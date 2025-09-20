Rendkívüli

Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

Ferencz Orsolyajózsefvárosidőközi választás

Ha a baloldal kiáll a nőverési ügybe keveredett kutyapárti jelölt mellett, maga is méltatlanná válik

Balázs András nagyon súlyos etikai ügybe keveredett a MOME oktatójaként, amelynek a vizsgálata megtörtént, és jogkövetkezménnyel zárult. Balázs Andrást a határozott idejű szerződése lejártáig felmentették az oktatói tevékenység és a munkavégzés alól – mondta a Magyar Nemzetnek Ferencz Orsolya, miután bizonyosságot nyert, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és Pikó András józsefvárosi jelöltje valóban elkövette a nőbántalmazást.

Nagy Orsolya
2025. 09. 20. 18:12
Fotó: Hírnyolc/Baranyai Attila
– Beigazolódott, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) megerősítette, hogy a sajtóban megjelent hírek igazak – jelentette ki lapunknak Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő, aki a felsőoktatási intézmény rektorától kért információt Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a józsefvárosi baloldal jelöltjének nőbántalmazási ügyéről. Balázs András a hírek szerint még az intézmény oktatójaként viszonyt folytatott egy diáklánnyal, akit az egyetem udvarán bántalmazott.

Ferencz Orsolya a Fidesz jelöltjét, Kozma Lajost támogatja (Fotó: Vanyi Akos)

– Balázs András nagyon súlyos etikai ügybe keveredett a MOME oktatójaként, amelynek a vizsgálata meg is történt, és jogkövetkezménnyel zárult. 

Balázs Andrást a határozott idejű szerződése lejártáig felmentették az oktatói tevékenység és a munkavégzés alól 

– emlékeztetett Ferencz Orsolya. Felidézte: a Kutyapárt jelöltje ezeket a tényeket folyamatosan tagadta, illetve elhallgatta.

– Tehát minden szempontból méltatlan a józsefvárosi emberek bizalmára, nem csak amiatt, amit elkövetett, hanem amiatt is, ahogy ezt megpróbálta eltagadni. Ez az ember nem méltó arra, hogy közbizalmat kapjon, és egész egyszerűen haladéktalanul el kell tűnnie a közéletből – hangsúlyozta a kormánypárti képviselő. Ferencz Orsolya arra is kitért:

 azok a baloldali politikusok, név szerint Pikó András polgármester, Jámbor András országgyűlési képviselő, illetve Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, akik eddig Balázs mögött álltak, a leghelyesebben úgy járhatnak el ebben a helyzetben, ha nem húzzák magukra Balázs András múltját, hanem megvonják tőle a támogatásukat.

– Ha ezt nem teszik meg, ők maguk is méltatlanokká válnak arra, hogy embereket képviseljenek a közéletben, és haladéktalanul le kell mondaniuk nekik is. Ez egy nagyon súlyos ügy, a Kétfarkú Kutya Párt egy viccpárt, azonban a nők elleni erőszak nem vicc. Józsefváros rendre, biztonságra és nyugalomra vágyik, nem pedig az erőszak újabb megjelenési formáira, vagy akár arra, hogy ilyen ügybe keveredett emberek aspiráljanak képviselői pozíciókra – zárta a beszélgetést Ferencz Orsolya.

A Magyar Nemzetnek a Kulturális és Innovációs Minisztérium megerősítette: ágazatirányító szervként kivizsgálta az esetet annak érdekében, hogy megállapítsa, az egyetem szabályosan kezelte-e azt. Ennek során megállapították: 

valóban megtörtént a lapunk által említett incidens, és azzal összefüggésben a munkáltató egyetem részéről etikai vizsgálat lefolytatására és etikai vétség megállapítására került sor, 

amelynek kapcsán a munkáltató megtette a szükséges lépéseket, és a szóban forgó oktatót határozott idejű jogviszonyának megszűnéséig a munkavégzés alól felmentette.

Borítókép: Ferencz Orsolya (Fotó: Hírnyolc/Baranyai Attila)


