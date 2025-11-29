Orbán ViktorVlagyimir Putyinminiszterelnök

Orbán Viktor: Új helyzet van

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán értékelte azt, hogy miért volt fontos a moszkvai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

2025. 11. 29. 7:40
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
– Tegnap hosszú napunk volt. Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitt az út – fogalmazott Orbán Viktor, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. A miniszterelnök szerint új helyzet van.

Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk

– tette hozzá.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fognak egymással a Kremlben, Moszkvában, 2025. november 28-án (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)


Az egyik fő célnak nevezte meg, hogy mentesülj Magyarország a működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérni, amikor Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel megállapodtak, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól. 

Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek

– jegyezte meg.

A kormányfő szerint a második feladat, hogy továbbra is megfizethető áron biztosítsák a magyar családok és vállalatok számára az energiát. Ezt tárgyalták ki sikerrel tegnap Moszkvában.

Mint ismert, Orbán Viktor azért utazott Moszkvából egyenesen Nyíregyházára, mert ott folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. Az első rendezvényre két héttel ezelőtt Győrben került sor.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

 

