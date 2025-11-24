Szijjártó Péter a videóban kifejtette: A 28 pontos béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre visszatérjen a béke Ukrajnába, de látszik sajnos, hogy a nyugat-európaiak már szívják magukat, és sajnos úgy látszik, hogy ismét azt tervezik, hogy megtorpedózzák ezt a békemegállapodást is.
Szijjártó Péter megszólalt a béketerv ügyében + videó
Szijjártó Péter új videót osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben a 28 pontos amerikai béketerv jelentőségéről beszélt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a terv hatalmas lehetőséget kínál a béke visszaállítására Ukrajnában, ugyanakkor aggályát fejezte ki, hogy a nyugat-európai országok ismét megpróbálhatják meghiúsítani a megállapodást. „Ma Brüsszelben egyértelművé tesszük: minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet. Az emberiesség és a józan ész ezt diktálja” – hangsúlyozta a miniszter.
Ma Brüsszelben az álláspontunk a szokásoknak megfelelően egyértelmű lesz: minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – az a kötelessége, hogy feltétel nélkül, teljes erővel támogassa a béketervet. Az emberiességi és a józan észre alapuló szempontok is ezt diktálják
– zárta gondolatait.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
