Koncz Zsófia: Családi adóforradalom zajlik az országban

Koncz Zsófia emlékeztetett, a kormány a következő négy évben négyezermilliárd forinttal támogatja a családokat, ami a GDP öt százalékának felel meg. Jelezte, a családok támogatása folyamatos és mintegy harmincféle családtámogatási intézkedés van érvényben. Az államtitkár rámutatott,

október elsején új korszak kezdődik a háromgyermekes édesanyák életében azzal, hogy mentessé válnak a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ez közlése szerint negyedmillió nőt érint.

Hozzátette, nem állnak meg, és január elsejétől a kétgyermekes anyák adómentességével folytatják. Úgy fogalmazott, ez az intézkedés összesen 690 ezer nőt érint, aminek végrehajtásához „erő kell”, ezért felmenő rendszerben tudják azt megvalósítani. Elmondta, jövőre a 40 év alatti anyák kapják meg ezt a mentességet, majd fokozatosan, 2029-re érik el azt, hogy egymillió két-, három- vagy többgyermekes édesanya válik adómentessé.

Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy

a bölcsődei hálózatfejlesztésre is nagy energiát fordítottak, és a 2010-es 32 500 férőhelyhez képest ma már több mint 70 ezer bölcsődei férőhely van az országban.

Elmondta, ezt az intézkedést segíti a munkahelyi bölcsődék létrehozását segítő, nemrég lezárult pályázat is, aminek köszönhetően 30 új ilyen intézmény valósul meg 1,3 milliárd forintos támogatással. Munkahelyi bölcsőde korábban csak az ország 14 településén és 6 fővárosi kerületben működött.

Az államtitkár a gyermekvállalási adatok kapcsán azt mondta, 2010-ben a 27., vagyis az Európai Unió utolsó helyén álltak a magyarok.

Ezt a mutatót a legfrissebb, 2023-as adatok szerint ma már az EU harmadik helyére sikerült feljavítani, mindezt illegális migrációs háttér nélkül

– fogalmazott Koncz Zsófia.

Előadásában kitért arra is, hogy a magyar családpolitika három pillérre épül: az anyagi biztonság erősítése, valamint a munka és a család közötti egyensúly megteremtése mellett fontos az, hogy az otthonteremtésben is segítséget nyújtsanak.

Felhívta a figyelmet a szeptember elején indított fix 3 százalékos kamatozású Otthon start programra, valamint arra, hogy már korábban a csok intézkedéseivel is sok családnak tudtak segíteni.

Koncz Zsófia a Generációk találkozása díj kapcsán kiírt pályázatra is emlékeztetett, ahol öt kategóriában indulhatnak a résztvevők. A pályázatok feltöltésére szeptember végéig van lehetőség, a részletek a Család.hu internetes oldalon találhatók.