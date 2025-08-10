Az emberek erődöt csinálnak az otthonaikból Józsefvárosban

– A Vas utcában születtem és azóta is itt élek Józsefvárosban. Társasházkezelőként 18-20 társasházzal foglalkozunk a kerületben, közte azzal a házzal is, ahol születtem. Így nagy volt a bizalom irántam a lakók felől, sorra csatlakoztak hozzánk a kerületi társasházak – mutatkozott be Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP helyi jelöltje. Ősszel két önkormányzati időközi választást is tartanak Józsefvárosban, a tét nagy:

elveszítheti kényelmes képviselői többségét Pikó András polgármester, amennyiben a Fidesz győz mindkét választókörzetben.

Kozma Lajos visszaidézte azokat az időket, amikor Kocsis Máté és Sára Botond polgármesterek élhetővé tették a rossz hírű VIII. kerületet: tíz év alatt a „Nyóckerből” Józsefváros lett.

– Akkoriban gyönyörűen fejlődésnek indult a kerület, sorra dózerolták le a régi rossz, lakhatásra alkalmatlan házakat, és helyükre új építésű házak kerültek. Akkor mindenkinek azt mondtam, bátran jöjjenek, nyugodtan vásároljanak ingatlant a kerületben, mert sorra tisztul meg a kerület, eltűnt a rossz hírű kínai piac is, helyére strandot tervezett az előző vezetés. Sajnos semmivé vált, ahogyan Pikó András átvette a vezetést – mondta Kozma Lajos. Hozzátette: onnantól kezdve fél éven belül zuhanásszerűen romlott a közbiztonság. Ráadásul az érdemi fejlődés is megállt a kerületben.

– Pikóék leginkább a közterületeken rendezgetnek székeket, ám a lényeges, megoldandó feladatokat nem látják.

Társasházkezelőként pontosan látom, hogy az előző, fideszes vezetés alatt az önkormányzat milliárdos tételeket költött a társasházak felújítására.

A lakóközösségeknek ezzel óriási segítséget nyújtott a Kocsis–Sára vezetés. Pikó Andrásék 2019 után megszüntették a pályázatok milliárdos keretösszegét is. Amit nyertünk, azt sem fizették ki évekig, csak a tavalyi választás előtt érkezett meg a pénz – mondta a Fidesz-jelöltje. Az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte. Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást, így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen.