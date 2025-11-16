Szerbiai Kőolajipari Vállalatenergiaügyiminiszterhaladék

Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés, az orosz tulajdon teljes kivonását követelik – közölte Dubravka Djedovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter szombaton Belgrádban.

2025. 11. 16. 1:05
Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Fotó: HAKAN AKGUN Forrás: ANADOLU
– Egyetlen nap haladékot sem kaptunk – húzta alá a tárcavezető, miután közölte, az amerikai pénzügyminisztériumhoz tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) nem hagyta jóvá a NIS működési engedélyének a meghosszabbítását. 

Washington nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat tevékenységének a folytatását. A képen a Naftna Industrija Srbije épülete Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto
Washington nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat tevékenységének a folytatását. A képen a Naftna Industrija Srbije épülete  Fotó: MAXIM KONANKOV/NurPhoto

Ugyanakkor Szerbia február 13-ig időt kapott arra, hogy megváltoztassa a tulajdonosi struktúrát és kivonja az orosz tulajdonrészt a vállalatból. Vasárnapra rendkívüli kormányülést hívtak össze az ügyben, amelyen részt vesz Alekszandar Vucsics köztársasági elnök is. Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. 

Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből – ezt azóta többször meghosszabbították –, de a vállalat ez idáig nem teljesítette az elvárást. 

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re. Az amerikai szankciók október 9-én léptek életbe. A NIS orosz tulajdonosa kedden jelentette be, hogy kész átadni harmadik félnek a vállalat feletti irányítást.

Amint arról korábban beszámoltunk, a szerbiai NIS olajtársaság is bejelentette, hogy az orosz olajat célzó amerikai szankciók miatt tulajdonosváltást mérlegel.

A NIS olajvállalat orosz tulajdonosai Washingtonban próbáltak engedményeket kicsikarni: az amerikai pénzügyminisztériumtól kérték működési engedélyük meghosszabbítását, miközben egy harmadik fél bevonásáról is tárgyaltak, hogy a cég irányítását a lehető leggyorsabban biztonságba helyezzék.

A háttérben természetesen ugyanaz a kényszer mozgatja őket, mint a régió más szereplőit: megmenekülni az amerikai szankciók súlyos következményeitől.

A szerb piac sajátossága, hogy a NIS és a Lukoil együtt a teljes motorüzemanyag-forgalom közel egyharmadát ellenőrzi, vagyis bármilyen fennakadás azonnal megrázná az országot.

Borítókép: Dubravka Djedovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter (Fotó: AFP)

