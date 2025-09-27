Koncz ZsófiaKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)család

Koncz Zsófia: Családi adóforradalom zajlik az országban

Olyan intézkedéseket hajtott végre a magyar kormány, amilyeneket senki más a világon, igazi családi adóforradalom zajlik az országban – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton a borsodi vármegyeszékhelyen tartott IX. CÖF Klub Miskolc napon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 18:19
Koncz Zsófia Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Koncz Zsófia emlékeztetett, a kormány a következő négy évben négyezermilliárd forinttal támogatja a családokat, ami a GDP öt százalékának felel meg. Jelezte, a családok támogatása folyamatos és mintegy harmincféle családtámogatási intézkedés van érvényben. Az államtitkár rámutatott, 

október elsején új korszak kezdődik a háromgyermekes édesanyák életében azzal, hogy mentessé válnak a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ez közlése szerint negyedmillió nőt érint.

Hozzátette, nem állnak meg, és január elsejétől a kétgyermekes anyák adómentességével folytatják. Úgy fogalmazott, ez az intézkedés összesen 690 ezer nőt érint, aminek végrehajtásához „erő kell”, ezért felmenő rendszerben tudják azt megvalósítani. Elmondta, jövőre a 40 év alatti anyák kapják meg ezt a mentességet, majd fokozatosan, 2029-re érik el azt, hogy egymillió két-, három- vagy többgyermekes édesanya válik adómentessé.

Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy 

a bölcsődei hálózatfejlesztésre is nagy energiát fordítottak, és a 2010-es 32 500 férőhelyhez képest ma már több mint 70 ezer bölcsődei férőhely van az országban. 

Elmondta, ezt az intézkedést segíti a munkahelyi bölcsődék létrehozását segítő, nemrég lezárult pályázat is, aminek köszönhetően 30 új ilyen intézmény valósul meg 1,3 milliárd forintos támogatással. Munkahelyi bölcsőde korábban csak az ország 14 településén és 6 fővárosi kerületben működött.

Az államtitkár a gyermekvállalási adatok kapcsán azt mondta, 2010-ben a 27., vagyis az Európai Unió utolsó helyén álltak a magyarok. 

Ezt a mutatót a legfrissebb, 2023-as adatok szerint ma már az EU harmadik helyére sikerült feljavítani, mindezt illegális migrációs háttér nélkül

– fogalmazott Koncz Zsófia.

Előadásában kitért arra is, hogy a magyar családpolitika három pillérre épül: az anyagi biztonság erősítése, valamint a munka és a család közötti egyensúly megteremtése mellett fontos az, hogy az otthonteremtésben is segítséget nyújtsanak. 

Felhívta a figyelmet a szeptember elején indított fix 3 százalékos kamatozású Otthon start programra, valamint arra, hogy már korábban a csok intézkedéseivel is sok családnak tudtak segíteni.

Koncz Zsófia a Generációk találkozása díj kapcsán kiírt pályázatra is emlékeztetett, ahol öt kategóriában indulhatnak a résztvevők. A pályázatok feltöltésére szeptember végéig van lehetőség, a részletek a Család.hu internetes oldalon találhatók.

Borítókép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu