Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

Megbukott a baloldal a drogteszten

Széthullott Demokratikus Koalíció, botrányba keveredett baloldali politikai jelöltek – ez jellemzi a mai józsefvárosi közéletet. A VIII. kerületben két időközi választást is tartanak, egyiket azért, mert drogbotrányba került Pikó András baloldali polgármester egyik szövetséges képviselője. Horváth Alexander nemrég a Demokratikus Koalíció tagja volt, ám kilépett a pártból. Nem ő az egyetlen, aki kábítószer-fogyasztás gyanújába került. Ezért Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje drogtesztre hívta ellenfeleit, ám három jelöltből mindössze egy jelezte, hogy elvégezte a tesztet.

Nagy Orsolya
2025. 08. 27. 13:47
Pikó András baloldali polgármester közeli emberei közül többen drogbotrányba keveredtek, ezért Kozma Lajos, a józsefvárosi 9-es körzet Fidesz–KDNP-s jelöltje hétfőn drogtesztre hívta politikai ellenfeleit, és ő maga is részt vett a szűrésen.

Erre azért volt szükség, mert Józsefvárost ellepték a szerhasználók, a városvezetés drogpárti liberális kábítószer-stratégiát folytat, és a városháza sem mentes a drogbotrányoktól.

A helyi Demokratikus Koalíció (DK) korábbi elnöke, Abd El Rahim Ali bódult állapotban randalírozott egy VII. kerületi társasházban, a rendőrök a vérében az alkohol mellett THC-t, azaz a marihuána hatóanyagát találták. Ugyan a politikus lemondott az önkormányzat közbiztonsági közalapítványának éléről, ám bizottsági tisztségéről nem, tehát továbbra is Pikó András bizalmát élvezi.

A helyi szervezetben nem ő az egyetlen, aki kábítószer-fogyasztás miatt botrányba keveredett, Horváth Alexander önkormányzati képviselőről előkerült egy videó, amelyben többen kábítószert fogyasztanak.

 Ezért Horváth azonnal lemondott mandátumáról.

Azóta egyikük sem tagja a pártnak, ám mindketten Pikó András mellett maradtak, ugyanis Horváth a polgármester támogatásával újraindul az időközi választáson októberben.

Jámbor András országgyűlési képviselő, a polgármester szövetségese, a Tisza Párt javára visszalépő baloldali politikus a parlamentben a drogtörvény szigorítását nem szavazta meg. Az Országgyűlésben arról is beszélt, hogy egy politikusnak ismernie kell a kerületi dílerek címlistáját.

A hétfői önkéntes drogteszten a kihívó Kozma Lajos (Fidesz–KDNP) mellett

mindössze Simon György független képviselőjelölt jelent meg.

A politikus korábban a DK színeiben volt képviselő, ám ő már Pikóék színre lépése előtt kilépett a pártból. Az MKKP-s jelölt, Balázs András egyelőre hallgat a kihívásról. Ismert, a kétfarkúak a marihuána legalizálásáért küzdenek, a józsefvárosi kampánynyitó rendezvényükön is átható fűszag terjengett, itt egyébként verekedés is volt. Kovács Gergely pártelnök, a XII. kerület polgármestere pedig saját bevallása szerint korábban marihuánatermesztésből élt és elterelésen is részt vett kábítószer birtoklása miatt.

A másik független jelölt, Oláh József közösségi oldalán kijelentette: csak akkor vesz részt drogteszten, ha a rendőrség kötelezi rá.

 

Borítókép: Baloldali józsefvárosi politikusok (Fotómontázs: hir8extra)

