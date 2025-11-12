energiaárakOrbán ViktormegállapodásTrumppaks II atomerőműföldgáz

Üzenet a károgóknak: ezért jelentős az amerikai megállapodás

Számos olyan sikeres tárgyaláson van túl Orbán Viktor és a magyar delegáció a washingtoni út után, amely hazánk energiaellátását biztosítja hosszútávon. Még akkor is, ha egyesek ezt próbálják elhazudni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 9:51
Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek az erős brüsszeli ellenszél dacára is sikerült megvédenie a magyar emberek érdekeit Washingtonban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A „semmit sem értő, de okoskodó kommentelőknek” üzent Rákay Philip az Orbán–Trump találkozó sikerét taglalva. Napok óta azzal hazudják tele a netet, hogy Orbán Viktor rengeteg pénzért eladta Trumpnak Magyarországot. „Persze megint lila segédfogalmatok sincs semmiről, de azért nagy hangon osztjátok a nem létező agytekervényeitek helyét. Felfogtátok egyáltalán, miről szól a magyar–amerikai megállapodás? Hogy miért fizet majd hazánk az USA-nak? Ugye, hogy nem!” – fakadt ki Rákay, aki közölte, 

a paksi atomerőműbe nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az amerikaiaktól. Az erőmű kiégett fűtőelemeinek más telephelyre szállítását, igen drága tárolását új, biztonságos amerikai technológiával váltjuk ki, helyben, és az egyre növekvő áramfelhasználás miatt újabb és újabb moduláris kiserőművek épülnek majd hazánkban, amerikai cégek bevonásával.

Ismert, Orbán Viktor és a magyar delegáció amerikai útján olyan megállapodást kötöttek az amerikai féllel, melynek eredményeként Magyarország energiaellátása biztonságban van. Ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit a kormány meg tudja védeni. 

Megvédeni az ország energiabiztonságát

Orbán Viktor a tárgyalás után arról számolt be, hogy megállapodás született a nukleáris energia területén is. A Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris fejlesztésekbe, amire eddig nem volt példa. Ezeknek részét képezi majd a fűtőanyag-vásárlás is. A miniszterelnök jelezte, hogy Paks II. ügyében is megállapodás született. 

A szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem teljes egészében eltörlik. Semmilyen akadály nem merült fel az amerikaiak részéről ezzel kapcsolatban – emelte ki a miniszterelnök. 

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban azt közölte, a külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket. 

Ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik: itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak

– emelte ki a tárcavezető, és megjegyezte, ez azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen. 

A miniszter arról is beszámolt, hogy

 a Trump–Orbán-megállapodásnak köszönhetően nem nőnek az energiaárak Magyarországon. 

A világ, így ezen belül Magyarország áramigénye is drámai mértékben nőni fog, hiszen a közlekedés átáll elektromos alapokra, a hűtési-fűtési rendszereket a klímaváltozás miatt egyre nagyobb mértékben kell használni. Ahogy a mesterséges intelligencia utat tör magának, rengeteg adatközpont jön majd létre, ami tetemes mennyiségű energiát használnak fel. –Egy olyan ország, mint Magyarország, ahol nincs olaj, földgáz, szél meg hegyek, hogy lezúduljon a víz, a növekedő áramigényt biztonságosan, olcsón és a környezetet kímélő módon csak a nukleáris energiával tudja előállítani. Ezért fontos, hogy a legfejlettebb amerikai technológiákat megkapjuk – szögezte le a tárcavezető.

 

 

