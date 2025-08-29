Bűnözők és munkakerülők nem költözhetnek Pilisbe

Döntött Pilisen a képviselő-testület: többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt zárva lesz a város kapuja hétfőtől – jelentette be László Attila, a város polgármestere.

Fotó: Csudai Sándor

A rendeletet vonatkozik minden magyar és külföldi állampolgára. Aki nem felel meg az elvárásoknak, nem létesíthet lakó-, illetve tartózkodási helyet, és ingatlant sem vásárolhat a településen.

Mindez érvényes arra, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt.

Nem létesíthet lakcímet Pilisen az sem, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, továbbá aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, ideértve a gyermekgondozás, -nevelés miatt igénybe vett családtámogatási ellátásokat is.

Szintén nem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem tudja igazolni, hogy rendszeres, minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik.

A rendelet kitér az olyan gazdasági társaságok tulajdonosaira is, akiknek a tulajdonában vagy vezetésük alatt álló gazdasági társaság a kérelem benyújtásakor szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alatt állók adatbázisában.

Mérlegelési jogkört is kapott a képviselő-testület: az a betelepülni kívánó sem létesíthet lakcímet, akit a rendelkezésre álló információk, előélete alapján, személyes meghallgatását követően a közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmatlannak tart a testület.

A képviselő-testület a rendeletben arról is döntött, hogy aki a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, szintén nem létesíthet lakcímet Pilis városában.