Orbán Viktor nem mindennapi ajándékot kapott Kapu Tibortól

Egyenesen az űrből érkezett.

2025. 11. 26. 20:01
Különleges ajándékkal lepte meg Orbán Viktort Kapu Tibor kutatóűrhajós. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán.

„Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Kapu Tibor 2025 júniusában második magyarként, Farkas Bertalan után 45 évvel, járt a világűrben. Az Axiom Mission 4 (Ax4) nemzetközi kereskedelmi űrküldetés keretében utazott a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol mintegy 20 napot töltött. A kutatóűrhajós ezalatt 25 kísérletet végzett el.

Borítókép: Kapu Tibor kutatóűrhajós és Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


