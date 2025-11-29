Döntött a kormány, meghosszabbítja a nemzeti konzultációt + videó

A Tisza adóemelési tervei miatt még fontosabb a nemzeti konzultáció, ezért december 7-ig meghosszabbítjuk

– jelentette be közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, az elmúlt napokban kiderült: a Tisza Párt brutális adóemelési és megszorítási csomagot készített elő.

– Egy igazi radikális, baloldali megszorító csomagot. A lakosságnak 1300 milliárdos megszorítást, a vállalkozásoknak 3700 milliárdos adóbeszedést készítettek elő. Ez mindenkit érintene, a családoktól a dolgozókon és vállalkozókon át a nyugdíjasokig mindenkit egyaránt

– emlékeztetett a kormánypárti politikus.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta, konzultációt azért indították el, hogy nemet mondjanak a választók Brüsszel háborús terveire, az ezzel kapcsolatban elvárt adóemelésekre.

– A nemzeti kormány erre mindig nemet mondott, és továbbra is nemet mondunk. Ezért szeretné Brüsszel, hogy inkább egy bábkormány kerüljön hatalomra. Egy olyan, amely kész támogatni a háborút, és a pénzt beszedni a háborús tervekhez.

A Tisza megszorító csomagja bizonyítja, hogy ők készek a pénz behajtására. Az adóemelési terveik már el is készültek.

Adóemelést készítettek elő a dolgozóknak. Az szja-t 22 és 33 százalékra emelnék. Adóemelést készítettek elő a gyermekes családoknak, megszüntetnék a családi adókedvezményeket. Adóemelést készítettek elő a vállalkozásoknak. 3700 milliárd forintot szednének be tőlük válogatott módszerekkel. Adóemelést készítettek elő a nyugdíjasoknak, 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be. Új adókkal és járulékokkal terhelnék a munkavállalókat és a munkáltatókat, és megadóztatnák az ingatlantulajdonosokat és az autósokat is – részletezte Hidvéghi Balázs, aki arra kér mindenkit, hogy tiltakozzon az adóemelések ellen, töltse ki a nemzeti konzultációt!



