A magyar űrhajósok miatt elárasztották idén a Science Expót, mutatjuk a részleteket

A szervezők pénteki közleménye szerint a rendezvény három napja alatt, október 28. és 30. között magyar egyetemek, kutatóintézetek és más stratégiai partnerek a legújabb kutatásokon, látványos kísérleteken és inspiráló előadásokon keresztül mutatták be a magyar tudományos élet legizgalmasabb eredményeit.

Forrás: Science Expro

2. Science Expo a Millenárison

Az esemény résztvevői többek között robotokat irányíthattak, űrkutatási technológiákat ismerhettek meg, a legkülönfélébb tudományos területek világába nyerhettek betekintést. A rendezvény kiemelt programja volt Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajósok előadása, emellett a nagyszínpadi kísérletek, a kerekasztal-beszélgetések, a tudomány népszerűsítéséért elhivatott 12 tudományos nagykövet szakmai beszélgetései és előadásai is nagyszámú érdeklődőt vonzottak. A Science Expón a Magyar Tudományos Akadémia interaktív vándorkiállítással várta az érdeklődőket.

„Éppen az a célja a Tudományos Expónak, hogy élménnyé tegyük a tudományt, és megmutassuk, milyen inspiráló jövőképet jelent a tudomány, a kutatás és az innováció a fiatalok számára. Hiszen a mostani látogatók között ott lehetnek a jövő Krausz Ferencei, Karikó Katalinjai vagy éppen Kapu Tiborjai”

– idézte a közlemény Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkárt, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját.

Az Országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány Éveként ünnepli a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára alapításának 200. évfordulójának alkalmából. Az ünnepi eseménysorozat célja a magyar tudomány, kutatás és innováció kiváló eredményeinek bemutatása, valamint a magyar tudományos közösség nemzetközi szerepének megerősítése.