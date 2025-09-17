Bántalmazhatta egykori tanítványát Pikó András kutyapártos jelöltje

„Egy nőket bántalmazó alaknak nemhogy a városvezetésben, de a közéletben sincs helye. Felszólítjuk Balázs Andrást, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltjét, hogy azonnal lépjen vissza a szeptember 21-ei, józsefvárosi időközi választástól!” – írta szerda délutáni közleményében a Józsefvárosi Fidesz.

Balázs András középen, mellette Jámbor András Fotó: Facebook

Mint írták:

a Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő által támogatott Balázs Andrásnak ugyanis – a hírek szerint – nőbántalmazó múltja van, ami megengedhetetlen egy képviselőjelölt esetében.

Kiderült, hogy a kutyapártos jelölt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatójaként viszonyt folytatott egy hallgatóval, akit 2022-ben tanúk előtt bántalmazott az intézmény udvarán. Az egyetem etikai bizottsága vizsgálatot folytatott az ügyben, majd 2023-ban felmondtak Balázs Andrásnak a bántalmazási botrány miatt. Információk szerint Balázs más alkalmakkor is erőszakosan viselkedhetett szegény sorsú, fiatal roma lányokkal, akiknek az életét szintén pokollá tehette.

„Az MKKP jelöltje nem méltó arra, hogy Józsefváros polgárait képviselje,

ezért a Józsefvárosi Fidesz felszólítja őt, hogy azonnal távozzon a közéletből!

Felszólítjuk továbbá Pikó Andrást és Jámbor Andrást, valamint Kovács Gergelyt, az MKKP elnökét, hogy határolódjanak el a nőverő Balázs Andrástól” – hangsúlyozta a kormánypártok helyi szervezete. Hozzátették, ha ezt nem teszik meg, az egyértelmű jelzés a józsefvárosiak számára, hogy azonosulnak Balázs András vállalhatatlan tettével, ám ebben az esetben viselniük kell ennek mind politikai, mind erkölcsi következményeit.

A Hír8Extra helyi lap szerint a kutyapárti Balázs András még csak hirtelen felindulásból elkövetett cselekedetre sem hivatkozhat, ugyanis úgy tudni, nem ez volt az első ilyen ügye. Névtelenségbe burkolózó áldozatai szerint egyenesen egy pszichopata, aki egy időben fegyverrel felszerelkezve járt. Úgy hírlik, hogy fiatal, nehéz sorsú roma lányokat is rettegésben tartott.

Balázs András közösségi oldalán burkoltan reagált a hírre, azt írta: minden jel szerint a Fidesz begazolt, hogy elveszítik a józsefvárosi időközi választást. „ Ennek megfelelően totális támadás alatt leszünk a következő négy napban” – írta. A kutyapártos szerint minden kitelepített pultjukat, minden rendezvényüket megpróbálják majd megzavarni, a propagandamédia is rájuk fog szállni.