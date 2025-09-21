A Fidesz–KDNP győzött Józsefvárosban, de a 444 nem bírta elviselni: inkább hazudtak az eredményről

Újabb kínos baki a Soros-blogon, Ruszin-Szendi fegyverhordása után ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelméről hazudtak. Szintet lépett a politikai aktivizmus a liberális médiában.

Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót. A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.

A 444 azonban nem törődött a hivatalos eredménnyel, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet. Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.

Ehhez képest a hivatalos végeredmény a Választás.hu-n így néz ki.

A héten nem ez az első kínos hazugság a Soros-blogon. Kedden ugyanis „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” címmel írtak cikket a Tisza Párt alelnökének fegyverbotránya kapcsán. Időközben azonban maga a pártelnök, Magyar Péter vallotta be, hogy szövetségese fegyverrel tartott fórumot.

Ráadásul a 444 és a liberális média a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) jelöltjeként induló Balázs András kapcsán egy súlyos botrányt is elhallgatott az elmúlt napokban. A politikus ugyanis korábban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) kapcsolatot kezdett egy diáklánnyal, akit az intézmény udvarán nyilvánosan bántalmazott. A MOME az esettel összefüggésben megerősítette az etikai szabályzatát, később pedig Balázs András az ELTE alkalmazottja lett. Képviselő mindenesetre a józsefvárosiak döntéséből, a Soros-blog és a balliberális propagandalapok hallgatása ellenére sem lett belőle.

