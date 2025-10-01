Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Tisza-adó helyett szja-mentesség – mátol megváltozik minden háromgyermekes édesanya élete
Európatörvénykedvezményszja-mentességmunkabér

Tisza-adó helyett szja-mentesség – mátol megváltozik minden háromgyermekes édesanya élete

A kormány által bejelentett lépések közel egymillió édesanyát érintenek, és további nyolc-kilencszázmilliárdot hagynak a gyermekes családoknál.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 7:05
Fotó: Fotó: Balázs Attila MTI Forrás: Fotó: Balázs Attila MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tisza-adó helyett: mától 

a háromgyermekes édesanyáknak egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük”

 – írta a közösségi oldalán Deák Dániel, miután a kormány döntése értelmében október elsején indul az új családtámogatás. Az elemző a bejegyzésében tudatta, az ehhez szükséges nyilatkozat legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásában adható be elektronikusan.

Hozzátette, januártól pedig 

a negyven év alatti kétgyerekes anyák is adómentesek lesznek.

Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök év elején jelentette be, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el a magyar kormány. A kormányfő kiemelte, hogy bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Továbbá a két- és háromgyermekes anyák teljes jövedelemadó-mentességet kapnak. Az utóbbiak 2025 októberétől, az előbbiek 2026 januárjától.

A bejelentett lépés közel egymillió édesanyát érint, és további nyolc-kilencszázmilliárdot hagy a gyermekes családoknál.

 

Az október elsején életbe lévő szja-mentességről a háromgyermekes anyák mától nyilatkozhatnak, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik. A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. 

Ez azt jelenti, hogy 

a háromgyerekes anyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól 

– hívta fel a figyelmet a NAV. A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. 

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.