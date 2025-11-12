TrumpálláspontEurópabírálOrbán ViktormigrációMagyarország

Trump Brüsszelt figyelmezteti: Orbán Viktornak van igaza

Az amerikai elnök egyetértett Washingtonban a magyar miniszterelnökkel a bevándorlás kérdésében, és felszólította az Európai Uniót, hogy hagyjon fel Magyarország szankcionálásával a migráció kapcsán.

Szabó István
Forrás: Le Journal du Dimanche2025. 11. 12. 13:39
Donald Trump amerikai elnök köszönti Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a washingtoni Fehér Házban, 2025. november 7-én Fotó: Bryan Dozier Forrás: NurPhoto/AFP
A magyar–amerikai csúcstalálkozót a Fehér Házban tartották pénteken, ahol Donald Trump kiemelte: „Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza.”

Trump
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház kabinettermében, 2025. november 7-én (Fotó: Getty Images/AFP Roberto Schmid) 

Orbán Viktor a találkozón nehezményezte az EU által Magyarországra kiszabott súlyos pénzbüntetést, amiért hazánk nem akarja végrehajtani a migrációs paktumot. 2024 júniusában Brüsszel Magyarországot 200 millió eurós bírságra és napi egymillió eurós pótlékra kötelezte az uniós menedékjogi jogszabályok állítólagos be nem tartása miatt, írja a Le Journal du Dimanche.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7:U.S. President Donald Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungary's purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök érti Magyarország helyzetét (Fotó: Getty Images/AFP/Roberto Schmidt)

A francia lap szerint az, hogy Trump kiállt Orbán Viktor mellett, arculcsapás az EU-nak. 

Trump korábban is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát, hasonlóan J. D. Vance alelnökhöz vagy Elon Musk üzletemberhez. A júliusi, skóciai nyilatkozatában az amerikai elnök kijelentette:

A migráció megöli Európát. Jobb, ha összeszeditek magatokat, különben Európa megszűnik létezni.

Az amerikai elnök nyilatkozatai nem Orbán Viktor egyetlen győzelmét jelentették a Fehér Házban. Donald Trump emellett mentességet adott Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos amerikai szankciók alól is.

Nagyon nehéz számára más régiókból olajat és gázt szerezni. Mint tudják, nincs tengerpartja

– magyarázta Trump.

Orbán Viktor washingtoni látogatása így egyszerre jelent diplomáciai sikert a migrációs vitában és gazdasági előnyt az energiafüggőség kezelésében, írja a francia lap.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök köszönti Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a washingtoni Fehér Házban, 2025. november 7-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Bryan Dozier) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

