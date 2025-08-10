józsefvárosjózsefvárosi fideszidőközi választás

Az emberek erődöt csinálnak az otthonaikból Józsefvárosban

Társasházkezelőként jól ismeri a helyi drogprobléma sajátosságait a Fidesz józsefvárosi jelöltje, Kozma Lajos. Két időközi választás is lesz az ősz folyamán a kerületben, Kozma Lajos a 9 -es számú körzet kormánypárti jelöltjeként céljául tűzte ki, hogy javítani szeretne a közbiztonsági állapotokon. Azt tartja: a szerhasználókat az utcán kell megfékezni ahhoz, hogy ne lepjék el a józsefvárosi lakóközösségeket. Amellett ugyanis, hogy a droghasználók megkeserítik a lakók mindennapjait, a társasházaknak rengeteg pénzükbe kerül a berúgott kapualjak, szétvert zárak javítása.

Nagy Orsolya
2025. 08. 10. 5:55
– A Vas utcában születtem és azóta is itt élek Józsefvárosban. Társasházkezelőként 18-20 társasházzal foglalkozunk a kerületben, közte azzal a házzal is, ahol születtem. Így nagy volt a bizalom irántam a lakók felől, sorra csatlakoztak hozzánk a kerületi társasházak – mutatkozott be Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP helyi jelöltje. Ősszel két önkormányzati időközi választást is tartanak Józsefvárosban, a tét nagy:

elveszítheti kényelmes képviselői többségét Pikó András polgármester, amennyiben a Fidesz győz mindkét választókörzetben.

Kozma Lajos visszaidézte azokat az időket, amikor Kocsis Máté és Sára Botond polgármesterek élhetővé tették a rossz hírű VIII. kerületet: tíz év alatt a „Nyóckerből” Józsefváros lett. 

– Akkoriban gyönyörűen fejlődésnek indult a kerület, sorra dózerolták le a régi rossz, lakhatásra alkalmatlan házakat, és helyükre új építésű házak kerültek. Akkor mindenkinek azt mondtam, bátran jöjjenek, nyugodtan vásároljanak ingatlant a kerületben, mert sorra tisztul meg a kerület, eltűnt a rossz hírű kínai piac is, helyére strandot tervezett az előző vezetés. Sajnos semmivé vált, ahogyan Pikó András átvette a vezetést – mondta Kozma Lajos. Hozzátette: onnantól kezdve fél éven belül zuhanásszerűen romlott a közbiztonság. Ráadásul az érdemi fejlődés is megállt a kerületben. 

– Pikóék leginkább a közterületeken rendezgetnek székeket, ám a lényeges, megoldandó feladatokat nem látják. 

Társasházkezelőként pontosan látom, hogy az előző, fideszes vezetés alatt az önkormányzat milliárdos tételeket költött a társasházak felújítására.

A lakóközösségeknek ezzel óriási segítséget nyújtott a Kocsis–Sára vezetés. Pikó Andrásék 2019 után megszüntették a pályázatok milliárdos keretösszegét is. Amit nyertünk, azt sem fizették ki évekig, csak a tavalyi választás előtt érkezett meg a pénz – mondta a Fidesz-jelöltje. Az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte. Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást, így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen. 

– Felhígult a közrend kérdése, ezért Józsefvárosba visszaszoktak azok, akik a korábbi rendpárti vezetés miatt elhagyták a kerületi utcákat. 

Az összes teret, padokat, aluljárókat, mindent ellepett a nemkívánatos emberek tömege, akik bódultan fekszenek a különböző szerektől. 

Mivel a jelenlegi vezetés az utcán ennek a jelenségnek nem állja útját, folyamatosan beszivárognak a társasházakba is, ahol újabb és újabb problémákat idéznek elő. Azokat a károkat a lakók fizetik meg zárcsere, kapucsere, biztonsági rácsok és kamerarendszer kiépítésének jogcímén. Ezt mind a fejlesztésekre szánt megtakarításokból kell elvenni – szögezte le Kozma. Hozzátéve: ez igaz az új építésű társasházakra is. Az emberek egy normális környezetbe költöztek be, most pedig erődöt kell csinálniuk az otthonaikból, hogy megvédjék magukat. A fideszes jelölt arra is kitért: 

ezzel párhuzamosan mindennapossá váltak a besurranásos jellegű bűncselekmények is. 

– Emiatt újabb és újabb vasrácsokat és beléptető rendszereket kell beépíteni. Arról nem beszélve, hogy a kapukat egyszerűen szétrúgják, szétverik. Megjelentek megint a herbál drogok mellett a kemény drogok is. Nagyon-nagyon beszűkült az az időintervallum, amikor az emberek az utcán biztonságban érezhetik magukat.

Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor botlanak bele az emberek egy kiszámíthatatlan viselkedésű szerhasználóba. 

– A társasházi kamerarendszereken látom, hogy nappal is gond nélkül bejutnak egy társasházba, törik fel az ajtókat, szedik szét a kútszéfeket, és mindent, ami mozdítható. Elviszik eladni aprópénzért, csak hogy droghoz jussanak – sorolta a problémákat Kozma Lajos. Majd hozzátette: míg hat évvel ezelőtt egy igazán szerethető kerületté vált Józsefváros, a mai tendencia az, hogy inkább kifelé, mint befelé költöznek a kerületből, az emberek nem igazán vesznek már itt ingatlant. Helyettük jellemzően egy befektetői réteg vásárol, de 

a hosszú távú lakáskiadás sem mindig kifizetődő, ugyanis a bérlők gyorsan továbbállnak, amint kiderül, hogy mennyire lezüllött a környék.


– Az emberek nem mernek este utcán tartózkodni, elindul az ember a metróaluljáróból, és mire hazaér, 4-5 drogoson és hajléktalanon kell minimum átlépkednie. A közterület-felügyelet létszáma nem nőtt, nem működik rendesen a kamerarendszer sem, ez is óriási probléma. A rendőrökkel jó a kapcsolatunk, amit tudnak, megtesznek, de fájóan hiányzik az a támogató hozzáállás a városvezetés részéről, ami a fideszes időben természetes volt. Pedig a drogosokat az utcán kellene megállítani, ahogy a korábbi vezetés tette, szigorú közrendi szabályokkal, erős közterület-felügyelettel és a rendőrség maximális támogatásával – zárta a beszélgetést Kozma Lajos.

Borítókép: Kozma Lajos (Forrás: Facebook)



 

