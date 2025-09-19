időközi választásjózsefvárosMAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP)

Ferencz Orsolya válaszokat vár a kutyapártos jelölt bántalmazási ügyében

Szűkszavú nyilatkozatokat tesz Balázs András józsefvárosi kutyapártos képviselőjelölt jelenlegi és korábbi munkáltatója a nőbántalmazási botrányban. Egy dologban mindkét felsőoktatási intézmény azonos állásponton van: nem cáfolják a bántalmazás megtörténtét, de bővebben nem nyilatkoznak az ügyről. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) a Magyar Nemzetnek azt írta: a cselekményt Balázs András a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatójaként a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen követte el, náluk csak néhány hónapja dolgozik. Mint ismert: Balázs András, a MOME oktatójaként viszonyt folytatott hallgatójával, majd a nőt többek szeme láttára az egyetem udvarán bántalmazta.

Nagy Orsolya
2025. 09. 19. 16:47
– A cselekményeket Balázs András a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatójaként a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen követte el. Az ELTE-n néhány hónapja dolgozik.

A jogviszony létesítésekor semmilyen információval nem rendelkeztünk a cselekményről és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytatott etikai eljárásról 

– írta a Magyar Nemzetnek küldött válaszában az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), ahol a férfi jelenleg is dolgozik. Balázs András a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben, képviselőjelöltként indul a most vasárnapi VIII. kerületben tartott önkormányzati időközi választáson. A 9-es körzetben Pikó András polgármester és a baloldal jelöltjeként kampányoló Balázs András a hírek szerint oktatóként viszonyt folytatott egy diáklánnyal, akit többek szeme láttára bántalmazott. 

Az egyetem etikai vizsgálatot is lefolytatott az oktató ellen. 

A MOME nem cáfolta a Hír TV kérdésére az incidenst, sőt megerősítette, hogy eljárás zajlott Balázs András ellen. Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő ezek után szintén a felsőoktatási intézmény rektorához fordult tájékoztatásért, aki hallgatásba burkolódzva nem védte meg egykori alkalmazottját, nem tisztázta Balázs András helyzetét.

Budapest, 2025. május 12. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos beszédet mond a "HUNIVERZUM - Magyarok a világűrben" látogatóközpont megnyitóján Budapesten, a Millenárison 2025. május 12-én. MTI/Máthé Zoltán
Ferencz Orsolya (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

– Felháborítónak tartom, hogy a MOME rektora harmadik napja nem reagál a neki országgyűlési képviselőként küldött levelemre. A sajtóban ugyan már megjelent, hogy nem cáfolják a baloldali józsefvárosi jelölttel szemben felhozott, a nőbántalmazással kapcsolatos vádakat, azonban én továbbra is válaszra várok. Cui prodest? – hangsúlyozta a Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő. 

 

A baloldal nagyobb része köddé vált, a másik fele tagad 

Az ügy kirobbanása óta a baloldali önkormányzati képviselők csak sunnyognak és tagadnak, a kérdés tisztázását sem sürgetik. A Hír8Extra Balázs Andrást telefonon kereste, ám azonnal bontotta a vonalat.

A mögötte álló baloldali politikusok nagyobbik része – köztük Pikó András – elérhetetlen, sem e-mailre, sem telefonhívásra nem reagál. 

Sőt, szabadságra hivatkozva eltűnt. Jámbor András kitérő válaszokat adott, szerinte nem való a képviselő-testületbe olyan személy, aki nőket ver, ellenben Balázs Andrást a támogatásáról bizonyosság nélkül biztosította. 


Borítókép: józsefvárosi baloldal (Forrás: Facebook)

