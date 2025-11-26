A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a szerb kollégájával, Marko Gyuriccsal folytatott tárgyalását követően leszögezte, hogy az Európai Uniónak az lenne az érdeke, hogy Szerbia mielőbb a közösség tagja legyen, ugyanis ezzel sokat nyerne a blokk, és benne Magyarország is.
Szijjártó Péter: Szerb EU-s tagság igen, ukrán EU-s tagság nem
Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, míg a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.
Itt van Szerbia, amely hozza a lehetőséget, hozza a növekedést, hozza a fejlettséget, őt nem akarják felvenni a brüsszeliek, míg itt van Ukrajna, amely csak a veszélyt hozná az Európai Unióra, azt meg be akarják nyomni
– jelentette ki.
„Na, és hát erre mondjuk mi azt, hogy ezt biztosan nem. Mert mit is üzenne mindez? Ez azt üzeni, hogy háborúzzál, működtess egy korrupciós gépezetet a legmagasabb állami szinten, és akkor felveszünk az Európai Unióba” – húzta alá.
Most komolyan ezt akarjuk közvetíteni? Úgyhogy szerb EU-s tagság igen, ukrán EU-s tagság nem, ez a magyar álláspont
– tette hozzá.
Szijjártó Péter hangsúlyozta:
Én azt gondolom, hogy ami totálisan hitelteleníti az európai bővítési politikát az az, hogy miközben itt van Szerbia, egy ország, amelynek csatlakozása vitán felül állóan hozzáadna Európához ilyen gazdasági növekedéssel, ilyen jó teljesítménnyel, addig a tagállamok egy jelentős része blokkolja az előrehaladást a szerb csatlakozási folyamatban.
„Eközben van itt egy háborúban álló ország is, amely minden kétséget kizáróan teljesen alkalmatlan és felkészületlen az európai uniós tagságra, ahol a legmagasabb állami szinten működik egy korrupciós gépezet, egy ország, amelynek a csatlakozása nyilvánvalóan tönkreverné az Európai Unió pénzügyi és mezőgazdasági rendszerét. Na, és ezt az országot, Ukrajnát meg be akarják nyomni az Európai Unióba, miközben az ukrán tagság csak veszélyt jelentene” – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)
