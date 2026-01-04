Észak-Korea veszélyes lépést tett

A védelmi minisztérium közlése alapján a rakétákat Észak-Korea nyugati partvidékéről lőtték ki, helyi idő szerint reggel 7.54-kor és 8.05-kor. Mindkét eszköz körülbelül 50 kilométeres maximális magasságot ért el, és hozzávetőleg 900, illetve 950 kilométert tett meg – írja a Kyodo News.

Koidzumi Sindzsiro japán védelmi miniszter a minisztériumban újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Tokió határozott tiltakozást nyújtott be Phenjannál az indítás miatt. Kiemelte, hogy az ország lépései – a korábbi rakétaindításokat is beleértve – „fenyegetik Japán, a térség és a nemzetközi közösség békéjét és biztonságát”.

Koidzumi Sindzsiro hozzátette, hogy a két lövedék feltehetően szabálytalan röppályán haladt, és jelezte, hogy Japán szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával a legutóbbi rakétaindítások részleteinek elemzése során.