Történelmi pillanat: adómentesek a háromgyermekes édesanyák – ezt kell tenniük az anyáknak, hogy megkapják

Mától a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Várhatóan 200–250 ezer háromgyermekes édesanya válik jogosulttá élete végéig a teljes személyi jövedelemadó mentességre Magyarországon. Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet. Újabb történelmi lépéssel bővült a családtámogatási rendszer, minden fontos tudnivaló cikkünkben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 9:51
Életbe lépett a három gyermeket nevelő édesanyák adómentessége. Forrás: Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
 Orbán Viktor miniszterelnök év elején jelentette be, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el a magyar kormány, írja korábbi cikkünk. A kormányfő kiemelte, hogy bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Továbbá a két- és háromgyermekes anyák teljes jövedelemadó-mentességet kapnak. Az utóbbiak 2025 októberétől, az előbbiek 2026 januárjától. Történelmi lépés, hogy mától a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Várhatóan 200–250 ezer háromgyermekes édesanya válik jogosulttá élete végéig a teljes szja-mentességre Magyarországon. Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet – írja gyorselemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató. 

személyi jövedelemadó, család
A három gyermeket nevelő édesanyáknak mától nem kell személyi jövedelemadót fizetniük (Fotó: Shutterstock)

A négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák adómentessége Magyarországon 2020. január 1-jétől él. A gyermeket nevelő és dolgozó édesanyák támogatása pedig tovább folytatódik október 1. után, mivel a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét is bevezetik lépcsőzetesen:

  • 2026. január 1-jétől a 40 év alatti kétgyermekes anyák kapják meg (jövőre 120 milliárd forintnyi támogatást jelent számukra),
  • 2027. január 1-jétől a 40–50 évesek,
  • 2028-tól az 50–60 évesek,
  • 2029-től pedig a 60 év felettiek élhetnek vele.
     

Új korszak a személyijövedelemadó-mentességben

Október 1-jétől a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük (vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként). Várhatóan 200–250 ezer háromgyermekes édesanya válik jogosulttá élete végéig a teljes szja-mentességre Magyarországon. Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet. Kormányzati várakozások szerint az intézkedés idén ötvenmilliárd forint, jövőre kétszázmilliárd forintos költségvetési hatással jár – írja az Oeconomus. 

A NAV közleményben hangsúlyozta: 

  • a kedvezmény minden édesanyának jár,
  •  aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, 
  • vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. 

Az anyák szja-mentessége akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A közleményben kifejtették: érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. 

  A NAV tájékoztatása alapján, aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-jétől, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül.

 Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető. További, teljes körű információkat lehet találni a NAV legújabb szja-kedvezménnyel kibővült információs füzetében IDE kattintva.

 

Fokozatosan épül fel az adómentesség kiterjesztése

A négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák adómentessége Magyarországon 2020. január 1-jétől él. A gyermeket nevelő és dolgozó édesanyák támogatása pedig tovább folytatódik október 1. után, mivel a kétgyermekes édesanyák szja-mentességét is bevezetik lépcsőzetesen.

  • 2026. január 1-jétől a 40 év alatti kétgyermekes anyák kapják meg (jövőre 120 milliárd forintnyi támogatást jelent számukra),
  • 2027. január 1-jétől a 40–50 évesek,
  • 2028-tól az 50–60 évesek,
  • 2029-től pedig a 60 év felettiek élhetnek vele.
    Ez azt jelenti, hogy 2029-re valamennyi kétgyermekes anya adómentessé válik, amennyiben teljesülnek a támogatás feltételei (legalább 12 évig családi pótlékra volt jogosult két gyermek után, vagy aktívan neveli őket). Az intézkedés kizárólag a munkából származó jövedelmekre (munkabér, vállalkozói jövedelem stb.) vonatkozik.

További pozitívum, hogy a háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 ezer forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

2011-től vezették be az egykulcsos szja-t Magyarországon, mely 2016 óta 15 százalékos adókulcsot jelent a munkajövedelmekre. Azonban a magyar adórendszer sajátossága az szja- kedvezmények és -mentességek rendszere, mellyel már eleve többkulcsosnak tekinthető a magyar személyi jövedelemadó rendszer (0 százalék és 15 százalék ). Az szja-mentességre jogosult csoportok: a 25 év alatti munkavállalók, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák, háromgyermekes édesanyák, a 30 év alatti édesanyák. További adókedvezmények járnak első házasoknak is, illetve a családi adókedvezmény rendszere is támogatja a gyermeket nevelő szülőket. A 2010 utáni gazdaságpolitika középpontjában a munka alapú társadalom és a családok támogatása áll. Ennek összekötő eleme az édesanyák szja-mentességének fokozatos bevezetése.

 

