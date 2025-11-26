Orbán Viktor: Magyarország nagy szerepet játszhat az emberiség jövőjének alakításában az űriparban is + videó

Szerdán este a Mandiner Díjátadó Gála részeként Orbán Viktor miniszterelnök Kapu Tiborral, a második magyar űrhajóssal beszélgetett. A Hunor program kutató űrhajósa rögtön a beszélgetés elején, egy frappáns megjegyzéssel indított: „Tulajdonképp a mérnökök irányítják a világot.” A miniszterelnök egyetértett a technikai szakemberek fontosságával, de figyelmeztetett a jövő kihívására, a mesterséges intelligencia térnyerésére.

Most már a következő korszakra kéne embereket képeznünk

– hangsúlyozta Orbán Viktor, rámutatva, hogy az újfajta kihívások újfajta megoldásokat követelnek.

A Nyugat sikertelensége szüli a polarizációt



Az űrhajós a politika megosztottságáról kérdezte a kormányfőt, aki szerint a polarizáció jelensége nem globális, hanem kifejezetten nyugati jelenség. Felhívta a figyelmet arra, hogy hajlamosak vagyunk a Nyugaton zajló folyamatokat az egész világra kivetíteni.

„Azért van a nyugati világban polarizálódás, mert sikertelenség van” – fogalmazott a miniszterelnök.

Én óvatosan bánnék azzal a gondolattal, hogy magunkra úgy tekintünk, mint egy erősen polarizált politikai közéletre, mert nemzetközi összefüggésbe helyezve magunkat nem ez a helyzet. Az a helyzet, hogy van erős kormányunk, van nagy társadalmi többségünk, ezt le lehet fordítani politikai akarattá, és lehet sikert csinálni. Ez a magyar modell

– jegyezte meg Orbán Viktor a Mandiner Díjátadó Gálán.

A kormányfő szerint a nyugati világ képtelen alkalmazkodni a változó globális körülményekhez, nem tudja fenntartani a megszokott életszínvonalat, miközben Kína „agyonver mindenkit” a gazdasági versenyben.



Hozzátette:

a nyugati demokratikus kormányzatoknak nincs érdemi válaszuk sem a migrációra, sem a háborúra, sem pedig a versenyképesség problémájára. A miniszterelnök hozzá tette, hogy ezen kihívások kezelésében Magyarország jelenti a kivételt.



Kapu Tibor, hogy amikor a világűrből visszanézett a Kárpát-medencére, akkor ő fentről egy egységes nemzetet látott: „Nagyon jó döntést hoztak ősapáink, amikor ide költöztettek minket a Csodaszarvassal, mert a Kárpát-medencét igazán könnyű kiszúrni odafentről.”

A kormányfő válaszában kitért arra:

őt is foglalkoztatja, hogy valóban egy 1100 éves magyar történetről beszélünk-e a Kárpát-medencében, vagy egy régebbiről, hogy az avarok mivoltunk-e, vagy nem. Ez egy nagyon fontos kérdés, ami a tudományos közvéleményt is foglalkoztatja, mert mindent átalakíthat az erre a kérdésre most még nem ismert válasz

– emelte ki.