Az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra – írta Orbán Viktor a Facebookon.
Óriási bajba kerülhet Szerbia: Orbán Viktor közölte, mi a teendő
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán arról írt, hogy Szabadkára indul, ahol egy ünnepségen Alekszandar Vucsics szerb elnökkel és a vajdasági magyar közösség tagjaival Pásztor Istvánra emlékeznek. A posztban stratégiai jelentőségűnek nevezte a magyar–szerb együttműködést a jelenlegi európai helyzetben.
Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget
– írta, majd hangsúlyozta, biztosítani fogja Vucsics elnököt arról, hogy Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudja Szerbia üzemanyag-ellátását.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Isztambulról
Ügyeleti telefonszám is működik majd.
Hatalmas orosz válaszcsapás indult, nagy bajban az ukránok
Óriási robbanások kísérték a támadást.
Macron visszaállítja a katonai szolgálatot
Franciaország háborúra készül.
Afgán migráns lőtt rá a gárdistákra Amerikában
Trump is megszólalt a támadás után.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Isztambulról
Ügyeleti telefonszám is működik majd.
Hatalmas orosz válaszcsapás indult, nagy bajban az ukránok
Óriási robbanások kísérték a támadást.
Macron visszaállítja a katonai szolgálatot
Franciaország háborúra készül.
Afgán migráns lőtt rá a gárdistákra Amerikában
Trump is megszólalt a támadás után.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!