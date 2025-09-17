MKKPjózsefvárosPikó Andrásék

Bántalmazhatta egykori tanítványát Pikó András kutyapártos jelöltje

A Józsefvárosi Fidesz felszólította Balázs Andrást, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltjét, hogy azonnal lépjen vissza a szeptember 21-ei, józsefvárosi időközi választástól. A megjelent hírek szerint Pikó András és a baloldal jelöltje egykori munkahelyén, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen oktatóként viszonyt folytatott az egyik tanítványával, majd nyilvánosan bántalmazta az egyetem udvarán. Balázs Andrást emiatt elbocsátották. Pikó jelöltje ahelyett, hogy tisztázta volna magát, közösségi oldalán azt írta, a következő napokban támadás alatt fog állni és a propaganda is rá fog szállni. Követőinek azt viszont nem részletezte, hogy mit követett el.

Nagy Orsolya
2025. 09. 17. 19:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egy nőket bántalmazó alaknak nemhogy a városvezetésben, de a közéletben sincs helye. Felszólítjuk Balázs Andrást, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltjét, hogy azonnal lépjen vissza a szeptember 21-ei, józsefvárosi időközi választástól!” – írta szerda délutáni közleményében a Józsefvárosi Fidesz.

Balázs András középen, mellette Jámbor András Fotó: Facebook 

 Mint írták:

 a Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő által támogatott Balázs Andrásnak ugyanis – a hírek szerint – nőbántalmazó múltja van, ami megengedhetetlen egy képviselőjelölt esetében. 

Kiderült, hogy a kutyapártos jelölt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatójaként viszonyt folytatott egy hallgatóval, akit 2022-ben tanúk előtt bántalmazott az intézmény udvarán. Az egyetem etikai bizottsága vizsgálatot folytatott az ügyben, majd 2023-ban felmondtak Balázs Andrásnak a bántalmazási botrány miatt. Információk szerint Balázs más alkalmakkor is erőszakosan viselkedhetett szegény sorsú, fiatal roma lányokkal, akiknek az életét szintén pokollá tehette.

„Az MKKP jelöltje nem méltó arra, hogy Józsefváros polgárait képviselje, 

ezért a Józsefvárosi Fidesz felszólítja őt, hogy azonnal távozzon a közéletből!

Felszólítjuk továbbá Pikó Andrást és Jámbor Andrást, valamint Kovács Gergelyt, az MKKP elnökét, hogy határolódjanak el a nőverő Balázs Andrástól” – hangsúlyozta a kormánypártok helyi szervezete. Hozzátették, ha ezt nem teszik meg, az egyértelmű jelzés a józsefvárosiak számára, hogy azonosulnak Balázs András vállalhatatlan tettével, ám ebben az esetben viselniük kell ennek mind politikai, mind erkölcsi következményeit.

A Hír8Extra helyi lap szerint a kutyapárti Balázs András még csak hirtelen felindulásból elkövetett cselekedetre sem hivatkozhat, ugyanis úgy tudni, nem ez volt az első ilyen ügye. Névtelenségbe burkolózó áldozatai szerint egyenesen egy pszichopata, aki egy időben fegyverrel felszerelkezve járt. Úgy hírlik, hogy fiatal, nehéz sorsú roma lányokat is rettegésben tartott.

Balázs András közösségi oldalán burkoltan reagált a hírre, azt írta: minden jel szerint a Fidesz begazolt, hogy elveszítik a józsefvárosi időközi választást. „ Ennek megfelelően totális támadás alatt leszünk a következő négy napban” – írta. A kutyapártos szerint minden kitelepített pultjukat, minden rendezvényüket megpróbálják majd megzavarni, a propagandamédia is rájuk fog szállni.

„Mindennel megvádolnak majd bennünket, ami csak elképzelhető:

 zaklatják a hozzátartozóinkat, bemennek a munkahelyeinkre 

– írta Balázs András, arra viszont nem tért ki, hogy igazak-e az ellene felhozott vádak. Balázs András képviselőjelöltnek már a marihuánaszaggal átitatott bemutatórendezvénye sem telt el botrányok nélkül, ugyanis néhány résztvevő összeverekedett az ingyen osztogatott hot dogokon. Ez egyik aktivista lerohanta a hot dogos pultot és megpróbálta ellopni a virsliket.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt politikusai az utóbbi időben botrányt botrányra halmoznak, legutóbb Jánosi Gergely, a párt XI. kerületi képviselője önfeledten ünnepelte a Facebook-oldalán Charlie Kirk kivégzését. A kétgyermekes családapa, Kirk fontos szerepet játszott Donald Trump 2024-es választási kampányának sikerében. A XII. kerületben Kovács Gergely polgármester idén tavasszal közfelháborodást keltett március 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartott önkormányzati rendezvény programjával, az önkormányzati ünnepségre olyan előadót hívtak, aki droghasználatot népszerűsített és istenkáromló szöveget adott elő. A választás után pedig Budakeszin derült ki, hogy a képviselő-testületbe újonnan bekerült kutyapártos képviselő börtönben ült rablás és garázdaság miatt.

Borítókép: Balázs András, Pikó András és józsefvárosi politikusok kampány közben (Forrás: Facebook) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.