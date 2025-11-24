Szijjártó Péter megszólalt a béketerv ügyében + videó

Szijjártó Péter a videóban kifejtette: A 28 pontos béketerv egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre visszatérjen a béke Ukrajnába, de látszik sajnos, hogy a nyugat-európaiak már szívják magukat, és sajnos úgy látszik, hogy ismét azt tervezik, hogy megtorpedózzák ezt a békemegállapodást is.

Szijjártó Péter: Minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet (Fotó: AFP)