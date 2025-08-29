Megvan a józsefvárosi drogtesztek eredménye

„Kezemben az eredmény a drogtesztemről. Természetesen negatív lett, azaz semmilyen tiltott tudatmódosító nincs a szervezetemben. Nem minden jelölt vett részt a teszten, ami jelzésértékű. A drogozást nem támogatni kell, hanem harcolni ellene” – írta a közösségi oldalán Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje.

Simon György független jelölt is elvégezte a tesztet

Kozma a 9-es körzet jelöltjeit spontán drogtesztre hívta ki.

Azonban a négy jelöltből kettő elzárkózott a teszt elvégzésétől.

Simon György független jelölt viszont hallgatott a felhívásra, és alávetette magát a tesznek. Lapunknak azt mondta: ezt magáért tette, ráadásul nem érti a többi jelöltet, hiszen mindenkinek célja, hogy drogbotrányoktól mentes képviselők üljenek a testületben.

– Az elmúlt hónapok botrányai megtépázták Pikó András polgármester szövetségeseinek a nevét, gondolok itt Horváth Alexander képviselő ügyére vagy a korábbi DK-elnök alkohol és marihuána hatása alatti randalírozására. Mindketten Pikóhoz közel álló személyek, most már a polgármester érdeke is az lenne, hogy ne vetüljön árnyék a szövetségeseire.

Így érthetetlen, hogy az általa támogatott kutyapártos jelölt miért nem élt a tisztázás lehetőségével

– hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Simon György, aki a tesztre felhívást meglepőnek és mulatságosnak tartotta, de amikor jobban belegondolt, egyetértett azzal, hogy Józsefvárosban olyan mértékű problémáról van szó, a drog annyira elterjedt mind az utcákon, mind a közéletben, hogy egyértelművé vált: szerhasználó politikus nem lehet megoldás a VIII. kerületben.

Simon György korábban már a DK színeiben önkormányzati képviselő volt a kerületben, akkor még a Fidesz volt hatalmon, ő pedig ellenzékiként politizált akkoriban.

Ha bejutna, akkor sem szeretne pártpolitikai vonalon döntéseket hozni, a megoldandó ügyekre helyezné a hangsúlyt.

A Józsefváros Újságnak megszólalt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, Balázs András, akinek

pártjáról köztudott, hogy pártolja a marihuánafogyasztást, ráadásul a kampánynyitó rendezvényén erős fűszag terjengett.

Bár magáról azt állítja: nem él drogokkal. A kutyapártos jelölt a hely lapnak adott interjújában vádaskodni kezdett. Azt mondta: „Az ilyen mélységű dolgok már a komolyan vehetőség határán vannak.” Szerinte az ötletben egy könnyen átlátható csapdát helyeztek el: ha elmegy a tesztre, akkor megemeli az ő történetüket, ha nem, akkor az a vád éri, hogy nem tiszta a lelkiismerete.