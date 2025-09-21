Fidesz-KDNPIdőközi önkormányzati képviselő-választásfőváros kerületönkormányzati választástestület

Megkezdődött a választás Józsefvárosban

Öt településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Csurgón és Kunmadarason polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, a főváros VIII. kerületében, Gárdonyban és Pilisvörösváron pedig egyéni választókerületi képviselőket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 8:07
MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több településen, valamint a főváros VIII. kerületében is a szavazóurnákhoz várják a választópolgárokat, miután időközi önkormányzati választást tartanak.

A Somogy vármegyei Csurgó képviselő-testülete június 26-án döntött a feloszlásáról. A város polgármesteri posztjáért a tavalyi választáson győztes Ilia Csaba, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE), valamint Kozmáné Radák Edina független jelölt verseng.

A hat képviselői helyre tizenöten pályáznak, öten a CSVFE, ketten a Fidesz–KDNP jelöltjei, a többiek függetlenek. A település mintegy négyezer választópolgára hat szavazókörben voksolhat.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras képviselő-testülete május végén döntött a feloszlásáról, ezért polgármestert és nyolctagú képviselő-testületet is választanak a helyiek.

A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: Balogh Marianna, aki 2019 óta vezette a nagyközséget, valamint Rabatin Roland és Vass Attila Márk. A képviselő-választáson 22 jelölt indul, és csaknem 3900-an szavazhatnak.

A főváros VIII. kerületében, a 9. számú egyéni választókerületben képviselőt választanak,

mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben megválasztott képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vélt a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

A kormánypárti jelölt, Kozma Lajos a VIII. kerületben (Fotó: Józsefvárosi Fidesz)

Az időközi választáson három jelölt indul: Simon György (független), Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és Kozma Lajos (Fidesz–KDNP).

 A választói névjegyzékben több mint 4600 helybéli szerepel.

A Fejér vármegyei Gárdony 7. számú egyéni választókerületében is képviselő-választást tartanak,

mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Cseh György (A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület) június 25-én meghalt.

Az időközi képviselő-választáson két jelölt indul: Baricza Tibor (független) és Csordásné Bölcsics Márta (A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület), a voksoláson mintegy 1500-an vehetnek részt.

A Pest vármegyei Pilisvörösvár 3. számú egyéni választókerületében azért kell időközi képviselő-választást tartani, mert a 2024-ben megválasztott Fodor-Kiss Zsuzsanna június 1-jei hatállyal lemondott. A voksoláson négyen indulnak: Fazekas Roland (független), Pándi Gábor (Vörösvárért Közéleti Egyesület), Tagscherer Ágoston (Egységben Vörösvárért Egyesület), Gráf Tibor (független). A választói névjegyzékben közel 1500-an szerepelnek.

Szavazni reggel hattól este hétig lehet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Felhévizy Félix avatarja

Amerikából érkezett a tasli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu