Orbán ViktorSzerbiaMagyarországegyüttműködés

Óriási bajba kerülhet Szerbia: Orbán Viktor közölte, mi a teendő

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán arról írt, hogy Szabadkára indul, ahol egy ünnepségen Alekszandar Vucsics szerb elnökkel és a vajdasági magyar közösség tagjaival Pásztor Istvánra emlékeznek. A posztban stratégiai jelentőségűnek nevezte a magyar–szerb együttműködést a jelenlegi európai helyzetben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 7:18
Az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget

– írta, majd hangsúlyozta, biztosítani fogja Vucsics elnököt arról, hogy Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudja Szerbia üzemanyag-ellátását.

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

