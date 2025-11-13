A szerbiai NIS olajtársaság is bejelentette, hogy az orosz olajat célzó amerikai szankciók miatt tulajdonosváltást mérlegel. Bulgáriában múlt pénteken egy új törvényt fogadtak el, amely lehetővé teszi, hogy az orosz Lukoil egyik nagy finomítója állami felügyelet alá kerüljön – írja az Origo a Kyiv Postra hivatkozva.
Orbán Viktor elérte azt, ami a szerbeknek és a bolgároknak nem sikerült
Oroszország egyeztetéseket folytat a szerb NIS olajcégből való kilépésről az amerikai szankciók miatt. A szerb hatóságok szerint az orosz tulajdonosok készek egy harmadik félnek átadni az irányítást, hogy a cég zavartalanul működhessen tovább. Ez a folyamat illeszkedik a térség más energiacégeinek átalakulásához, amely az orosz olajszankciók miatt indult el. Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított – köszönhetően Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonyának.
Miközben Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült kivédenie az amerikai szankciókat Magyarország számára, a bolgár és szerb cégek komoly problémákkal küzdenek.
Korábbi cikkünkben említettük, hogy a magyar kormányfő érdeme, hogy Trump Magyarország mellé állt.
A NIS üzemelteti Szerbia legnagyobb finomítóját Pancsován, Belgrád közelében, amely az ország olajszükségletének körülbelül 80 százalékát biztosítja. A cég 13 500 alkalmazottat foglalkoztat, és több mint 400 benzinkutat működtet, főként Szerbiában, de 80 állomása van Boszniában, Bulgáriában és Romániában is. A NIS-ben az orosz Gazprom közel 45 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a szerb állam kevesebb mint 30 százalékos tulajdonrésszel bír.
Az orosz tulajdonosok az OFAC-hoz fordultak működési engedélyük meghosszabbítása érdekében, mivel egy harmadik féllel már folynak a tárgyalások – közölte Dubravka Djedovics szerb energiaügyi miniszter. A kérelmük szerint az orosz részvényesek hajlandók átadni a vállalat feletti irányítást egy harmadik félnek, a miniszter azonban nem nevezte meg a potenciális vevőt. A szerb kormány hivatalosan támogatja a javaslatot, és az OFAC várhatóan még ezen a héten döntést hozhat – tette hozzá Djedovics.
Megoldást kell találni
– emelte ki a miniszter.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
