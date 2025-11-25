Szijjártó Péter elárulta, hogy mi jelenti a legnagyobb veszélyt

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Román Nemzetközi Energiakonferencia panelbeszélgetésén aláhúzta, hogy az jelenti a legnagyobb fenyegetést Magyarország biztonságos energiaellátására, hogy Európában napjainkban ezt a témát is politikai-ideológiai kérdésként kezelik.
Nekünk a biztonságos energiaellátás egyértelműen racionális, fizikai kérdés, amelyet az infrastruktúra határoz meg. Amit látunk, hogy az európai döntéshozók már nem képesek a józan ész alapján értékelni az energiával kapcsolatos kérdéseket. Mindent túlságosan átpolitizálnak és átideologizálnak, miközben politikai nyilatkozatokkal nem lehet fűteni az otthonokat, sajtótájékoztatókkal vagy ideológiákkal pedig nem lehet működtetni a gyárakat
– fogalmazott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!