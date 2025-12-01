Gulyás GergelyNemzeti KonzultációTisza PártTisza-adó

A Tisza brutális adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbították a nemzeti konzultációt

Fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét a közteherviselés és az adórendszer jövőjéről – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 11:11
A Tisza Párt nyilvánosságra került brutális adóemelési tervei miatt egy héttel meghosszabbítottuk a nemzeti konzultációt – tudatta közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: fontos, hogy

minél többen elmondják a véleményüket a közteherviselés és az adórendszer jövőjéről.

Mint megírtuk, a múlt héten nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális adóemelési és megszorítási csomagjának részletei. A lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést készítettek elő. Ez mindenkit érintene, a családoktól a dolgozókon és vállalkozókon át a nyugdíjasokig.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

