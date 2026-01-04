Mindennap háború

Mária Teréziának tulajdonítják azt a mondást, hogy etetni kell a juhot, hogy nyírni tudjuk – idézte fel a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Zila János, a központ elemzője. Hozzátette: a Tisza Párt szakértői viszont nem juhokhoz hasonlították a magyar embereket, hanem disznókhoz, akiket nem kell a vágás előtt értesíteni arról, hogy mire készülnek. „Fel kell hívjam a figyelmüket: ezek a disznók, akik mi lennénk, magyar választópolgárok, az elmúlt 15-16 évben nem siettek a késbe szaladni – jegyezte meg Zila János.

A brüsszeli elit úgy gondolja: nemcsak azt tudja, hogy mi a jó Magyarországnak, hanem azt is, hogy mi a jó a magyar embereknek – mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Ne a magyarok költsék el arra, a sok „hülyeségre”, amire ők szeretnék, hanem majd a brüsszeliek megmondják. A nagy ügy érdekében majd lesz a magyar emberek pénzéből ukrán tank és ukrán repülőgép, mert az milyen jó lesz majd a magyar embereknek – mondják ők. – Én úgy gondolom, hogy a magyar emberek nem kérnek ebből, 2022-ben is a bolond Márki-Zayt elküldték oda, ahova való – mondta Dornfeld László.

Ennek az alternatívája a családi adókedvezmények növelése, az édesanyák adómentességének kiterjesztése – sorolta Zila János a kormányzati intézkedéseket. Nemcsak a 13. havi nyugdíjat nem hagyja a jobboldal elveszteni, hanem mellérakja fokozatosan az időseknek a 14. havit.

Érdekes a 22-es választással összehasonlítani a mostanit – mondta Dornfeld László. Akkor Márki-Zay Péteren múlt minden, ő mondta az összes hülyeséget. Most megosztott első hely van igazából Tarr Zoltán Tisza alelnök, Ruszin-Szendi Romulusz katonai tanácsadó és Kollár Kinga európai parlamenti képviselő között. – Nem tudnám eldönteni, hogy melyikük tett azért, hogy itt jobboldali győzelem legyen 2026 áprilisában – jegyezte meg a vezető elemző. Nem véletlen, hogy Magyar Péter most mindenkire szájkosarat rak, aki Tiszás színekben szeretne bármit is csinálni – tette hozzá Dornfeld László.