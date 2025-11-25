Szijjártó Péter új bejegyzésben méltatta a magyar–román energetikai együttműködést

Szijjártó Péter arra emlékeztetett: „kevesebbet beszélünk róla, mint amennyire indokolt lenne”, pedig Románia az elmúlt években az egyik legfontosabb partnerünkké nőtte ki magát az energiabiztonság területén. Kiemelte, hogy Magyarország következetesen kiáll a nukleáris energia használata mellett, és ezt a hozzáállást a román fél is osztja, így a jövő energiaellátása terén is stabil alapokra támaszkodhat a két ország.
Magyarország energiaellátásának biztonsága ma már elképzelhetetlen a Romániával folytatott együttműködés nélkül – erre hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében. A tárcavezető szerint a két ország példamutatóan, a kölcsönös érdekek mentén építette fel energetikai partnerségét, amely mára stratégiai jelentőségűvé vált.
A tárcavezető szerint az együttműködés nemcsak elvi vagy diplomáciai szinten működik jól, hanem a gyakorlatban is: jelentősen megnövelték a magyar és román gázvezetékrendszereket összekötő interkonnektor kapacitását, ami újabb garanciát jelent a folyamatos és biztonságos ellátásra. Mint fogalmazott:
Bárcsak minden szomszédunk így állna az energetikai együttműködéshez!
Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
