Megkezdődött a választás Józsefvárosban

Több településen, valamint a főváros VIII. kerületében is a szavazóurnákhoz várják a választópolgárokat, miután időközi önkormányzati választást tartanak.

A Somogy vármegyei Csurgó képviselő-testülete június 26-án döntött a feloszlásáról. A város polgármesteri posztjáért a tavalyi választáson győztes Ilia Csaba, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE), valamint Kozmáné Radák Edina független jelölt verseng.

A hat képviselői helyre tizenöten pályáznak, öten a CSVFE, ketten a Fidesz–KDNP jelöltjei, a többiek függetlenek. A település mintegy négyezer választópolgára hat szavazókörben voksolhat.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras képviselő-testülete május végén döntött a feloszlásáról, ezért polgármestert és nyolctagú képviselő-testületet is választanak a helyiek.

A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: Balogh Marianna, aki 2019 óta vezette a nagyközséget, valamint Rabatin Roland és Vass Attila Márk. A képviselő-választáson 22 jelölt indul, és csaknem 3900-an szavazhatnak.

A főváros VIII. kerületében, a 9. számú egyéni választókerületben képviselőt választanak,

mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben megválasztott képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vélt a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

A kormánypárti jelölt, Kozma Lajos a VIII. kerületben (Fotó: Józsefvárosi Fidesz)

Az időközi választáson három jelölt indul: Simon György (független), Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és Kozma Lajos (Fidesz–KDNP).

A választói névjegyzékben több mint 4600 helybéli szerepel.

A Fejér vármegyei Gárdony 7. számú egyéni választókerületében is képviselő-választást tartanak,

mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Cseh György (A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület) június 25-én meghalt.

Az időközi képviselő-választáson két jelölt indul: Baricza Tibor (független) és Csordásné Bölcsics Márta (A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület), a voksoláson mintegy 1500-an vehetnek részt.

A Pest vármegyei Pilisvörösvár 3. számú egyéni választókerületében azért kell időközi képviselő-választást tartani, mert a 2024-ben megválasztott Fodor-Kiss Zsuzsanna június 1-jei hatállyal lemondott. A voksoláson négyen indulnak: Fazekas Roland (független), Pándi Gábor (Vörösvárért Közéleti Egyesület), Tagscherer Ágoston (Egységben Vörösvárért Egyesület), Gráf Tibor (független). A választói névjegyzékben közel 1500-an szerepelnek.