A magyar–amerikai csúcstalálkozót a Fehér Házban tartották pénteken, ahol Donald Trump kiemelte: „Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza.”
Trump Brüsszelt figyelmezteti: Orbán Viktornak van igaza
Az amerikai elnök egyetértett Washingtonban a magyar miniszterelnökkel a bevándorlás kérdésében, és felszólította az Európai Uniót, hogy hagyjon fel Magyarország szankcionálásával a migráció kapcsán.
Orbán Viktor a találkozón nehezményezte az EU által Magyarországra kiszabott súlyos pénzbüntetést, amiért hazánk nem akarja végrehajtani a migrációs paktumot. 2024 júniusában Brüsszel Magyarországot 200 millió eurós bírságra és napi egymillió eurós pótlékra kötelezte az uniós menedékjogi jogszabályok állítólagos be nem tartása miatt, írja a Le Journal du Dimanche.
A francia lap szerint az, hogy Trump kiállt Orbán Viktor mellett, arculcsapás az EU-nak.
Trump korábban is élesen bírálta az európai bevándorláspolitikát, hasonlóan J. D. Vance alelnökhöz vagy Elon Musk üzletemberhez. A júliusi, skóciai nyilatkozatában az amerikai elnök kijelentette:
A migráció megöli Európát. Jobb, ha összeszeditek magatokat, különben Európa megszűnik létezni.
Az amerikai elnök nyilatkozatai nem Orbán Viktor egyetlen győzelmét jelentették a Fehér Házban. Donald Trump emellett mentességet adott Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos amerikai szankciók alól is.
Nagyon nehéz számára más régiókból olajat és gázt szerezni. Mint tudják, nincs tengerpartja
– magyarázta Trump.
Orbán Viktor washingtoni látogatása így egyszerre jelent diplomáciai sikert a migrációs vitában és gazdasági előnyt az energiafüggőség kezelésében, írja a francia lap.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök köszönti Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a washingtoni Fehér Házban, 2025. november 7-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Bryan Dozier)
