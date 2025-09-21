Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

Sorosjózsefvárosfegyverbotrányválasztás

A Fidesz–KDNP győzött Józsefvárosban, de a 444 nem bírta elviselni: inkább hazudtak az eredményről

Újabb kínos baki a Soros-blogon, Ruszin-Szendi fegyverhordása után ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelméről hazudtak.

2025. 09. 21. 20:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb kínos baki a Soros-blogon, Ruszin-Szendi fegyverhordása után ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelméről hazudtak. Szintet lépett a politikai aktivizmus a liberális médiában.

Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.

A 444 azonban nem törődött a hivatalos eredménnyel, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet. Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.

 
 

Ehhez képest a hivatalos végeredmény a Választás.hu-n így néz ki.

 

A héten nem ez az első kínos hazugság a Soros-blogon. Kedden ugyanis „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” címmel írtak cikket a Tisza Párt alelnökének fegyverbotránya kapcsán. Időközben azonban maga a pártelnök, Magyar Péter vallotta be, hogy szövetségese fegyverrel tartott fórumot.

Ráadásul a 444 és a liberális média a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) jelöltjeként induló Balázs András kapcsán egy súlyos botrányt is elhallgatott az elmúlt napokban. A politikus ugyanis korábban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) kapcsolatot kezdett egy diáklánnyal, akit az intézmény udvarán nyilvánosan bántalmazott. A MOME az esettel összefüggésben megerősítette az etikai szabályzatát, később pedig Balázs András az ELTE alkalmazottja lett. Képviselő mindenesetre a józsefvárosiak döntéséből, a Soros-blog és a balliberális propagandalapok hallgatása ellenére sem lett belőle.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekMagyar Péter

Hol volt a vezértapsoló Orbán Viktor beszéde alatt?

Tóth Tamás Antal avatarja

Valaki hiányzott a DPK-k első országos találkozójáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.