Észak-Korea vasárnap legalább két ballisztikus rakétát indított keleti irányba, amelyek a japán kormány tájékoztatása szerint feltehetően Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül értek földet. A beszámolók szerint sem hajókban, sem repülőgépekben nem keletkezett kár. Ez volt az első ilyen rakétaindítás csaknem két hónap elteltével – számolt be az Origo.
Észak-Korea veszélyes lépést tett
Észak-Korea csaknem két hónap kihagyást követően vasárnap ismét ballisztikus rakétákat indított, legalább két eszközt lőve ki keleti irányba.
A védelmi minisztérium közlése alapján a rakétákat Észak-Korea nyugati partvidékéről lőtték ki, helyi idő szerint reggel 7.54-kor és 8.05-kor. Mindkét eszköz körülbelül 50 kilométeres maximális magasságot ért el, és hozzávetőleg 900, illetve 950 kilométert tett meg – írja a Kyodo News.
Koidzumi Sindzsiro japán védelmi miniszter a minisztériumban újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Tokió határozott tiltakozást nyújtott be Phenjannál az indítás miatt. Kiemelte, hogy az ország lépései – a korábbi rakétaindításokat is beleértve – „fenyegetik Japán, a térség és a nemzetközi közösség békéjét és biztonságát”.
Koidzumi Sindzsiro hozzátette, hogy a két lövedék feltehetően szabálytalan röppályán haladt, és jelezte, hogy Japán szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával a legutóbbi rakétaindítások részleteinek elemzése során.
A japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae hivatala közölte, hogy a kormányfő utasította az illetékeseket az információk összegyűjtésére és a szükséges adatok gyors nyilvánosságra hozatalára, miközben gondoskodnak a hajók és repülőgépek biztonságáról, valamint felkészülnek az esetleges vészhelyzetekre.
A dél-koreai hadsereg tájékoztatása szerint Észak-Korea reggel 7.50 körül több, feltételezhetően ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába Phenjan közeléből.
Észak-Korea legutóbb november 7-én hajtott végre ballisztikus rakétaindítást. A japán védelmi minisztérium szerint azt a rakétát Észak-Korea nyugati partvidékéről indították keleti irányba, és több mint 450 kilométert tett meg, míg a dél-koreai hadsereg közlése szerint a hatótávolság elérte a mintegy 700 kilométert.
Borítókép: Hwasong–19 interkontinentális ballisztikus rakéta (Fotó: AFP)
