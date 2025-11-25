Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a magyar–román kétoldalú kapcsolatok ma már mindkét ország számára komoly erőforrást jelentenek.
Szijjártó Péter: A magyar–román együttműködés erősödik
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta: a jó magyar–román kapcsolatok mindkét ország számára komoly erőforrást jelentenek, és mivel ezt Bukarestben és Budapesten egyaránt felismerték, folyamatosan dolgoznak az együttműködés fejlesztésén.
A magyar gazdaság második legjelentősebb exportpiaca lett Románia, exportunk tavaly rekordot döntött.
– írta Szijjártó Péter, hozzátette:
A vezetékrendszereinket összekötő földgáz-interkonnektor kapacitását két héttel ezelőtt mindkét irányba 2,7 milliárd köbméterre növeltük, hogy az eddigieknél is hatékonyabban tudjunk hozzájárulni egymás energiabiztonságához.
Hangsúlyozta: „Mindketten tagjai vagyunk az Európai Nukleáris Szövetségnek, nem fogadjuk el, hogy ideológiai alapon diszkriminálják az országaink stabil, olcsó és környezetkímélő módon történő energiaellátását, valamint közösen dolgozunk atomerőműveink működésének meghosszabbításán.
A határ menti közösségek együttműködése kulcsfontosságú, így négy új határkeresztező út építése is a napirenden szerepel.”
Romániában tíz külügyminiszter-váltás történt azóta, hogy én hivatalban vagyok, de eddig minden kollégámmal sikerült megtalálni a hangot, bízom benne, hogy ez most is így lesz Oana Țoiuval!
– zárta a tárcavezető.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
