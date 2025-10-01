Történelmi pillanat: adómentesek a háromgyermekes édesanyák – ezt kell tenniük az anyáknak, hogy megkapják

Orbán Viktor miniszterelnök év elején jelentette be, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el a magyar kormány, írja korábbi cikkünk. A kormányfő kiemelte, hogy bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Továbbá a két- és háromgyermekes anyák teljes jövedelemadó-mentességet kapnak. Az utóbbiak 2025 októberétől, az előbbiek 2026 januárjától. Történelmi lépés, hogy mától a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Várhatóan 200–250 ezer háromgyermekes édesanya válik jogosulttá élete végéig a teljes szja-mentességre Magyarországon. Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet – írja gyorselemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató.

A három gyermeket nevelő édesanyáknak mától nem kell személyi jövedelemadót fizetniük (Fotó: Shutterstock)

A négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák adómentessége Magyarországon 2020. január 1-jétől él. A gyermeket nevelő és dolgozó édesanyák támogatása pedig tovább folytatódik október 1. után, mivel a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét is bevezetik lépcsőzetesen:

2026. január 1-jétől a 40 év alatti kétgyermekes anyák kapják meg (jövőre 120 milliárd forintnyi támogatást jelent számukra),

2027. január 1-jétől a 40–50 évesek,

2028-tól az 50–60 évesek,

2029-től pedig a 60 év felettiek élhetnek vele.



Új korszak a személyijövedelemadó-mentességben

Október 1-jétől a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük (vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként). Várhatóan 200–250 ezer háromgyermekes édesanya válik jogosulttá élete végéig a teljes szja-mentességre Magyarországon. Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet. Kormányzati várakozások szerint az intézkedés idén ötvenmilliárd forint, jövőre kétszázmilliárd forintos költségvetési hatással jár – írja az Oeconomus.

A NAV közleményben hangsúlyozta:

a kedvezmény minden édesanyának jár,

aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult,

vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

Az anyák szja-mentessége akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A közleményben kifejtették: érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek.

A NAV tájékoztatása alapján, aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-jétől, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül.

Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető. További, teljes körű információkat lehet találni a NAV legújabb szja-kedvezménnyel kibővült információs füzetében IDE kattintva.