Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

józsefvárosjózsefvárosi fideszFerencz OrsolyaKozma Lajos

Ferencz Orsolya tájékoztatást kért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemtől a Kutyapárt nőbántalmazó oktatójáról

Balázs Andrásnak haladéktalanul tisztáznia kell magát a vádak alól – húzta alá Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő egy csütörtöki sajtótájékoztatón, miután a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) állásfoglalásában sem cáfolta meg a kutyapárti jelölt ellen felmerülő vádakat. Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt józsefvárosi jelöltje a hírek szerint egyetemi oktatóként nőt bántalmazhatott az egyetem udvarán, ami miatt etikai vizsgálat is indult az egyetemen. Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy főleg egy olyan embernek kell tisztáznia magát a vádak alól, aki közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választópolgároktól.

Nagy Orsolya
2025. 09. 18. 17:42
Fotó: Vanyi Akos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Rendkívül aggasztó sajtóhírek jelentek meg Balázs Andrásról, aki a Kétfarkú Kutya Pártnak a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson indított jelöltje, és egyébként Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő támogatását is élvezi – jelentette ki egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő. Hozzátette: a hírek szerint 

Balázs András érintett egy nővel szembeni bántalmazási ügyében, 

emiatt etikai eljárás is indult az őt foglalkoztató intézményben. Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla: információk szerint a kutyapártos jelölt a MOME oktatójaként viszonyt folytatott egy hallgatóval, akit 2022-ben tanúk előtt bántalmazott az intézmény udvarán. Az egyetem etikai bizottsága vizsgálatot is folytatott az ügyben, a Hír TV érdeklődésére pedig 

a MOME nem cáfolta az incidenst, illetve megerősítette az etikai vizsgálat tényét.

 

Balázs András, Pikó András és Jámbor András Fotó: Facebook

Az is felmerült, Balázs András más alkalmakkor is erőszakosan viselkedhetett szegény sorsú roma lányokkal, akiknek az életét szintén pokollá tehette.

– Azt gondolom, Balázs Andrásnak haladéktalanul tisztáznia kell magát a vádak alól – húzta alá Ferencz Orsolya. Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy

főleg egy olyan embernek kell megtennie ezt, aki egyébként közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választópolgároktól.

Az őt támogató politikusoknak, illetve politikai pártoknak, mint a Kétfarkú Kutya Pártnak, Pikó Andrásnak, Jámbor Andrásnak, Kovács Gergelynek, sőt Baranyi Krisztinának is el kell gondolkodnia, hogy továbbra is támogatják-e, amennyiben a vádak igazak.

– Ez egy nagyon nyugtalanító kérdés. 

A társadalomban mindenféle bántalmazásban, nők elleni erőszakban zéró tolerancia az, ami egyedül elfogadható.

Nem válogat a politikai oldalak között, bármilyen politikai oldalon merül fel egy ilyen vád, akkor azonnal tisztázni kell magát alóla minden érintettnek. – Azt gondolom, hogy ez a Kétfarkú Kutya Párt politikusának is elemi érdeke – hangsúlyozta Ferencz Orsolya. Az országgyűlési képviselő a sajtóban megjelent híreket követően szerdán is megkereséssel fordult a MOME rektorához, amire még nem érkezett válasz.

– Természetesen mint országgyűlési képviselő kérdést intéztem a MOME rektorához is, hiszen az intézménynek is szükséges állást foglalnia egy ilyen ügyben – mondta a kormánypárti politikus.

 

Kozma Lajos bízik a józsefvárosiak erkölcsi mércéjében

 Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP józsefvárosi képviselőjelöltje leszögezte: ha a vádak igazak, akkor 

„ezt mélységesen elítéli a politikai közösségünk, az olyan embereket, akik a nőkkel, gyermekekkel szemben erőszakkal lépnek fel.”

Ha kiderül, hogy ez igaz, akkor nincs helye Józsefvárosban Balázs Andrásnak, ez most vasárnap kis is fog derülni a választáson.

Időközi választás lesz vasárnap Józsefvárosban Fotó: Vanyi Ákos/Facebook

–Bízom a közösségben, hogy józanul fognak dönteni az emberek – reméli Kozma Lajos, akit rendkívül felháborít az eset, szerinte Balázs Andrásnak vissza kellene lépnie a jelöltségtől.

– Nem azért, mert félnék tőle, hanem azért, mert 

azt gondolom, hogy méltatlan Józsefváros képviseletére.

– A mi politikai közösségünk elítél minden gyerekekkel és mindenkivel szembeni erőszakot – nyomatékosította Kozma, aki szerint ez a vád Pikó Andráséknak is hatalmas bélyeg, és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak sem férhet bele a vicckategóriába az eset.

 

Viccpártból botránypárt 

A Magyar Nemzet megírta: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt politikusai az utóbbi időben botrányt botrányra halmoznak, legutóbb Jánosi Gergely, a párt XI. kerületi képviselője önfeledten ünnepelte a Facebook-oldalán Charlie Kirk kivégzését. Kirk fontos szerepet játszott Donald Trump 2024-es választási kampányának sikerében. A XII. kerületben Kovács Gergely polgármester idén tavasszal közfelháborodást keltett a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartott önkormányzati rendezvény programjával: az ünnepségre olyan előadót hívtak, aki droghasználatot népszerűsített és istenkáromló szöveget adott elő. A választás után pedig Budakeszin derült ki, hogy a képviselő-testületbe újonnan bekerült kutyapártos képviselő börtönben ült rablás és garázdaság miatt.

 

Borítókép: Ferencz Orsolya és Kozma Lajos (Fotó: Ványi Ákos/Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu