Ferencz Orsolya tájékoztatást kért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemtől a Kutyapárt nőbántalmazó oktatójáról

– Rendkívül aggasztó sajtóhírek jelentek meg Balázs Andrásról, aki a Kétfarkú Kutya Pártnak a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson indított jelöltje, és egyébként Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő támogatását is élvezi – jelentette ki egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő. Hozzátette: a hírek szerint

Balázs András érintett egy nővel szembeni bántalmazási ügyében,

emiatt etikai eljárás is indult az őt foglalkoztató intézményben. Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla: információk szerint a kutyapártos jelölt a MOME oktatójaként viszonyt folytatott egy hallgatóval, akit 2022-ben tanúk előtt bántalmazott az intézmény udvarán. Az egyetem etikai bizottsága vizsgálatot is folytatott az ügyben, a Hír TV érdeklődésére pedig

a MOME nem cáfolta az incidenst, illetve megerősítette az etikai vizsgálat tényét.

Balázs András, Pikó András és Jámbor András Fotó: Facebook

Az is felmerült, Balázs András más alkalmakkor is erőszakosan viselkedhetett szegény sorsú roma lányokkal, akiknek az életét szintén pokollá tehette.

– Azt gondolom, Balázs Andrásnak haladéktalanul tisztáznia kell magát a vádak alól – húzta alá Ferencz Orsolya. Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy

főleg egy olyan embernek kell megtennie ezt, aki egyébként közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választópolgároktól.

Az őt támogató politikusoknak, illetve politikai pártoknak, mint a Kétfarkú Kutya Pártnak, Pikó Andrásnak, Jámbor Andrásnak, Kovács Gergelynek, sőt Baranyi Krisztinának is el kell gondolkodnia, hogy továbbra is támogatják-e, amennyiben a vádak igazak.

– Ez egy nagyon nyugtalanító kérdés.

A társadalomban mindenféle bántalmazásban, nők elleni erőszakban zéró tolerancia az, ami egyedül elfogadható.

Nem válogat a politikai oldalak között, bármilyen politikai oldalon merül fel egy ilyen vád, akkor azonnal tisztázni kell magát alóla minden érintettnek. – Azt gondolom, hogy ez a Kétfarkú Kutya Párt politikusának is elemi érdeke – hangsúlyozta Ferencz Orsolya. Az országgyűlési képviselő a sajtóban megjelent híreket követően szerdán is megkereséssel fordult a MOME rektorához, amire még nem érkezett válasz.