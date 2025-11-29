Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

A kutatók emlékeztetnek: augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is. A Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére: ezeken a Fidesz kulcstémái határozták meg a napirendet, a rezsicsökkentés védelme és az ukrajnai béke megteremtése. Mindez azt eredményezte, hogy augusztusról novemberre 46-ról 47 százalékra erősödött a kormánypárt a Nézőpont által rendszeresen bemutatott „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán. A június végén mért támogatottsághoz (44 százalék) képest ez már három százalékpontos emelkedés.

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. A Tisza sikerterméke azonban változatlan: a kormányellenes választóknak kormányváltást ígér. Ezért a párt támogatása augusztushoz képest két százalékpontot emelkedett, a potenciális Tisza-szavazókból álló Kétfarkú Kutya Párt rovására. Összességében azonban a Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tiszának.

Mindig vannak olyan választók, akik egyik oldalra sem kívánnak szavazni. A harmadik erő szerepét némileg meglepően azonban nem egy mérsékelt, esetleg mindkét oldallal együttműködésre kész párt tölti be, hanem egyre inkább a Mi Hazánk Mozgalom. A pártot régóta küszöb felett méri a Nézőpont, legvalószínűbb listás eredménye november végén 7 százalék lenne. Ezzel szemben a már említett Kétfarkú Kutya Párt és a Gyurcsány nélküli Demokratikus Koalíció csak 3-3 százalékot érne el, így egyiknek sincs reális esélye jelenleg a parlamenti bejutásra.