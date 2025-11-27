Orbán BalázsOrbán ViktorpolitikaMagyarország

Katasztrófától mentette meg a magyar embereket Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása

Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása, amely szerint Magyarországra nem vonatkoznak az amerikai energiaszankciók, ettől a katasztrófától mentette meg a magyar embereket – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 11:24
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
„Egy nap alatt omlott össze Szerbia olajellátása, amikor az amerikai szankciók miatt leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, befagyasztották a stratégiai olajcég, a NIS pénzügyeit, a pancsovai finomító leállt, több száz benzinkúton pedig már a bankkártyás fizetés sem működik” – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Orbán Balázs: Katasztrófától mentette meg a magyar embereket Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Ne feledjük: Brüsszel és hazai szövetségesei az amerikai mentesség ellenére is követelik Magyarországtól, hogy azonnal váljon le az orosz energiáról – ez egy hasonló súlyú válságot idézne elő Magyarországon is. Orbán Viktor ma Szerbiába utazik, hogy segítséget ajánljon a szomszédos országnak – ezzel is erősítve Közép-Európa energiabiztonságát

– hangsúlyozta Orbán Balázs, hozzátéve: a Századvég ma publikált jelentése szerint a magyar emberek egyetértenek a kormány energiabiztonságot szavatoló politikájával: a magyarok kétharmada elutasítja a brüsszeli energiaszankciókat. „Minden okunk meg is van rá, hiszen a kutatóintézet szerint, ha bevezetnék a brüsszeli energiatervet:

  • a gázfűtés költsége akár három-négyszeresére nőne,
  • a benzin ára 1000 forint fölé emelkedne,
  • az infláció újra elszabadulna.”

A magyar kormány továbbra is következetesen a magyar emberek érdekeit fogja képviselni: nem fogunk lemondani az olcsó, megbízható energiáról Brüsszel és hazai szövetségeseik kedvéért

– fogalmazott Orbán Balázs.

Amint arról korábban beszámoltunk, felborult Szerbia olajellátása: az amerikai szankciók hatására leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, a bankok befagyasztották a stratégiai olajcég, a NIS pénzügyeit, és a pancsovai finomító – az ország fő üzemanyagforrása – gyakorlatilag leállásra kényszerült. Míg Magyarország korlátlan mentességet kapott a szankciók alól, addig Washington nem engedélyezte a NIS tevékenységének folytatását. 

Az orosz tulajdon teljes kivonását követelik

– közölte november közepén Dubravka Djedovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter. A kialakult helyzetben a tét az energetikai függetlenség és Szerbia geopolitikai túlélése. 

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

