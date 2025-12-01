harcosok klubjaDPKOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor berendelte a minisztereket

A miniszterelnök a Harcosok Klubjának elárulta, mire lehet számítani hétfőn és a hét végén. Orbán Viktor a Tisza Párt adóemelési terveire is figyelmeztetett, valamint közölte, mivel a magyarok életét megnehezítené a baloldali párt, megváltozik a nemzeti konzultáció határideje is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 12:59
Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amerikában a szankciómentességről, Oroszországban a naftáról állapodtunk meg – foglalta össze az elmúlt időszak legfontosabb történéseit a Harcosok Klubjának a miniszterelnök. A hétfői nap programját is ismertette: ma értékelés és feladatkiosztás lesz. „Jön Lázár, Szijjártó, Bóka, Gulyás, Domokos” – tette hozzá.

Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést megvédjük

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

Megint lebuktak – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorító terveire. Majd közölte: a Tisza brutális adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbítják a nemzeti konzultációt.

Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába, a háborúba és az ukrán háborús maffiának küldeni

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor a jövővel kapcsolatban is osztott meg információkat: „szombaton újabb háborúellenes gyűlés, találkozunk Kecskeméten”. Ugyanis Győr és Nyíregyháza után Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása.

Aki békét akar, velünk tart

– emelte ki a miniszterelnök. Majd felszólított, hogy mindenki vegyen részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Ladóczki Balázs)

add-square Háborúellenes gyűlés

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor határozott vezető

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu