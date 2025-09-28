Rendkívüli

A következő négy évben négyezermilliárd forint adókedvezmény várható

A kormány 2010 óta lépésről lépésre vezette be a családokat támogató intézkedéséket: 15 év alatt 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosított – hívta fel a figyelmet a Kossuth rádióban a a kulturális és innovációs miniszer. Hankó Balázs kiemelte: a következő négy évben pedig négyezermilliárd forint adókedvezményt nyújtanak a magyar családok részére.

2025. 09. 28.
Magyarország családbarát ország, a kormány nem odaadja, hanem otthagyja a gyermeket vállaló családoknál az adókedvezményeket – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszer a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Hankó Balázs azt mondta, az az elv, hogy nem a gyermekeiből, hanem a gyermekeiért él a család. A következő négy évben négyezermilliárd forint családi adókedvezményként, szja-mentességként ottmarad családoknál, amit a gyermekek előrelépésére költhetnek, és ez az egész magyar gazdaságot tudja erősíteni.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Magyarországon eddig harmincféle intézkedés segítette a családokat, most ezek egészülnek ki újabbakkal. Első lépésként július 1-jétől a családi adókedvezményt emelte a kormány 50 százalékkal, és a csed, a gyed és örökbefogadói díj vált szja-mentessé. Október 1-jétől a háromgyerekes édesanyák szja-mentessége indul, januártól pedig a 30 év alatti, egygyermekes édesanyák teljes fizetése válik adómentessé, és lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja– mentessége, először a 40 év alattiakkal – közölte a miniszter. Hozzátette: 

emellett a családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése is akkor lép életbe.

Évente több mint hárommillió forint marad a családoknál

Egy háromgyermekes család esetében az októbertől életbe lépő szja– mentesség az átlagjövedelem esetében havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot jelent. A januártól érvényes 50 plusz 50 százalékkal emelkedő családi adókedvezmény további 99 ezer forinttal növeli ezt. Ami összesen havonta 208 ezer, a teljes évre vetítve 2,5 millió forintot jelent. Az eddig megkapott családi adókedvezménnyel együtt pedig havonta 307 ezer, éves szinten 3,7 millió forintot hagy ott a családoknál – hangsúlyozta Hankó Balázs, kiemelve, 

ez már egy olyan nagyságú kedvezmény, hogy az adómentes édesanyák mellett az édesapák is fizetésük jelenős részére adókedvezményt kapnak.

A politikus felhívta arra a figyelmet, hogy az érintetteknek a kedvezmény igénybevételéhez adóelőleg– nyilatkozatot kell kitölteniük, de az adóbevallás benyújtásakor visszamenőleg is érvényesíthetik azt.

A kormány adót csökkent, a Tisza Párt viszont emelne

A kormány 2010 óta lépésről lépésre vezette be a családokat támogató intézkedéséket: 15 év alatt 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosított – tudatta a miniszter, hozzátéve: a következő négy évben pedig négyezermilliárd forint adókedvezményt nyújt. Hankó Balázs leszögezte: 

a kormány az adókedvezmények mellett van, nem úgy, mint Brüsszel, meg a Tisza Párt, amely nemcsak migrációpárti politikát képvisel, hanem még ezeket a családi adókedvezményeket, az szja-mentességet is el akarja venni egy adóemeléssel.

Míg a kormány az intézkedéseivel a háromgyermekes családokat havonta 307 ezer forinttal segíti, az ellenzék, a bevezetendő Tisza-adóval és az adókedvezmény elvonásával, nemcsak hogy ezt nem adná meg, de még 340 ezer forintot el is venne tőlük – mondta a politikus.

A gonoszság egyik műve

Arról, hogy a Hadházy Ákos szervezte tüntetés résztvevői megzavarták a Ferenciek terén lévő templomban a szentmisét és az aktivisták egy 82 éves szerzetessel is szóváltásba keveredtek, Hankó Balázs kifejtette, Szent István óta Magyarország a keresztény hithez, a keresztény kultúrához ragaszkodik. Az elmúlt évszázadok viharaiban is az segített minket, hogy a keresztény hitünk, a keresztény kultúránk mellett kiáltunk.

A Szőlő utcai javító-nevelő intézetben történtek kapcsán pedofil politikusokat emlegető álhírbotrányt Hankó Balázs a világban tomboló gonoszság egyik művének nevezte. Az álhírbotrány elindítói idegen szolgákkal szőttek kapcsolatot, egy nemzetet, egy becsületet próbálnak meg lerombolni – mondta.

Aki egy ilyenben benne van, annak el kell számolnia a tetteivel, nekünk pedig azért, hogy többször ilyen meg ne ismétlődhessen, el kell számoltatnunk őket, az igazságot világra kell hozni – hangsúlyozta a miniszter.

