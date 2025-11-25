Szijjártó Péter új bejegyzésben méltatta a magyar–román energetikai együttműködést

Szijjártó Péter arra emlékeztetett: „kevesebbet beszélünk róla, mint amennyire indokolt lenne”, pedig Románia az elmúlt években az egyik legfontosabb partnerünkké nőtte ki magát az energiabiztonság területén. Kiemelte, hogy Magyarország következetesen kiáll a nukleáris energia használata mellett, és ezt a hozzáállást a román fél is osztja, így a jövő energiaellátása terén is stabil alapokra támaszkodhat a két ország.

Szijjártó Péter: Bárcsak minden szomszédunk így állna az energetikai együttműködéshez Fotó: AFP