„Egy nap alatt omlott össze Szerbia olajellátása, amikor az amerikai szankciók miatt leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, befagyasztották a stratégiai olajcég, a NIS pénzügyeit, a pancsovai finomító leállt, több száz benzinkúton pedig már a bankkártyás fizetés sem működik” – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs: Katasztrófától mentette meg a magyar embereket Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Ne feledjük: Brüsszel és hazai szövetségesei az amerikai mentesség ellenére is követelik Magyarországtól, hogy azonnal váljon le az orosz energiáról – ez egy hasonló súlyú válságot idézne elő Magyarországon is. Orbán Viktor ma Szerbiába utazik, hogy segítséget ajánljon a szomszédos országnak – ezzel is erősítve Közép-Európa energiabiztonságát

– hangsúlyozta Orbán Balázs, hozzátéve: a Századvég ma publikált jelentése szerint a magyar emberek egyetértenek a kormány energiabiztonságot szavatoló politikájával: a magyarok kétharmada elutasítja a brüsszeli energiaszankciókat. „Minden okunk meg is van rá, hiszen a kutatóintézet szerint, ha bevezetnék a brüsszeli energiatervet:

a gázfűtés költsége akár három-négyszeresére nőne,

a benzin ára 1000 forint fölé emelkedne,

az infláció újra elszabadulna.”

A magyar kormány továbbra is következetesen a magyar emberek érdekeit fogja képviselni: nem fogunk lemondani az olcsó, megbízható energiáról Brüsszel és hazai szövetségeseik kedvéért

– fogalmazott Orbán Balázs.