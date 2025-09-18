Ferencz Orsolya tájékoztatást kért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemtől a Kutyapárt nőbántalmazó oktatójáról

– Rendkívül aggasztó sajtóhírek jelentek meg Balázs Andrásról, aki a Kétfarkú Kutya Pártnak a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson indított jelöltje, és egyébként Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő támogatását is élvezi – jelentette ki egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő. Hozzátette: a hírek szerint
Balázs András érintett egy nővel szembeni bántalmazási ügyében,
emiatt etikai eljárás is indult az őt foglalkoztató intézményben. Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla: információk szerint a kutyapártos jelölt a MOME oktatójaként viszonyt folytatott egy hallgatóval, akit 2022-ben tanúk előtt bántalmazott az intézmény udvarán. Az egyetem etikai bizottsága vizsgálatot is folytatott az ügyben, a Hír TV érdeklődésére pedig
a MOME nem cáfolta az incidenst, illetve megerősítette az etikai vizsgálat tényét.
Az is felmerült, Balázs András más alkalmakkor is erőszakosan viselkedhetett szegény sorsú roma lányokkal, akiknek az életét szintén pokollá tehette.
– Azt gondolom, Balázs Andrásnak haladéktalanul tisztáznia kell magát a vádak alól – húzta alá Ferencz Orsolya. Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy
főleg egy olyan embernek kell megtennie ezt, aki egyébként közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választópolgároktól.
Az őt támogató politikusoknak, illetve politikai pártoknak, mint a Kétfarkú Kutya Pártnak, Pikó Andrásnak, Jámbor Andrásnak, Kovács Gergelynek, sőt Baranyi Krisztinának is el kell gondolkodnia, hogy továbbra is támogatják-e, amennyiben a vádak igazak.
– Ez egy nagyon nyugtalanító kérdés.
A társadalomban mindenféle bántalmazásban, nők elleni erőszakban zéró tolerancia az, ami egyedül elfogadható.
Nem válogat a politikai oldalak között, bármilyen politikai oldalon merül fel egy ilyen vád, akkor azonnal tisztázni kell magát alóla minden érintettnek. – Azt gondolom, hogy ez a Kétfarkú Kutya Párt politikusának is elemi érdeke – hangsúlyozta Ferencz Orsolya. Az országgyűlési képviselő a sajtóban megjelent híreket követően szerdán is megkereséssel fordult a MOME rektorához, amire még nem érkezett válasz.