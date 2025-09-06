Szijjártó Péter: Magyarország és Románia érdekei egybevágnak az energetika területén

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az új román energiaügyi miniszterrel, Bogdan-Gruia Ivannal folytatott első telefonos egyeztetését követően, hogy az elmúlt években Európa többször szembesült energiaválságokkal, ezért a szomszédokkal való együttműködésnek egyre nagyobb jelentősége van. – Magyarország és Románia mindig is jó együttműködést folytatott az energia terén, Románia kulcsfontosságú partnerünk a biztonságos energiaellátás biztosításában – húzta alá.

Teljes egyetértésben állapítottuk meg, hogy a két ország nagy segítségére lehet egymásnak ebben a helyzetben, nagymértékben hozzá tudunk járulni egymás energiabiztonságának garantálásához

– folytatta.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország és Románia is nagymértékben támaszkodik a nukleáris energiára, és megállapodtak abban is, hogy mindig segíteni fogják egymás erőfeszítéseit, hogy az atomenergiát ne érhesse negatív diszkrimináció a jövőben.

A nukleáris energia képes arra, hogy garantálja hazánk számára az olcsó, biztonságos és fenntartható villamosenergia-ellátást

– szögezte le.

Majd emlékeztetett, hogy a két ország bővítette a földgáz-összeköttetés kapacitását, ami lehetővé teszi hazánk nagyobb mértékű ellátását délkeleti irányból. – A magyar–román villamosenergia-összeköttetés kapacitása is hamarosan növekedni fog, ami az egész térség áramellátását teszi kiegyensúlyozottabbá – tudatta.

Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is

– tette hozzá a miniszter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)