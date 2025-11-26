Orbán ViktorKapu Tiborűrhajózás

Orbán Viktor: Magyarország nagy szerepet játszhat az emberiség jövőjének alakításában az űriparban is + videó

Kapu Tibor kérdezte Orbán Viktort a Mandiner díjátadó gáláján. Nem csak az űrkutatás került szóba.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 20:27
Szerdán este a Mandiner Díjátadó Gála részeként Orbán Viktor miniszterelnök Kapu Tiborral, a második magyar űrhajóssal beszélgetett. A Hunor program kutató űrhajósa rögtön a beszélgetés elején, egy frappáns megjegyzéssel indított: „Tulajdonképp a mérnökök irányítják a világot.” A miniszterelnök egyetértett a technikai szakemberek fontosságával, de figyelmeztetett a jövő kihívására, a mesterséges intelligencia térnyerésére.

Most már a következő korszakra kéne embereket képeznünk

 – hangsúlyozta Orbán Viktor, rámutatva, hogy az újfajta kihívások újfajta megoldásokat követelnek.

 

A Nyugat sikertelensége szüli a polarizációt


Az űrhajós a politika megosztottságáról kérdezte a kormányfőt, aki szerint a polarizáció jelensége nem globális, hanem kifejezetten nyugati jelenség. Felhívta a figyelmet arra, hogy hajlamosak vagyunk a Nyugaton zajló folyamatokat az egész világra kivetíteni.
„Azért van a nyugati világban polarizálódás, mert sikertelenség van” – fogalmazott a miniszterelnök.

Én óvatosan bánnék azzal a gondolattal, hogy magunkra úgy tekintünk, mint egy erősen polarizált politikai közéletre, mert nemzetközi összefüggésbe helyezve magunkat nem ez a helyzet. Az a helyzet, hogy van erős kormányunk, van nagy társadalmi többségünk, ezt le lehet fordítani politikai akarattá, és lehet sikert csinálni. Ez a magyar modell 

– jegyezte meg Orbán Viktor a Mandiner Díjátadó Gálán.
A kormányfő szerint a nyugati világ képtelen alkalmazkodni a változó globális körülményekhez, nem tudja fenntartani a megszokott életszínvonalat, miközben Kína „agyonver mindenkit” a gazdasági versenyben.

Hozzátette: 

a nyugati demokratikus kormányzatoknak nincs érdemi válaszuk sem a migrációra, sem a háborúra, sem pedig a versenyképesség problémájára. A miniszterelnök hozzá tette, hogy ezen kihívások kezelésében Magyarország jelenti a kivételt.


Kapu Tibor, hogy amikor a világűrből visszanézett a Kárpát-medencére, akkor ő fentről egy egységes nemzetet látott: „Nagyon jó döntést hoztak ősapáink, amikor ide költöztettek minket a Csodaszarvassal, mert a Kárpát-medencét igazán könnyű kiszúrni odafentről.”
A kormányfő válaszában kitért arra:

őt is foglalkoztatja, hogy valóban egy 1100 éves magyar történetről beszélünk-e a Kárpát-medencében, vagy egy régebbiről, hogy az avarok mivoltunk-e, vagy nem. Ez egy nagyon fontos kérdés, ami a tudományos közvéleményt is foglalkoztatja, mert mindent átalakíthat az erre a kérdésre most még nem ismert válasz 

– emelte ki.

Kapu Tibor és Orbán Viktor társadalomról, űrkutatásról és a magyar jövőről is szót ejtett Fotó: Mandiner

Sínen a Hunor
 

Ezt követően a kutató űrhajós a HUNOR program jövőjére terelte a szót, amire Orbán Viktor egy markáns vízióval felelt:

Nekünk ebből a vesztes mentalitású nemzetből győztes nemzetet kell csinálnunk!

Szerinte az űrkutatás és a földön túli világ megismerése – a történelmi viszontagságok ellenére – hozzájárul ahhoz, hogy a magyarok sikeresnek érezhessék magukat. Ezért az ilyen területek támogatása kulcsfontosságú. Nagy szerepet játszhatunk az emberiség jövőjének alakításában – hangsúlyozta.


Marsi dilemmák: Kíváncsiság vagy menekülés?


A beszélgetés során a Mars kolonizálásának kérdése is felvetődött. Orbán Viktor elismerte, az emberi kíváncsiságot nem lehet megfékezni, ám nem biztos abban, hogy a végtelen felfedezési vágy vajon a hasznunkra válik-e. Úgy véli, az űrbéli folyamatok nem lineárisan, hanem lökésszerűen, gyorsan fognak megindulni.
A miniszterelnök viccesen hozzáfűzte, hogy az ellenzék nagy szomorúságára ő maga nem tervez a vörös bolygóra költözni.
Végül az is kiderült, mit vinne fel magával a miniszterelnök az űrbe. A válasz attól függ, hogy menekülés vagy utazás céljából történik az indulás:

Utazás esetén unokái fényképét, a Kapu Tibortól kapott - és az űrt egyszer már megjárt – magyar zászlót, egy futball labdát és egy székely bicskát vinne magával az űrbe.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Kapu Tibor (Forrás: YouTube/ Képernyőkép)


