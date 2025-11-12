Üzenet a károgóknak: ezért jelentős az amerikai megállapodás

A „semmit sem értő, de okoskodó kommentelőknek” üzent Rákay Philip az Orbán–Trump találkozó sikerét taglalva. Napok óta azzal hazudják tele a netet, hogy Orbán Viktor rengeteg pénzért eladta Trumpnak Magyarországot. „Persze megint lila segédfogalmatok sincs semmiről, de azért nagy hangon osztjátok a nem létező agytekervényeitek helyét. Felfogtátok egyáltalán, miről szól a magyar–amerikai megállapodás? Hogy miért fizet majd hazánk az USA-nak? Ugye, hogy nem!” – fakadt ki Rákay, aki közölte,

a paksi atomerőműbe nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az amerikaiaktól. Az erőmű kiégett fűtőelemeinek más telephelyre szállítását, igen drága tárolását új, biztonságos amerikai technológiával váltjuk ki, helyben, és az egyre növekvő áramfelhasználás miatt újabb és újabb moduláris kiserőművek épülnek majd hazánkban, amerikai cégek bevonásával.

Ismert, Orbán Viktor és a magyar delegáció amerikai útján olyan megállapodást kötöttek az amerikai féllel, melynek eredményeként Magyarország energiaellátása biztonságban van. Ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit a kormány meg tudja védeni.

Megvédeni az ország energiabiztonságát

Orbán Viktor a tárgyalás után arról számolt be, hogy megállapodás született a nukleáris energia területén is. A Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris fejlesztésekbe, amire eddig nem volt példa. Ezeknek részét képezi majd a fűtőanyag-vásárlás is. A miniszterelnök jelezte, hogy Paks II. ügyében is megállapodás született.

A szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem teljes egészében eltörlik. Semmilyen akadály nem merült fel az amerikaiak részéről ezzel kapcsolatban – emelte ki a miniszterelnök.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban azt közölte, a külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket.

Ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik: itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak

– emelte ki a tárcavezető, és megjegyezte, ez azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen.