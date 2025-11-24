Szijjártó PéterBrüsszelUkrajnabéketervaggály
magyar

Szijjártó Péter megszólalt a béketerv ügyében + videó

Szijjártó Péter új videót osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben a 28 pontos amerikai béketerv jelentőségéről beszélt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a terv hatalmas lehetőséget kínál a béke visszaállítására Ukrajnában, ugyanakkor aggályát fejezte ki, hogy a nyugat-európai országok ismét megpróbálhatják meghiúsítani a megállapodást. „Ma Brüsszelben egyértelművé tesszük: minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet. Az emberiesség és a józan ész ezt diktálja” – hangsúlyozta a miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 7:17
Minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet
Minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter a videóban kifejtette: A 28 pontos béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre visszatérjen a béke Ukrajnába, de látszik sajnos, hogy a nyugat-európaiak már szívják magukat, és sajnos úgy látszik, hogy ismét azt tervezik, hogy megtorpedózzák ezt a békemegállapodást is. 

Szijjártó Péter: Minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet
Szijjártó Péter: Minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet (Fotó: AFP)

Ma Brüsszelben az álláspontunk a szokásoknak megfelelően egyértelmű lesz: minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – az a kötelessége, hogy feltétel nélkül, teljes erővel támogassa a béketervet. Az emberiességi és a józan észre alapuló szempontok is ezt diktálják

– zárta gondolatait.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Zelenszkij elhagyja Ukrajnát, ez a feltétel

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu