjon. Olyat, amelyet ti Pikó Andrással egyetlen kerületi rászorulónak sem tudtatok és soha nem is akartatok biztosítani. Nyilván elment a pénz a mikroparkokra meg az álcivil szervezetekre, amelyek szinte ingyen kapnak helyiségeket. Szégyen, amit műveltek, hamar meg is lesz a böjtje. A Diószegi utcai emberek pontosan látják, mi történik, és nem bíznak bennetek, mert számtalanszor becsaptátok őket is” – hangsúlyozta Vörös Tamás, a Fidesz helyi önkormányzati képviselője a korábban írt nyílt levelében.

 

Borítókép: Pikó András (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.