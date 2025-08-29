Pilisendrogosrendelet

Bűnözők és munkakerülők nem költözhetnek Pilisbe

Szigorú szabályozást vezet be a település azok számára, akik a jövőben szeretnének ott lakni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 11:50
A magyarok előnyben részesítik a saját ingatlant, az Otthon Start is lényegében erre reflektál, de az sem mellékes, hogy alacsonyabb lehet a törlesztője, mint a lakbér Forrás: Kállai Márton Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Döntött Pilisen a képviselő-testület: többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt zárva lesz a város kapuja hétfőtől – jelentette be László Attila, a város polgármestere.

rendőrség illusztráció Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)
Fotó: Csudai Sándor

A rendeletet vonatkozik minden magyar és külföldi állampolgára. Aki nem felel meg az elvárásoknak, nem létesíthet lakó-, illetve tartózkodási helyet, és ingatlant sem vásárolhat a településen.

Mindez érvényes arra, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt.

Nem létesíthet lakcímet Pilisen az sem, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, továbbá aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, ideértve a gyermekgondozás, -nevelés miatt igénybe vett családtámogatási ellátásokat is. 

Szintén nem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem tudja igazolni, hogy rendszeres, minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik.

A rendelet kitér az olyan gazdasági társaságok tulajdonosaira is, akiknek a tulajdonában vagy vezetésük alatt álló gazdasági társaság a kérelem benyújtásakor szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alatt állók adatbázisában.

Mérlegelési jogkört is kapott a képviselő-testület: az a betelepülni kívánó sem létesíthet lakcímet, akit a rendelkezésre álló információk, előélete alapján, személyes meghallgatását követően a közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmatlannak tart a testület.

A képviselő-testület a rendeletben arról is döntött, hogy aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, szintén nem létesíthet lakcímet Pilis városában.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Szabad Föld/Kállai Márton) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu