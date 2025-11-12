Trump Brüsszelt figyelmezteti: Orbán Viktornak van igaza

Orbán Viktor a találkozón nehezményezte az EU által Magyarországra kiszabott súlyos pénzbüntetést, amiért hazánk nem akarja végrehajtani a migrációs paktumot. 2024 júniusában Brüsszel Magyarországot 200 millió eurós bírságra és napi egymillió eurós pótlékra kötelezte az uniós menedékjogi jogszabályok állítólagos be nem tartása miatt, írja a Le Journal du Dimanche.

Donald Trump amerikai elnök érti Magyarország helyzetét (Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt)

A francia lap szerint az, hogy Trump kiállt Orbán Viktor mellett, arculcsapás az EU-nak.

Trump korábban is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát, hasonlóan J. D. Vance alelnökhöz vagy Elon Musk üzletemberhez. A júliusi, skóciai nyilatkozatában az amerikai elnök kijelentette:

A migráció megöli Európát. Jobb, ha összeszeditek magatokat, különben Európa megszűnik létezni.

Az amerikai elnök nyilatkozatai nem Orbán Viktor egyetlen győzelmét jelentették a Fehér Házban. Donald Trump emellett mentességet adott Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos amerikai szankciók alól is.

Nagyon nehéz számára más régiókból olajat és gázt szerezni. Mint tudják, nincs tengerpartja

– magyarázta Trump.