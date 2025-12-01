A Tisza brutális adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbították a nemzeti konzultációt

A Tisza Párt nyilvánosságra került brutális adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbítottuk a nemzeti konzultációt – tudatta közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: fontos, hogy

minél többen elmondják a véleményüket a közteherviselés és az adórendszer jövőjéről.

Mint megírtuk, a múlt héten nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális adóemelési és megszorítási csomagjának részletei. A lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést készítettek elő. Ez mindenkit érintene, a családoktól a dolgozókon és vállalkozókon át a nyugdíjasokig.