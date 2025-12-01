Orbán Viktor berendelte a minisztereket

Amerikában a szankciómentességről, Oroszországban a naftáról állapodtunk meg – foglalta össze az elmúlt időszak legfontosabb történéseit a Harcosok Klubjának a miniszterelnök. A hétfői nap programját is ismertette: ma értékelés és feladatkiosztás lesz. „Jön Lázár, Szijjártó, Bóka, Gulyás, Domokos” – tette hozzá.
Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést megvédjük
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Megint lebuktak – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorító terveire. Majd közölte: a Tisza brutális adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbítják a nemzeti konzultációt.
Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába, a háborúba és az ukrán háborús maffiának küldeni
– szögezte le a kormányfő.
Orbán Viktor a jövővel kapcsolatban is osztott meg információkat: „szombaton újabb háborúellenes gyűlés, találkozunk Kecskeméten”. Ugyanis Győr és Nyíregyháza után Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása.
Aki békét akar, velünk tart
– emelte ki a miniszterelnök. Majd felszólított, hogy mindenki vegyen részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen.
