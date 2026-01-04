tisza pártmagyar péterszabad magyarokalapjogokért központ

Mindennap háború

A Tisza Párt már nem is juhoknak, hanem levágandó malacoknak nézni a választókat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 11:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mária Teréziának tulajdonítják azt a mondást, hogy etetni kell a juhot, hogy nyírni tudjuk – idézte fel a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Zila János, a központ elemzője. Hozzátette: a Tisza Párt szakértői viszont nem juhokhoz hasonlították a magyar embereket, hanem disznókhoz, akiket nem kell a vágás előtt értesíteni arról, hogy mire készülnek. „Fel kell hívjam a figyelmüket: ezek a disznók, akik mi lennénk, magyar választópolgárok, az elmúlt 15-16 évben nem siettek a késbe szaladni – jegyezte meg Zila János.

A brüsszeli elit úgy gondolja: nemcsak azt tudja, hogy mi a jó Magyarországnak, hanem azt is, hogy mi a jó a magyar embereknek – mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. 

Ne a magyarok költsék el arra, a sok „hülyeségre”, amire ők szeretnék, hanem majd a brüsszeliek megmondják. A nagy ügy érdekében majd lesz a magyar emberek pénzéből ukrán tank és ukrán repülőgép, mert az milyen jó lesz majd a magyar embereknek – mondják ők. – Én úgy gondolom, hogy a magyar emberek nem kérnek ebből, 2022-ben is a bolond Márki-Zayt elküldték oda, ahova való – mondta Dornfeld László.

Ennek az alternatívája a családi adókedvezmények növelése, az édesanyák adómentességének kiterjesztése – sorolta Zila János a kormányzati intézkedéseket. Nemcsak a 13. havi nyugdíjat nem hagyja a jobboldal elveszteni, hanem mellérakja fokozatosan az időseknek a 14. havit.

Érdekes a 22-es választással összehasonlítani a mostanit – mondta Dornfeld László. Akkor Márki-Zay Péteren múlt minden, ő mondta az összes hülyeséget. Most megosztott első hely van igazából Tarr Zoltán Tisza alelnök, Ruszin-Szendi Romulusz katonai tanácsadó és Kollár Kinga európai parlamenti képviselő között. – Nem tudnám eldönteni, hogy melyikük tett azért, hogy itt jobboldali győzelem legyen 2026 áprilisában – jegyezte meg a vezető elemző. Nem véletlen, hogy Magyar Péter most mindenkire szájkosarat rak, aki Tiszás színekben szeretne bármit is csinálni – tette hozzá Dornfeld László.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

Borítókép: Magyar Péter

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.